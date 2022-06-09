Рассекречены характеристики большого кроссовера Xpeng G9: 551 сила и быстрая зарядка

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Дмитрий Елизаров
Внешность своего флагманского вседорожника G9 китайская марка Xpeng рассекретила ещё в ноябре прошлого года, но не поделилась техническими характеристиками. Некоторые данные стали известны благодаря сертификационным органам местного министерства промышленности. Например, Xpeng G9 окажется двухмоторным электромобилем, его двигатели будут развивать до 551 л.с.
Не исключено, компания выведет новинку на европейский рынок. Весной нынешнего года электроседан Xpeng P5 появился в некоторых странах Европы, включая Норвегию, Швецию и Данию. Одномоторная 210-сильная четырёхдверка оказалась в некоторых из них доступнее, чем Tesla Model 3.