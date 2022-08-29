Большой кроссовер Volkswagen Tavendor для Китая представлен официально

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Дмитрий Елизаров
Китайский концерн FAW и компания Volkswagen окончательно рассекретили новый большой вседорожник для рынка Поднебесной под названием Tavendor. Как пишет AutoHome, в продаже он появится в конце года. Ранее информация о Tavendor уже публиковалась, но не были озвучены некоторые технические характеристики. Кроме того, только сейчас альянс публично продемонстрировал интерьер вседорожника.
Ранее свой вседорожник для Китая на той же самой платформе представила Audi. Кроссовер с индексом Q6 получил аналогичную колёсную базу, но при этом чуть крупнее за счёт нюансов конструкции кузова. На Audi Q6 тот же мотор развивает до 265 л.с.