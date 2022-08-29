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Большой кроссовер Volkswagen Tavendor для Китая представлен официально
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Дмитрий Елизаров

Китайский концерн FAW и компания Volkswagen окончательно рассекретили новый большой вседорожник для рынка Поднебесной под названием Tavendor. Как пишет AutoHome, в продаже он появится в конце года. Ранее информация о Tavendor уже публиковалась, но не были озвучены некоторые технические характеристики. Кроме того, только сейчас альянс публично продемонстрировал интерьер вседорожника.

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  • При длине 4936 миллиметров и колёсной базе 2980 миллиметров VW Tavendor почти идентичен другому вседорожнику СП FAW и Volkswagen под названием Talagon. Не исключено, на рынке он будет позиционироваться как кросс-купейная версия уже имеющейся модели. При этом Tavendor получит только пятиместный вариант компоновки салона.
  • Ещё одно заметное отличие во внешности новинки помимо силуэта — множественные светодиодные вставки в передней части. Кроме того, по данным издания, источники света будут встроены и в крышу кросс-купе. Помимо стандартного варианта исполнения Tavendor будет продаваться и в более динамичной версии R-Line.
  • В отсутствие ярко выраженной центральной консоли VW Tavendor оснащается органами управления, ориентированными на водителя, — это в первую очередь крупный экран медиасистемы, который стал частью «цифрового кокпита». Управление климатом также выведено на сенсорную панель. Ещё одна особенность архитектуры интерьера вседорожника — кнопочное переключение передач.
  • Volkswagen будет оснащать Tavendor только одним двухлитровым турбомотором, но предложит его в двух вариантах мощности, 186 и 220 л.с. Работать двигателю предстоит с роботизированной коробкой передач и системой полного привода.

Ранее свой вседорожник для Китая на той же самой платформе представила Audi. Кроссовер с индексом Q6 получил аналогичную колёсную базу, но при этом чуть крупнее за счёт нюансов конструкции кузова. На Audi Q6 тот же мотор развивает до 265 л.с.

Пригодились бы в России большие кроссоверы Volkswagen?

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