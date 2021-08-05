Большой минивэн Hyundai Custo рассекречен: два мотора и семь мест

Компания Hyundai обнародовала характеристики минивэна Custo, который появится на рынке Китая в ближайшее время. Он оказался слегка компактнее как российского Kia Carnival, так и недавно представленной глобальной модели Hyundai Staria. Как уточняет Autoweek, на старте продаж Custo получит два мотора на выбор и только одну конфигурацию интерьера, при этом минивэн будет отличаться от прочих моделей необычным оформлением водительского места.