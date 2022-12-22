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Большой роскошный седан Hongqi H9 разрешили продавать в России: известны спецификации
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Александр Орехов

Входящий в китайский госконцерн FAW бренд Hongqi сертифицировал в России свой флагманский седан H9. Одобрение типа транспортного средства, выданное 22 декабря сроком на три года, опубликовано в базе Росстандарта.

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Hongqi H9 для китайского рынка

  • Судя по ОТТС, у нас собираются продавать только «короткий» Hongqi H9. Его габариты — 5137x1904x1493 мм, колёсная база — 3060 мм. Салон будет строго пятиместным, тогда как на родине четырёхдверка доступна и в исполнении с раздельными задними креслами. Версия H9+ имеет 5337 мм в длину и 3290 мм между осями.
  • Безальтернативный двухлитровый двигатель дефорсировали с 252 до 245 л.с., сохранив неизменным крутящий момент в 380 Нм, и лишили умеренно-гибридной надстройки с ременным приводом. Сочетается ДВС только с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями и задним приводом. При этом в Китае седан также оснащают трёхлитровым 283-сильным V6.
  • В оснащении модели для российского рынка упомянуты колёсные диски на 19 и 20 дюймов, система мониторинга давления в шинах, электростеклоподъёмники, две подушки безопасности, аудиосистема, климат-контроль, ЭРА-ГЛОНАСС. При этом возить машины будут из Китая, где Hongqi H9 также положены адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, проекционный дисплей, кресла с функцией массажа, панорамная крыша.
  • Продавать автомобили Hongqi в России будет фирма «ФАВ-Восточная Европа», уже предлагающая кроссоверы титульной марки. Сроки рыночного дебюта и цены пока не раскрыты.

О намерении Hongqi выйти на российский рынок стало известно этим летом. Тогда сообщалось, что у нас сертифицируют не менее четырёх моделей бренда, включая большой электрический вседорожник E-HS9. Неофициально эти машины продаются в РФ уже несколько месяцев.

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