Большой внедорожник от Dongfeng попал на видео без камуфляжа

Пикап комплектуют рядным дизельным мотором объёмом 6,7 литра. Развивает он 314 л.с. и 1200 Нм крутящего момента, хотя для условно легкового внедорожника характеристики двигателя могут быть изменены. Прогнозируемая стоимость Warrior M20

— от 300 тысяч юаней

(около 3 миллионов рублей), на рынке он должен появиться в 2023 году.