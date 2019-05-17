Самый быстрый человек на планете взялся за постройку электромобилей

Двухместный автомобиль бренда Bolt Mobility очень маленький и занимает всего четверть стандартного парковочного места. В салоне пассажир сидит за водителем, а сменный аккумулятор размещён под полом.

Подробных технических характеристик пока нет. Ямайский спортсмен, превратившийся в бизнесмена, заявил, что Bolt Nano лучше всего подходит для поездок на расстояние от 3 до 24 километров.