Среднеразмерный пикап Dongfeng Rich привезли в Россию для сертификации. Первые фото

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С ног на голову: китайские автомобили, которые вдруг стали европейцами
Фанат роторных Mazda собрал в своём дворе полтора десятка спорткаров. Видео
Кирилл Малышев
Около дилерского центра Dongfeng в Москве сфотографировали среднеразмерный пикап Dongfeng Rich. Как сообщает портал «Китайские автомобили», опубликовавший снимки, машину ввезли в Россию для сертификации.
Ренее китайский бренд Great Wall пополнил российскую линейку вторым пикапом под названием Poer. Как и Wingle 7, он продаётся через дилерскую сеть Haval. Новинка стоит от 2,3 миллиона рублей и оснащается только дизельным мотором и автоматической коробкой передач.