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Большой минивэн Hyundai Custo рассекречен: два мотора и семь мест

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Дмитрий Елизаров

Компания Hyundai обнародовала характеристики минивэна Custo, который появится на рынке Китая в ближайшее время. Он оказался слегка компактнее как российского Kia Carnival, так и недавно представленной глобальной модели Hyundai Staria. Как уточняет Autoweek, на старте продаж Custo получит два мотора на выбор и только одну конфигурацию интерьера, при этом минивэн будет отличаться от прочих моделей необычным оформлением водительского места.

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  • Экстерьер Hyundai Custo выполнен в актуальном фирменном стиле марки, который знаком, к примеру, по кроссоверу Tucson: у минивэна очень похожие решётка радиатора и головная оптика, хотя передний бампер выглядит более массивным. Задние фонари объединены светящейся полосой, а борта минивэна с двумя сдвижными дверями наделены традиционными гранями и оригинально оформленными порогами.
  • В длину минивэн вытянулся на 4,95 метра при колёсной базе 3,06 метра. Длина как продающегося в России Kia Carnival, так и ожидаемого Hyundai Staria превышает 5 метров. Возможно, именно габаритами обусловлена исключительно трёхрядная компоновка нового минивэна. При этом на старт продаж Custo выйдет в семиместном исполнении, а позже в Китае появится более роскошная модификация с двумя индивидуальными креслами в среднем ряду.
  • Лаконичное оформление водительского места подчёркнуто плавными линиями передней панели и высокого центрального тоннеля с кнопочным переключателем передач. При этом Custo снабдили традиционным для актуальных Hyundai четырёхспицевым рулём, цифровой панелью приборов под угловатым козырьком и независимо установленным дисплеем медиасистемы с вертикальной ориентацией. Диагональ экрана пока не называется.
  • В Китае новинка будет оснащаться двумя турбомоторами на выбор — полуторалитровым на 170 л.с. и «четвёркой» на 2,0 литра, развивающей 236 сил. Обоим двигателям предложат безальтернативные восьмиступенчатый «автомат» и привод на переднюю ось, при этом глобальная Hyundai Staria может быть полноприводной.

Появление Staria на российском рынке ожидается нынешней осенью, но отдельные экземпляры минивэна с необычным дизайном в нашу страну уже ввезены: на Авто.ру появились объявления о продаже новинки, в которых подчёркивается, что автомобили были растаможены.

Ну как, впечатляет?

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