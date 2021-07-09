Большой тест очень больших машин, самые неудобные рули и «Волга» за 8 миллионов. Главное за день
Александр Мирошкин
Добрый вечер! Ну вот и наступил этот прекрасный день — день веры в единорогов! Возможно, когда-нибудь ярким цветом окрасят и день создания ежедневной почтовой рассылки Журнала Авто.ру. Потому что единорогов не существует, а наши письма — реальны! В них — всё самое важное и интересное, что случилось в мире автомобилей за последние 24 часа.
Штраф дня: VW опять наказали за выбросы
Что случилось? Власти Евросоюза уличили компании Volkswagen и Audi в намеренном замедлении внедрения технологий очистки выхлопных газов. Сумма штрафа составит 502 миллиона евро. Под раздачу по тому же обвинению попала ещё и фирма BMW, которая должна заплатить 373 миллиона. Оштрафовать должны были и Daimler (на 727 миллионов евро), но в концерне пошли на сделку со следствием и избежали наказания.
Сколько уже штрафов получил VW? Да, это далёко не первая передряга, в которую попадает немецкий концерн из-за махинаций с вредными выбросами. В результате «дизельного скандала» (немцы массово ставили на свои машины обманное ПО, которое занижало реальный уровень выбросов во время лабораторных испытаний) автопрозводитель потратил на штрафы и компенсации более 30 миллиардов евро.
Тест-драйв: Kia Carnival против Palisade и Mohave
Большая семья — это не только большая ответственность, но ещё и головная боль от необходимости решить проблему, как одновременно возить такое количество людей. Чтобы ни им, ни вещам в багажнике не было тесно. Но мы знаем, как вам помочь! В свежем тесте сошлись большой минивэн, огромный кроссовер и строгий внедорожник, каждый из которых может взять на борт минимум семерых. Какая из этих машин лучше? Разбираемся!
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Инженеры и дизайнеры автомобильных компаний — те ещё затейники. Их хлебом не корми — дай придумать что-нибудь необычные и, увы, не всегда удобное. Собрали 10 примеров, когда на машинах появлялись необычные рулевые колёса, которыми было невозможно пользоваться.
Как вы представляете себе встречу на завтрак закрытого клуба владельцев элитных суперкаров? Ревущие моторы, недовольные жители окрестных городов, поднятые по тревоге полицейские патрули? Как бы не так! Посмотреть на это мероприятие можно в нашем фотопосте. А заодно узнать, как стать членом такого сообщества.
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В России продают не редкую и не старую «Волгу», но просят за неё 8 миллионов рублей! Интересно?