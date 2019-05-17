Самый быстрый человек на планете взялся за постройку электромобилей
Николай Андреев
Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, которому принадлежат мировые рекорды в беге на 100 и 200 метров, представил на парижской выставке VivaTech электромобиль Bolt Nano, предназначенный для каршеринга.
Двухместный автомобиль бренда Bolt Mobility очень маленький и занимает всего четверть стандартного парковочного места. В салоне пассажир сидит за водителем, а сменный аккумулятор размещён под полом.
Подробных технических характеристик пока нет. Ямайский спортсмен, превратившийся в бизнесмена, заявил, что Bolt Nano лучше всего подходит для поездок на расстояние от 3 до 24 километров.
Первые поставки электромобиля покупателям начнутся в конце 2020 года. Стоимость Bolt Nano стартует от 9999 долларов, а заказы с депозитом в 999 долларов принимаются уже сейчас.
Фирма Bolt Mobility запустила в США сервис краткосрочной аренды собственных электрических самокатов. Минимальный тариф – 15 центов в минуту. Позже в прокатный парк добавят и новые электромобили.