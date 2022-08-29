Большой кроссовер Volkswagen Tavendor для Китая представлен официально

Ещё одно заметное отличие во внешности новинки помимо силуэта

— множественные светодиодные вставки в передней части. Кроме того, по данным издания, источники света будут встроены и в крышу кросс-купе.

Помимо стандартного варианта исполнения Tavendor будет продаваться и в более динамичной версии R-Line.