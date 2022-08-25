Большой серийный электрокроссовер Kia: первые фото

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Дмитрий Елизаров
Компания Kia опубликовала официальные фотографии прототипа большого электровседорожника EV9 в серийном исполнении. Прототип, как утверждается, проходит различные варианты дорожных испытаний на полигоне. Несмотря на фирменный камуфляж, можно заметить, что конвейерная версия электрокара почти не отличается от концепта, представленного в прошлом году.
Вседорожник должен появиться в продаже весной следующего года. Концепт, представленный в ноябре, при длине 4,9 метра оснащался аккумуляторами на 480 километров пробега. Отдача силовой установки тогда не называлась.