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Тройной дрифт, прыжки хардкорных багги и взрывы: возможно, это видео круче «Джимханы»

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Дмитрий Елизаров

Известный американский экстремал Вон Гиттин-младший опубликовал экшн-видео под названием Bomb Track. Помимо самого Вона, в съёмках участвовали два «заряженных» багги, два мега-Мустанга и ещё три спортсмена, включая вице-чемпиона Formula Drift прошлого года.

  • Вону Гиттину-младшему на асфальте ассистировал Челси ДеНофа, а за эпизоды с бездорожьем отвечал Лорен Хили — неоднократный победитель различных внедорожных гонок, проводящихся в США.

  • Хили с напарником продемонстрировали эффектные гонки на багги Ultra4 Racing 4440 Ford Bronco с 40-дюймовыми колёсами — их компания Ford представила ещё в начале февраля. Спроектированы они были, что примечательно, как раз для Вона и Лорена и их участия в гонке King of the Hammers. Сначала багги носятся по узким лесным дорожкам, а позже — по открытому грунтовому полигону.

  • Следующий эпизод включает в себя затяжной дрифт на Мустангах, подготовленных в ателье RTR Vehicles. Одиночное скольжение плавно переходит в парное, а затем и в тройное, когда к Мустангам присоединяется один из багги: сначала он сопровождает их по грунтовой обочине, а потом выезжает и на асфальтовую трассу.

  • Всё это время в ролике ведётся обратный отсчёт. Когда счётчик достигает нулевой отметки, происходит самое интересное: выясняется, что таймер отсчитывал момент до запуска ракет по движущимся целям. Завершается «огненное» видео впечатляющими трюками на фоне клубов пламени.

  • Снят ролик на закрытой территории тренировочного центра Panthera Tactical Training Facility в горах Западной Вирджинии.

  • Последний эпизод другого трюкового YouTube-сериала — «Джимханы», придуманной Кеном Блоком, вышел в декабре прошлого года. Главную роль в нём впервые исполнил не сам Блок, а известный гонщик-экстремал Трэвис Пастрана, пилотировавший спорткар Subaru WRX STi с 862-сильным двигателем.

Ну как, круче «Джимханы»?

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