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Новый внедорожник Haval H5 оказался больше Toyota Land Cruiser 300

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Дмитрий Елизаров

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Внедорожник, ранее известный как Haval P04, сертифицирован для китайского рынка как новое поколение Haval H5. Об этом пишет AutoHome со ссылкой на данные местного Министерства промышленности. Haval H5 знаком российскому рынку: сначала внедорожник продавался в нашей стране как Great Wall Hover, а позже выпускался на заводе компании в Тульской области уже как Haval H5.

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  • На сертификационных изображениях запечатлён тот же автомобиль, что и на фотографии, опубликованной накануне самой компанией. Помимо оформления кормы Haval H5 с вертикальными фонарями сертификационные документы рассекретили и габариты внедорожника — они составляют 5190х1905х1835 миллиметров при колёсной базе 3140 миллиметров. Таким образом, новый Haval H5 не только на полметра длиннее старого, но и больше, чем Toyota Land Cruiser 300.
  • При этом на данном этапе, несмотря на размеры, Haval H5 сертифицирован только в пятиместной модификации. Не исключено, что это связано с его будущим рыночным позиционированием: новинка в линейке марки должна занять место на ступень ниже актуального Haval H9.
  • Ранее предполагалось, что Haval H5 получит двухлитровый турбомотор на 197 либо 230 л.с., однако в документах упомянуты иные характеристики. Бензиновую «турбочетвёрку» внедорожник действительно получит, развивать она будет 224 л.с. А компанию ей составит дизель того же объёма с отдачей 166 л.с. Работать обоим моторам, учитывая конструктивную схожесть Haval H5 с пикапами линейки Poer, вероятнее всего, придётся с шестидиапазонным «автоматом».
  • Рыночный дебют внедорожника может состояться в ближайшее время.

Ранее компания рассекретила ещё одну неожиданную новинку — Haval Dargo второго поколения. Так на местном рынке будет именоваться кроссовер, ранее известный под обозначением H-Dog. Соответственно, «второй» Dargo оказался крупнее и выглядит иначе.

Слышали когда-нибудь про Great Wall Hover?

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