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Большой серийный электрокроссовер Kia: первые фото
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Дмитрий Елизаров

Компания Kia опубликовала официальные фотографии прототипа большого электровседорожника EV9 в серийном исполнении. Прототип, как утверждается, проходит различные варианты дорожных испытаний на полигоне. Несмотря на фирменный камуфляж, можно заметить, что конвейерная версия электрокара почти не отличается от концепта, представленного в прошлом году.

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  • Тестовый экземпляр Kia EV9 запечатлели на испытательном полигоне компании в корейском Намьянге. Его проверяют на управляемость на дорогах с различными типами покрытия, как сухих, так и мокрых, а также на устойчивость на неровностях. При этом компания отметила, что EV9 уже проходит испытания и в других регионах планеты.
  • Судя по фото, серийный EV9 сохранит основные принципы стилистики концепт-кара, включая, к примеру, силуэт, оформление передней части и кормы, а также треугольные задние стойки кузова. При этом в Kia решили отказаться от некоторых деталей: к примеру, у кроссовера обычные дверные ручки, а двери вместо распашных выполнены традиционными. Кроме того, серийный EV9 получит привычные боковые зеркала вместо камер.

Вседорожник должен появиться в продаже весной следующего года. Концепт, представленный в ноябре, при длине 4,9 метра оснащался аккумуляторами на 480 километров пробега. Отдача силовой установки тогда не называлась.

Купили бы себе кроссовер с таким дизайном?

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