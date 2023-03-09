Новый внедорожник Haval H5 оказался больше Toyota Land Cruiser 300

Внедорожник, ранее известный как Haval P04, сертифицирован для китайского рынка как новое поколение Haval H5. Об этом пишет AutoHome со ссылкой на данные местного Министерства промышленности. Haval H5 знаком российскому рынку: сначала внедорожник продавался в нашей стране как Great Wall Hover, а позже выпускался на заводе компании в Тульской области уже как Haval H5.