Большой внедорожник от Dongfeng попал на видео без камуфляжа

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Дмитрий Елизаров
В Китае удалось запечатлеть экземпляр внедорожника Dongfeng Warrior M20 — тестовый прототип передвигался практически незамаскированным. Изображение этой модели ранее уже публиковалось, и тогда предполагалось, что M20 получит электромоторы. Однако, по данным CarNewsChina, серийную версию новинки укомплектуют большим дизелем.
Кроме этого внедорожника Dongfeng готовит ещё более экстремальный вариант — пятидверный M-Hero с 1000-сильной установкой. При этом рамный M-Hero должен оказаться электромобилем.