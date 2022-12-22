Большой роскошный седан Hongqi H9 разрешили продавать в России: известны спецификации

Безальтернативный двухлитровый двигатель дефорсировали с 252 до 245 л.с., сохранив неизменным крутящий момент в 380 Нм, и лишили умеренно-гибридной надстройки с ременным приводом. Сочетается ДВС только с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями и задним приводом. При этом в Китае седан также оснащают трёхлитровым 283-сильным V6.

В оснащении модели для российского рынка упомянуты колёсные диски на 19 и 20 дюймов, система мониторинга давления в шинах, электростеклоподъёмники, две подушки безопасности, аудиосистема, климат-контроль, ЭРА-ГЛОНАСС. При этом возить машины будут из Китая, где Hongqi H9 также положены адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, проекционный дисплей, кресла с функцией массажа, панорамная крыша.

Продавать автомобили Hong q i в России будет фирма «ФАВ-Восточная Европа», уже предлагающая кроссоверы титульной марки. Сроки рыночного дебюта и цены пока не раскрыты.

О намерении Hongqi выйти на российский рынок стало известно этим летом. Тогда сообщалось, что у нас сертифицируют не менее четырёх моделей бренда, включая большой электрический вседорожник E-HS9. Неофициально эти машины продаются в РФ уже несколько месяцев.