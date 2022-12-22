Большой роскошный седан Hongqi H9 разрешили продавать в России: известны спецификации

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Седан-аналог. Первый обзор китайского лимузина Hongqi H9 за 10 миллионов рублей
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Александр Орехов
Входящий в китайский госконцерн FAW бренд Hongqi сертифицировал в России свой флагманский седан H9. Одобрение типа транспортного средства, выданное 22 декабря сроком на три года, опубликовано в базе Росстандарта.
О намерении Hongqi выйти на российский рынок стало известно этим летом. Тогда сообщалось, что у нас сертифицируют не менее четырёх моделей бренда, включая большой электрический вседорожник E-HS9. Неофициально эти машины продаются в РФ уже несколько месяцев.