Большой серийный электрокроссовер Kia: первые фото

Тестовый экземпляр

Kia EV9 запечатлели на испытательном полигоне компании в корейском Намьянге. Его проверяют на управляемость на дорогах с различными типами покрытия, как сухих, так и мокрых, а также на устойчивость на неровностях. При этом компания отметила, что EV9 уже проходит испытания и в других регионах планеты.