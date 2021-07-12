Среднеразмерный пикап Dongfeng Rich привезли в Россию для сертификации. Первые фото

Как видно на фотографиях, пикап для России оснащён литыми дисками, галогено­выми фарами, дневными ходовыми огнями на светодиодах, подножками, дугами в кузове. В салоне — кожаные сиденья, мультируль и большой цветной дисплей медиасистемы.

Rich длиной 5,3 метра берёт на борт 490 килограммов.

О силовой установке машины ничего не известно. Но коробка передач, как видно, механическая. На Украине аналогичная модель продаётся с дизелем Nissan объёмом 2,5 литра и мощностью 140 л.с. в сочетании с 5‑ступенчатой механической коробкой и полным приводом. Скорее всего, такую же версию готовят и для нашего рынка.

Dongfeng Rich — лицензионная и несколько упрощённая копия модели Nissan Navara (он же Renault Alaskan и Mercedes-Benz X‑класса). На Украине продаётся и китайский вариант, и японский. В переводе с гривен на российскую валюту они стоят от 2,12 и от 2,63 миллиона рублей соответ­ственно.

Ренее китайский бренд Great Wall пополнил российскую линейку вторым пикапом под названием Poer. Как и Wingle 7, он продаётся через дилерскую сеть Haval. Новинка стоит от 2,3 миллиона рублей и оснащается только дизельным мотором и автоматической коробкой передач.