Новый внедорожник Haval H5 оказался больше Toyota Land Cruiser 300

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Внедорожник, ранее известный как Haval P04, сертифицирован для китайского рынка как новое поколение Haval H5. Об этом пишет AutoHome со ссылкой на данные местного Министерства промышленности. Haval H5 знаком российскому рынку: сначала внедорожник продавался в нашей стране как Great Wall Hover, а позже выпускался на заводе компании в Тульской области уже как Haval H5.
Ранее компания рассекретила ещё одну неожиданную новинку — Haval Dargo второго поколения. Так на местном рынке будет именоваться кроссовер, ранее известный под обозначением H-Dog. Соответственно, «второй» Dargo оказался крупнее и выглядит иначе.