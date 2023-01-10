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Большой внедорожник от Dongfeng попал на видео без камуфляжа
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Дмитрий Елизаров

В Китае удалось запечатлеть экземпляр внедорожника Dongfeng Warrior M20 — тестовый прототип передвигался практически незамаскированным. Изображение этой модели ранее уже публиковалось, и тогда предполагалось, что M20 получит электромоторы. Однако, по данным CarNewsChina, серийную версию новинки укомплектуют большим дизелем.

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  • Внешне образец Dongfeng Warrior M20 выглядит очень похожим на внедорожник с опубликованного ранее изображения. У него тот же самый силуэт кузова, аналогичные оптика и решётка радиатора, а также навесное оборудование — например, багажник на крыше с лестницей в районе заднего окна.
  • По версии издания, в длину пятидверный M20 вытянется до 5,5 метра при ширине и высоте около 2,1 метра. Тем самым он окажется несколько компактнее представленного ранее пикапа с аналогичным названием. Двухдверное шасси даже в коротком исполнении имело длину 5,8 метра. При этом силовой агрегат внедорожнику сохранят тот же самый.
  • Пикап комплектуют рядным дизельным мотором объёмом 6,7 литра. Развивает он 314 л.с. и 1200 Нм крутящего момента, хотя для условно легкового внедорожника характеристики двигателя могут быть изменены. Прогнозируемая стоимость Warrior M20 — от 300 тысяч юаней (около 3 миллионов рублей), на рынке он должен появиться в 2023 году.

Кроме этого внедорожника Dongfeng готовит ещё более экстремальный вариант — пятидверный M-Hero с 1000-сильной установкой. При этом рамный M-Hero должен оказаться электромобилем.

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