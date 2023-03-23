Оставить коммент

Очень крутые машины, которые скоро отправятся на покой

Большие кроссоверы с пробегом по цене бюджетного седана: 6 моделей за 1 600 000 рублей

Подборки

Вячеслав Залевский

Комменты

Кажется, любовь россиян к крупным кроссоверам непоколебима. Новыми такие автомобили сегодня стоят дорого, но машин на вторичном рынке хватает на любой вкус и кошелёк. Но можно ли купить подобный автомобили по цене бюджетного седана, то есть за 1 600 000 рублей? Да! Мы подобрали 6 вариантов, все не старше 2008 года выпуска.

Toyota Highlander
1/6

Какой он? По брутальности Highlander II поколения мало уступает старшим Land Cruiser 200 и Prado. Салон семиместный без всяких скидок, но качество отделки и эргономика оставляют желать лучшего. Интерьер, собранный из жёсткого пластика, украшен не очень правдоподобной имитацией деревянных панелей. У блока стеклоподъёмников подсветка и автоматический режим есть только на водительской клавише. Не за что похвалить плоские передние кресла, обитые скользкой кожей. Минимален диапазон перемещения рулевой колонки по вылету. В семиместном варианте объём багажника не превышает 290 литров. Зато с убранными креслами третьего ряда он увеличивается до внушительных 1200 литров.

Что можно купить? Предложений хватает, но в пределах 1,6 миллиона рублей пробеги у подавляющего большинства машин — более 150 тысяч километров. Причём показания одометра мало влияют на цену: столько же могут просить и за Highlander, который проехал вдвое больше. Рестайлинговых экземпляров 2010–2013 годов выпуска больше, чем «дореста», — оба варианта с бензиновым V6 3.5 мощностью 273 л.с. Иногда попадаются кроссоверы с других рынков с 2,7-литровой «четвёркой» (187–189 сил) или гибриды. 

Чаще всего подержанный Highlander оснащён кожаным салоном, бесключевым доступом, камерой заднего вида, электроприводом пятой двери и подогревом лобового стекла.

Как едет? На ходу Highlander — не вальяжный «американец», хотя и создавался с прицелом на заокеанский рынок. Крены невелики, а адаптированный специально для России электроусилитель обеспечивает нормальную обратную связь. Такому кроссоверу отлично подходят тяговитый V6 и плавный «автомат». Ходовая Тойоты достойно справляется с крупными дефектами дороги, но мелкие неровности подвеска фильтрует хуже. Полный привод у  Highlander постоянный, но ни понижающей передачи, ни блокировок у него нет.

Чего ждать? Окрашен Highlander достаточно тонким и хрупким слоем, а сколы зацветают довольно быстро. Основная «болячка» — коррозия двери багажника. Здесь она выползает из-под хромированного молдинга и подсветки номера.

Двигатель — 3,5-литровый 2GR-FE, прост по конструкции. У него ресурсный цепной привод ГРМ, надёжный распредёленный впрыск и крепкая цилиндро-поршневая группа. Из хронических проблем можно отметить треск муфт фазорегуляторов, ненадёжные катушки зажигания, а также недолговечные обгонную муфту генератора и водяную помпу.

Пятиступенчатому «автомату» U151E вполне по силам пробег в 300–350 тысяч километров до первого капремонта. Но для этого нужно регулярно чистить внешний радиатор коробки, менять масло примерно каждые 30 тыс. км и не подвергать его сильным нагрузкам, например, частым и резким ускорениям. Претензии к работе полного привода встречаются редко. Однако это не отменяет того, что нужно следить за состоянием углового редуктора и карданов, а также регулярно менять масло в трансмиссии.

По подвеске Highlander схож с Camry. Это означает, что у кроссовера установлены стойки McPherson по кругу. К надёжности и ресурсу такой простой конструкции вопросов нет. Помимо дорогого оригинала, есть приличный ассортимент неоригинальных компонентов, а ряд расходников подходит от той же Camry. Не доставляет хлопот и электрический усилитель на рулевом валу.

Hyundai ix55 (Veracruz)
1/8

 Какой он? ix55 (Veracruz для североамериканского рынка) когда-то был флагманским кроссовером Hyundai. За его довольно специфической внешностью скрывается автомобиль с комфортным, неплохо отделанным семиместным салоном, хорошей эргономикой и отличными возможностями трансформации. Взрослым пассажирам тут будет удобно на любом посадочном месте.

Что можно купить? Имея 1,6 миллиона рублей, купить ix55 на Авто.ру проще, чем Highlander. Автомобили с трёхлитровым дизелем мощностью 239–250 л.с. и с бензиновым V6 3.8 мощностью 264 л.с. представлены почти в равных количествах. Для покупки ix55 в приличном состоянии нужно примерно 1,1–1,3 миллиона рублей. Из опций в нём будут кожаный салон с электроприводами кресел, климат-контроль и обогрев всех сидений.

Как едет? Настройки у ix55 чисто американские. Ход комфортный, но крены в поворотах велики, а на руле минимум обратной связи. Любой из вариантов двигателя — разумно-достаточный минимум. Подключаемый полный привод и длинные свесы не позволяют ix55 выезжать на сколько-нибудь серьёзное бездорожье.

Чего ждать? Прочного ЛКП и хорошей оцинковки кузов ix55 не имеет. Коррозия обычно возникает на капоте, передней кромке крыши, передних стойках и двери багажника. При кузовном ремонте могут возникнуть сложности с поиском запчастей. Модель редкая, оригинальные запчасти стоят недёшево, а заменители есть далеко не для всех деталей. Не отличаются хорошей износостойкостью и материалы отделки салона. Зато по электрике особых проблем нет.

Бензиновый V6 3.8 G6DA на больших пробегах склонен к повышенному расходу масла и растяжению цепи привода ГРМ. Трёхлитровые дизели D6EA и D6EB — лучше. Они имеют стабильно высокий ресурс под 350 тысяч километров. 

Шестиступенчатый «автомат» у ix55 не любит агрессивной езды, но спокойным водителям, которые регулярно меняют в нём масло, хлопот не доставляет. Проблема с повреждением шлицов в соединении вала раздатки и дифференциала аналогичны соплатформенному Santa Fe — за их состоянием тоже нужно следить.

Ресурсная подвеска ix55 — это стойки McPherson спереди и многорычажная конструкция сзади. Слабым местом считаются не очень надёжные и дорогостоящие задние амортизаторы. В среднем их приходится менять каждые 60–80 тысяч километров. Другая «болячка» — ступичные подшипники. В зависимости от стиля езды и состояния дорог они могут требовать замены каждые 50 тысяч километров.

Mazda CX-9
1/7

Какой он? Самый большой кроссовер Mazda очень похож на динамичный и молодёжный СХ-7. В салоне привычная маздовская атмосфера, с лёгкими спортивными нотками. Кресла второго ряда можно сдвинуть вперёд и отрегулировать наклон спинок, но третий ряд всё равно тесноват. В таком виде багажник вмещает лишь 267 литров, а если разложить «галёрку», то можно получить отсек в три раза больше.

Что можно купить? Выбирать придётся только между обновлёнными машинами (коих мало) и дорестайлинговыми. Все кроссоверы оснащены «шестёркой» 3.7 мощностью 277 сил, АКПП и полным приводом. СХ-9 с пробегом до 150 тысяч километров, оснащённый кожаным салоном, музыкой Bose и люком с электроприводом, стоит в среднем 1,3 миллиона рублей.

Как едет? Двигателя V6 хватает, чтобы не задумываться о двух с лишним тоннах веса. Управляется кроссовер надёжно, безопасно и даже азартно. Основные претензии — недостаточно плавный ход и слабоватая шумоизоляция. Внедорожных подвигов от полноприводной трансмиссии с многодисковой муфтой в приводе задних колёс ждать не приходится.

Чего ждать? Несмотря на очень тонкое ЛКП, кузов СХ-9 ржавеет неохотно. Даже под пластиковыми накладками арок и порогов обычно всё неплохо. В зоне риска передняя кромка крыши, дверные ручки и дверь багажника. К сожалению, снизу ситуация чаще всего гораздо хуже, особенно если кроссовер не получил дополнительный антикор днища. В основном страдают подвеска и выхлопная система. Из-за не очень удачной конструкции задней двери в багажник легко попадает вода. Помимо коррозии, это грозит отказом привода пятой двери.

Серьёзные проблемы салона СХ-9 связаны в основном с отказами климатической системы. Есть претензии и к материалам отделки. Например, быстро вытираются декоративные накладки центрального тоннеля и облезают кнопки на руле. Много сбоев по части электрики связаны с работой климат-контроля и мультимедийки.

Мотор V6 3.7 довольно надёжный, его ресурс при правильном обслуживании может превышать 300 тысяч километров. Слабое место агрегата — недолговечная водяная помпа. Она здесь приводится цепью ГРМ, поэтому её клин может привести к недешёвому ремонту.

На СХ-9 устанавливалась АКПП Aisin AW TF-81SC. Её уязвимые места — гидротрансформатор и гидроблок, а вот по механической части эта коробка очень надёжная. Существенной проблемой полноприводной трансмиссии считается слабый угловой редуктор.

К подвеске Мазды, где сочетаются стойки McPherson спереди и задняя многорычажка, больших претензий нет. Из наименее ресурсных деталей можно отметить передние стойки стабилизатора и ступичные подшипники. Рулевое управление с обычным ГУРом у Мазды сравнительно надёжное.

Honda Pilot
1/7

Какой он? Предназначенный в первую очередь для американского рынка и брутальный внешне Pilot предполагает ещё и очень просторный салон. Но собран он из жёсткого и гулкого пластика. При этом передние кресла Пилота имеют удачный профиль и внятную боковую поддержку. Селектор «автомата» расположен очень удобно, под рукой. Повсюду полно разнообразных ёмкостей, карманов и отсеков. Второй ряд просторен, а диван регулируется в продольном направлении, а спинки можно настроить по углу наклона. На третьем ряду комфортно разместятся двое пассажиров среднего роста. Минимальный объём багажника составляет 510 литров. А если сложить сиденья второго и третьего рядов, то багажный отсек увеличивается почти до двух с половиной кубометров.

Что можно купить? В пределах 1,6 миллиона рублей выбор ограничен дорестайлинговыми машинами 2008–2011 года выпуска. Причём пробеги у них ещё больше, чем у Тойоты. Двигатель и коробка безальтернативны — 3,5-литровый бензиновый V6 (257 л.с.) в сочетании с пятиступенчатым «автоматом». Цены на экземпляры с пробегом до 200 тысяч километров колеблются от одного до полутора миллионов рублей. Из опций можно рассчитывать на кожаный салон, подогрев всех сидений и электропривод пятой двери.

Как едет? Хотя рулевое управление у Пилота начисто лишено информативности, по настройкам подвески это не совсем уж американский автомобиль. Крены в поворотах и раскачка на волнах присутствуют, но они умеренные. Кроссовер хорошо держит траекторию и на прямой, и в поворотах. Тяга V6 обеспечивает модели нормальную динамику. На лёгком и «дачном» оффроуде Пилот показывает себя неплохо.

Чего ждать? Pilot не образец коррозионной стойкости. Чаще всего проблемы возникают с крышкой багажника и порогами, а ржавые сколы на передней части кузова — нормальное явление. Быстро затираются и мутнеют фары, а также хром на решётке радиатора. При кузовном ремонте стоит учитывать, что ассортимент неоригинальных деталей на Pilot невелик.

Бензиновый V6 J35Z4 имеет ременный привод ГРМ с приличным ресурсом, простой распределённый впрыск и систему VCM (Variable Cylinder Management), которая отключает часть цилиндров при малой нагрузке. В целом ресурс мотора при хорошем обслуживании — более 300 тысяч километров. Среди проблемных мест — неисправности систем VCM и EGR, а также случаи выкрашивания кулачков распредвалов.

Пятиступенчатый «автомат» у Пилота — собственной конструкции Honda. Эта коробка отличается высоким ресурсом — примерно 300–400 тысяч километров. Правда, он достижим только при условии хорошего обслуживания, с частой заменой масла и без перегревов. В системе полного привода перед покупкой стоит оценить состояние карданов. Подвесной подшипник у машины штатно не меняется, а кардан в сборе стоит довольно дорого.

Спереди у Pilot стойки McPherson, сзади — «многорычажка». К ресурсу подвески претензий нет, зато запчасти, особенно оригинальные, стоят немалых денег. Благо для части деталей есть заменители. В рулевом управлении кроссовера трудится обычный гидроусилитель, который редко вызывает нарекания до пробега в 150–200 тысяч километров.

Nissan Murano
1/6

Какой он? Murano II поколения до сих пор привлекает внимание необычным экстерьером. Хорош и просторный салон, с уютными креслами и регулируемым задним диваном с обогревом. Багажник на 402 литра разочаровывает объёмом, но не оснащением. Есть электропривод пятой двери и кнопка, при нажатии которой складываются задние сиденья. В таком виде вместимость отсека возрастает до 1510 литров. 

Что можно купить? Выбор Murano в нашем бюджете — очень большой. Преобладают экземпляры, которые относятся к первому (2010–2012 г.в.) и второму (2011–2015 г.в.) рестайлингу. Двигатель — безальтернативный V6 мощностью 249 л.с., идущий в паре с вариатором и полноприводной трансмиссией. Murano в приличном состоянии стоит в среднем 1,3–1,4 млн рублей. Не составит труда найти кроссовер, укомплектованный бесключевым доступом, кожаным салоном, аудиосистемой Bose, камерой заднего вида и подогревом всех сидений.

Как едет? Мощный мотор позволяет Murano уверенно ускориться с места, но спортивности в характере кроссовера нет. Всё дело в пустоватом руле, заметных кренах в поворотах и плавных настройках вариатора. Зато подвеска Murano отличается завидной энергоёмкостью. Однако клиренс в 178 мм не позволяет использовать кроссовер дальше грунтовых дорог.

Чего ждать? Кузов Murano с удовольствием коллекционирует сколы. Чаще всего они возникают на капоте, передней кромке крыши и арках. Утешает то, что повреждённый металл не склонен к быстрой коррозии. Стоит уделить внимание порогам, где скопление грязи под пластиковыми накладками провоцирует появление ржавчины. Часто облезает внешний хромированный декор и потеют фары. 

Пластик салона не отличается высокой стойкостью к износу. Быстро теряет приличный вид кожа сидений. Зато поломки по части электрики беспокоят редко.

В случае с 3,5-литровым V6 (VQ35DE) важно следить за состоянием катализатора. При разрушении его крошки могут попасть в цилиндры, что вызовет задиры. Также нужно не допускать перегрева — у данного двигателя это ведёт к залеганию колец. Но при нормальном обслуживании ресурс VQ35DE составляет не меньше 500 тысяч километров. 

В паре с двигателем работает вариатор Jatco — JF010E до рестайлинга и JF017E после него. Стоит учитывать, что эти агрегаты требовательны к чистоте масла, а также плохо переносят резкие разгоны и буксование. 

Полноприводная трансмиссия у Murano проста по конструкции. Электромагнитная муфта, которая подключает заднюю ось при пробуксовке передней, способна без проблем выдержать до 150–180 тысяч километров. Главное — не забывать регулярно менять масло. Также нужно вовремя устранять течи, к которым склонны сальники раздатки и редуктора.

В ходовой части Murano использованы передние стойки McPherson и задняя «многорычажка». Чаще всего здесь требуют замены стойки стабилизатора и ступичные подшипники. Не отличаются большим ресурсом рулевая рейка и гидроусилитель.

Subaru Tribeca
1/6

Какой он? После рестайлинга Tribeca утратила запоминающуюся внешность, сменив её на более строгий образ. Зато салон остался прежним, сохранив причудливую форму передней панели с чётким зонированием мест водителя и пассажира. Увы, с эргономикой не всё гладко: подушка водительского кресла коротковата, а отсутствие регулировки рулевой колонки по вылету может стать проблемой при поиске оптимальной посадки. Семиместность Subaru довольно условная: задний диван узковат и удобен только для двоих, а на третьем ряду тесно будет даже подросткам. Пятиместная Tribeca практичнее — у неё багажник вмещает 526 литров, а под полом на месте «галёрки» есть удобный органайзер. 

Что можно купить? В пределах 1,6 млн рублей кроссоверов Subaru в продаже меньше, чем остальных. Выбора мотора у рестайлинговой машины нет: под капотом стоит шестицилиндровый «оппозит» объёмом 3,6 литра и мощностью 258 л.с., в паре с АКПП. При покупке кроссовера в приличном состоянии можно обойтись и миллионом рублей. У такой Tribeca будут отделка кожей, электроприводы кресел и премиальная аудиосистема harman/kardon.

Как едет? Недостатка мощности шестицилиндровая Tribeca не испытывает, поэтому даже затяжные обгоны на трассе даются кроссоверу легко. Подвеска настроена на комфорт, а плавность хода сравнима с некоторыми бизнес-седанами. Однако при проезде выбоин с острыми краями амортизаторы и пружины пасуют, пропуская в салон неприятный глухой стук. Постоянный полный привод с межосевым дифференциалом нужен Subaru лишь для безопасного вождения на скользком покрытии — бездорожье ему противопоказано.

Чего ждать? Искать ржавчину на кузове Tribeca стоит в первую очередь под пластиковыми накладками, которые защищают нижний периметр кроссовера. Также рекомендуется осмотр арок под локерами, рамки лобового стекла и задней двери в районе номерного знака. Стоит обратить внимание на замок капота: по нему в своё время даже проводилась отзывная кампания. Из-за его поломки возможно самопроизвольное открытие капота.

Салон у флагманского Subaru неплох по качеству материалов, которые достойно сопротивляются износу. С электрикой всё сложнее — возможны отказы блока ECU, фар, климат-контроля и мультимедийной системы.

Рестайлинговый двигатель EZ36D имеет ряд не очень приятных особенностей. Регулярно случаются течи масла, а на больших пробегах возрастает и масляный аппетит. Не отличаются надёжностью система охлаждения и регулятор давления в топливном насосе. Нередко выходит из строя натяжитель и начинает шуметь цепь ГРМ. 

Пятиступенчатый «автомат» Jatco отличается неплохим ресурсом. Для этой коробки не составит проблем пройти около 200 тысяч километров до первого вскрытия. Главное — менять масло раз в 40–50 тысяч. Система полного привода проблем не доставляет.

В подвеске Tribeca типичные для этого класса стойки McPherson спереди и многорычажка сзади. Слабые места найти сложно. Несмотря на редкость модели, ряд деталей можно подобрать от других Subaru. К рулевому управлению с обычным гидроусилителем претензий нет.

Так что же выбрать? 

Кроссоверы этого класса должны быть практичными, баловать комфортом максимальное количество пассажиров и располагать просторным багажником. А ещё крайне желательны минимальные расходы на содержание. Кому из данных автомобилей это удаётся лучше всего?

Просторная и удобная для семи пассажиров Toyota Highlander хороша на ходу и надёжна. К сожалению, это понимают и её продавцы, задирающие цены. А помимо слабого ЛКП и качества отделки, впечатление от кроссовера портит невыгодный в плане налогов двигатель.

Mazda CX-9 совмещает не самый просторный, но качественный салон и хорошо настроенное шасси. Жаль, что и тут мощность надёжного двигателя превышает комфортные по налогам 250 л.с. 

Honda Pilot тоже ставит перед владельцем такую проблему. К тому же к ней есть вопросы по коррозионной стойкости кузова. Зато Honda радует практичностью салона, а также удачно настроенной комфортной подвеской.

Hyundai ix55 привлекает комфортным и просторным салоном, но огорчает скучной управляемостью. Зато он единственный из шестёрки кроссоверов доступен с более практичным дизельным двигателем, к тому же довольно надёжным и с налоговыгодной мощностью.

Nissan Murano популярен на «вторичке», у него богатый салон с множеством опций и энергоёмкая подвеска. Но это транспорт для пятерых, причём без объёмного багажа. У которого к тому же кузов, двигатель и коробка требуют регулярного внимания.

Главное преимущество Subaru Tribeca над конкурентами — низкая цена. Зато среди недостатков не самый практичный и просторный салон, а также капризный мотор, который потребует лишних денег не только на обслуживание, но и на налоги.

Какой из кроссоверов купили бы вы?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании