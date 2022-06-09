Рассекречены характеристики большого кроссовера Xpeng G9: 551 сила и быстрая зарядка

Внешность своего флагманского вседорожника G9 китайская марка Xpeng рассекретила ещё в ноябре прошлого года, но не поделилась техническими характеристиками. Некоторые данные стали известны благодаря сертификационным органам местного министерства промышленности. Например, Xpeng G9 окажется двухмоторным электромобилем, его двигатели будут развивать до 551 л.с.