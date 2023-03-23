Какой он? По брутальности Highlander II поколения мало уступает старшим Land Cruiser 200 и Prado. Салон семиместный без всяких скидок, но качество отделки и эргономика оставляют желать лучшего. Интерьер, собранный из жёсткого пластика, украшен не очень правдоподобной имитацией деревянных панелей. У блока стеклоподъёмников подсветка и автоматический режим есть только на водительской клавише. Не за что похвалить плоские передние кресла, обитые скользкой кожей. Минимален диапазон перемещения рулевой колонки по вылету. В семиместном варианте объём багажника не превышает 290 литров. Зато с убранными креслами третьего ряда он увеличивается до внушительных 1200 литров.

Что можно купить? Предложений хватает, но в пределах 1,6 миллиона рублей пробеги у подавляющего большинства машин — более 150 тысяч километров. Причём показания одометра мало влияют на цену: столько же могут просить и за Highlander, который проехал вдвое больше. Рестайлинговых экземпляров 2010–2013 годов выпуска больше, чем «дореста», — оба варианта с бензиновым V6 3.5 мощностью 273 л.с. Иногда попадаются кроссоверы с других рынков с 2,7-литровой «четвёркой» (187–189 сил) или гибриды.

Чаще всего подержанный Highlander оснащён кожаным салоном, бесключевым доступом, камерой заднего вида, электроприводом пятой двери и подогревом лобового стекла.