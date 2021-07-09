Большой тест очень больших машин, самые неудобные рули и «Волга» за 8 миллионов. Главное за день

Что случилось? Власти Евросоюза уличили компании Volkswagen и Audi в намеренном замедлении внедрения технологий очистки выхлопных газов. Сумма штрафа составит 502 миллиона евро. Под раздачу по тому же обвинению попала ещё и фирма BMW, которая должна заплатить 373 миллиона. Оштрафовать должны были и Daimler (на 727 миллионов евро), но в концерне пошли на сделку со следствием и избежали наказания.

Сколько уже штрафов получил VW? Да, это далёко не первая передряга, в которую попадает немецкий концерн из-за махинаций с вредными выбросами. В результате «дизельного скандала» (немцы массово ставили на свои машины обманное ПО, которое занижало реальный уровень выбросов во время лабораторных испытаний) автопрозводитель потратил на штрафы и компенсации более 30 миллиардов евро.