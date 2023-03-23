Кажется, любовь россиян к крупным кроссоверам непоколебима. Новыми такие автомобили сегодня стоят дорого, но машин на вторичном рынке хватает на любой вкус и кошелёк. Но можно ли купить подобный автомобили по цене бюджетного седана, то есть за 1 600 000 рублей? Да! Мы подобрали 6 вариантов, все не старше 2008 года выпуска.
Какой он? По брутальности Highlander II поколения мало уступает старшим Land Cruiser 200 и Prado. Салон семиместный без всяких скидок, но качество отделки и эргономика оставляют желать лучшего. Интерьер, собранный из жёсткого пластика, украшен не очень правдоподобной имитацией деревянных панелей. У блока стеклоподъёмников подсветка и автоматический режим есть только на водительской клавише. Не за что похвалить плоские передние кресла, обитые скользкой кожей. Минимален диапазон перемещения рулевой колонки по вылету. В семиместном варианте объём багажника не превышает 290 литров. Зато с убранными креслами третьего ряда он увеличивается до внушительных 1200 литров.
Что можно купить? Предложений хватает, но в пределах 1,6 миллиона рублей пробеги у подавляющего большинства машин — более 150 тысяч километров. Причём показания одометра мало влияют на цену: столько же могут просить и за Highlander, который проехал вдвое больше. Рестайлинговых экземпляров 2010–2013 годов выпуска больше, чем «дореста», — оба варианта с бензиновым V6 3.5 мощностью 273 л.с. Иногда попадаются кроссоверы с других рынков с 2,7-литровой «четвёркой» (187–189 сил) или гибриды.
Чаще всего подержанный Highlander оснащён кожаным салоном, бесключевым доступом, камерой заднего вида, электроприводом пятой двери и подогревом лобового стекла.
Как едет? На ходу Highlander — не вальяжный «американец», хотя и создавался с прицелом на заокеанский рынок. Крены невелики, а адаптированный специально для России электроусилитель обеспечивает нормальную обратную связь. Такому кроссоверу отлично подходят тяговитый V6 и плавный «автомат». Ходовая Тойоты достойно справляется с крупными дефектами дороги, но мелкие неровности подвеска фильтрует хуже. Полный привод у Highlander постоянный, но ни понижающей передачи, ни блокировок у него нет.
Чего ждать? Окрашен Highlander достаточно тонким и хрупким слоем, а сколы зацветают довольно быстро. Основная «болячка» — коррозия двери багажника. Здесь она выползает из-под хромированного молдинга и подсветки номера.
Двигатель — 3,5-литровый 2GR-FE, прост по конструкции. У него ресурсный цепной привод ГРМ, надёжный распредёленный впрыск и крепкая цилиндро-поршневая группа. Из хронических проблем можно отметить треск муфт фазорегуляторов, ненадёжные катушки зажигания, а также недолговечные обгонную муфту генератора и водяную помпу.
Пятиступенчатому «автомату» U151E вполне по силам пробег в 300–350 тысяч километров до первого капремонта. Но для этого нужно регулярно чистить внешний радиатор коробки, менять масло примерно каждые 30 тыс. км и не подвергать его сильным нагрузкам, например, частым и резким ускорениям. Претензии к работе полного привода встречаются редко. Однако это не отменяет того, что нужно следить за состоянием углового редуктора и карданов, а также регулярно менять масло в трансмиссии.
По подвеске Highlander схож с Camry. Это означает, что у кроссовера установлены стойки McPherson по кругу. К надёжности и ресурсу такой простой конструкции вопросов нет. Помимо дорогого оригинала, есть приличный ассортимент неоригинальных компонентов, а ряд расходников подходит от той же Camry. Не доставляет хлопот и электрический усилитель на рулевом валу.
Какой он? ix55 (Veracruz для североамериканского рынка) когда-то был флагманским кроссовером Hyundai. За его довольно специфической внешностью скрывается автомобиль с комфортным, неплохо отделанным семиместным салоном, хорошей эргономикой и отличными возможностями трансформации. Взрослым пассажирам тут будет удобно на любом посадочном месте.
Что можно купить? Имея 1,6 миллиона рублей, купить ix55 на Авто.ру проще, чем Highlander. Автомобили с трёхлитровым дизелем мощностью 239–250 л.с. и с бензиновым V6 3.8 мощностью 264 л.с. представлены почти в равных количествах. Для покупки ix55 в приличном состоянии нужно примерно 1,1–1,3 миллиона рублей. Из опций в нём будут кожаный салон с электроприводами кресел, климат-контроль и обогрев всех сидений.
Как едет? Настройки у ix55 чисто американские. Ход комфортный, но крены в поворотах велики, а на руле минимум обратной связи. Любой из вариантов двигателя — разумно-достаточный минимум. Подключаемый полный привод и длинные свесы не позволяют ix55 выезжать на сколько-нибудь серьёзное бездорожье.
Чего ждать? Прочного ЛКП и хорошей оцинковки кузов ix55 не имеет. Коррозия обычно возникает на капоте, передней кромке крыши, передних стойках и двери багажника. При кузовном ремонте могут возникнуть сложности с поиском запчастей. Модель редкая, оригинальные запчасти стоят недёшево, а заменители есть далеко не для всех деталей. Не отличаются хорошей износостойкостью и материалы отделки салона. Зато по электрике особых проблем нет.
Бензиновый V6 3.8 G6DA на больших пробегах склонен к повышенному расходу масла и растяжению цепи привода ГРМ. Трёхлитровые дизели D6EA и D6EB — лучше. Они имеют стабильно высокий ресурс под 350 тысяч километров.
Шестиступенчатый «автомат» у ix55 не любит агрессивной езды, но спокойным водителям, которые регулярно меняют в нём масло, хлопот не доставляет. Проблема с повреждением шлицов в соединении вала раздатки и дифференциала аналогичны соплатформенному Santa Fe — за их состоянием тоже нужно следить.
Ресурсная подвеска ix55 — это стойки McPherson спереди и многорычажная конструкция сзади. Слабым местом считаются не очень надёжные и дорогостоящие задние амортизаторы. В среднем их приходится менять каждые 60–80 тысяч километров. Другая «болячка» — ступичные подшипники. В зависимости от стиля езды и состояния дорог они могут требовать замены каждые 50 тысяч километров.
Какой он? Самый большой кроссовер Mazda очень похож на динамичный и молодёжный СХ-7. В салоне привычная маздовская атмосфера, с лёгкими спортивными нотками. Кресла второго ряда можно сдвинуть вперёд и отрегулировать наклон спинок, но третий ряд всё равно тесноват. В таком виде багажник вмещает лишь 267 литров, а если разложить «галёрку», то можно получить отсек в три раза больше.
Что можно купить? Выбирать придётся только между обновлёнными машинами (коих мало) и дорестайлинговыми. Все кроссоверы оснащены «шестёркой» 3.7 мощностью 277 сил, АКПП и полным приводом. СХ-9 с пробегом до 150 тысяч километров, оснащённый кожаным салоном, музыкой Bose и люком с электроприводом, стоит в среднем 1,3 миллиона рублей.
Как едет? Двигателя V6 хватает, чтобы не задумываться о двух с лишним тоннах веса. Управляется кроссовер надёжно, безопасно и даже азартно. Основные претензии — недостаточно плавный ход и слабоватая шумоизоляция. Внедорожных подвигов от полноприводной трансмиссии с многодисковой муфтой в приводе задних колёс ждать не приходится.
Чего ждать? Несмотря на очень тонкое ЛКП, кузов СХ-9 ржавеет неохотно. Даже под пластиковыми накладками арок и порогов обычно всё неплохо. В зоне риска передняя кромка крыши, дверные ручки и дверь багажника. К сожалению, снизу ситуация чаще всего гораздо хуже, особенно если кроссовер не получил дополнительный антикор днища. В основном страдают подвеска и выхлопная система. Из-за не очень удачной конструкции задней двери в багажник легко попадает вода. Помимо коррозии, это грозит отказом привода пятой двери.
Серьёзные проблемы салона СХ-9 связаны в основном с отказами климатической системы. Есть претензии и к материалам отделки. Например, быстро вытираются декоративные накладки центрального тоннеля и облезают кнопки на руле. Много сбоев по части электрики связаны с работой климат-контроля и мультимедийки.
Мотор V6 3.7 довольно надёжный, его ресурс при правильном обслуживании может превышать 300 тысяч километров. Слабое место агрегата — недолговечная водяная помпа. Она здесь приводится цепью ГРМ, поэтому её клин может привести к недешёвому ремонту.
На СХ-9 устанавливалась АКПП Aisin AW TF-81SC. Её уязвимые места — гидротрансформатор и гидроблок, а вот по механической части эта коробка очень надёжная. Существенной проблемой полноприводной трансмиссии считается слабый угловой редуктор.
К подвеске Мазды, где сочетаются стойки McPherson спереди и задняя многорычажка, больших претензий нет. Из наименее ресурсных деталей можно отметить передние стойки стабилизатора и ступичные подшипники. Рулевое управление с обычным ГУРом у Мазды сравнительно надёжное.
Какой он? Предназначенный в первую очередь для американского рынка и брутальный внешне Pilot предполагает ещё и очень просторный салон. Но собран он из жёсткого и гулкого пластика. При этом передние кресла Пилота имеют удачный профиль и внятную боковую поддержку. Селектор «автомата» расположен очень удобно, под рукой. Повсюду полно разнообразных ёмкостей, карманов и отсеков. Второй ряд просторен, а диван регулируется в продольном направлении, а спинки можно настроить по углу наклона. На третьем ряду комфортно разместятся двое пассажиров среднего роста. Минимальный объём багажника составляет 510 литров. А если сложить сиденья второго и третьего рядов, то багажный отсек увеличивается почти до двух с половиной кубометров.
Что можно купить? В пределах 1,6 миллиона рублей выбор ограничен дорестайлинговыми машинами 2008–2011 года выпуска. Причём пробеги у них ещё больше, чем у Тойоты. Двигатель и коробка безальтернативны — 3,5-литровый бензиновый V6 (257 л.с.) в сочетании с пятиступенчатым «автоматом». Цены на экземпляры с пробегом до 200 тысяч километров колеблются от одного до полутора миллионов рублей. Из опций можно рассчитывать на кожаный салон, подогрев всех сидений и электропривод пятой двери.
Как едет? Хотя рулевое управление у Пилота начисто лишено информативности, по настройкам подвески это не совсем уж американский автомобиль. Крены в поворотах и раскачка на волнах присутствуют, но они умеренные. Кроссовер хорошо держит траекторию и на прямой, и в поворотах. Тяга V6 обеспечивает модели нормальную динамику. На лёгком и «дачном» оффроуде Пилот показывает себя неплохо.
Чего ждать? Pilot не образец коррозионной стойкости. Чаще всего проблемы возникают с крышкой багажника и порогами, а ржавые сколы на передней части кузова — нормальное явление. Быстро затираются и мутнеют фары, а также хром на решётке радиатора. При кузовном ремонте стоит учитывать, что ассортимент неоригинальных деталей на Pilot невелик.
Бензиновый V6 J35Z4 имеет ременный привод ГРМ с приличным ресурсом, простой распределённый впрыск и систему VCM (Variable Cylinder Management), которая отключает часть цилиндров при малой нагрузке. В целом ресурс мотора при хорошем обслуживании — более 300 тысяч километров. Среди проблемных мест — неисправности систем VCM и EGR, а также случаи выкрашивания кулачков распредвалов.
Пятиступенчатый «автомат» у Пилота — собственной конструкции Honda. Эта коробка отличается высоким ресурсом — примерно 300–400 тысяч километров. Правда, он достижим только при условии хорошего обслуживания, с частой заменой масла и без перегревов. В системе полного привода перед покупкой стоит оценить состояние карданов. Подвесной подшипник у машины штатно не меняется, а кардан в сборе стоит довольно дорого.
Спереди у Pilot стойки McPherson, сзади — «многорычажка». К ресурсу подвески претензий нет, зато запчасти, особенно оригинальные, стоят немалых денег. Благо для части деталей есть заменители. В рулевом управлении кроссовера трудится обычный гидроусилитель, который редко вызывает нарекания до пробега в 150–200 тысяч километров.
Какой он? Murano II поколения до сих пор привлекает внимание необычным экстерьером. Хорош и просторный салон, с уютными креслами и регулируемым задним диваном с обогревом. Багажник на 402 литра разочаровывает объёмом, но не оснащением. Есть электропривод пятой двери и кнопка, при нажатии которой складываются задние сиденья. В таком виде вместимость отсека возрастает до 1510 литров.
Что можно купить? Выбор Murano в нашем бюджете — очень большой. Преобладают экземпляры, которые относятся к первому (2010–2012 г.в.) и второму (2011–2015 г.в.) рестайлингу. Двигатель — безальтернативный V6 мощностью 249 л.с., идущий в паре с вариатором и полноприводной трансмиссией. Murano в приличном состоянии стоит в среднем 1,3–1,4 млн рублей. Не составит труда найти кроссовер, укомплектованный бесключевым доступом, кожаным салоном, аудиосистемой Bose, камерой заднего вида и подогревом всех сидений.
Как едет? Мощный мотор позволяет Murano уверенно ускориться с места, но спортивности в характере кроссовера нет. Всё дело в пустоватом руле, заметных кренах в поворотах и плавных настройках вариатора. Зато подвеска Murano отличается завидной энергоёмкостью. Однако клиренс в 178 мм не позволяет использовать кроссовер дальше грунтовых дорог.
Чего ждать? Кузов Murano с удовольствием коллекционирует сколы. Чаще всего они возникают на капоте, передней кромке крыши и арках. Утешает то, что повреждённый металл не склонен к быстрой коррозии. Стоит уделить внимание порогам, где скопление грязи под пластиковыми накладками провоцирует появление ржавчины. Часто облезает внешний хромированный декор и потеют фары.
Пластик салона не отличается высокой стойкостью к износу. Быстро теряет приличный вид кожа сидений. Зато поломки по части электрики беспокоят редко.
В случае с 3,5-литровым V6 (VQ35DE) важно следить за состоянием катализатора. При разрушении его крошки могут попасть в цилиндры, что вызовет задиры. Также нужно не допускать перегрева — у данного двигателя это ведёт к залеганию колец. Но при нормальном обслуживании ресурс VQ35DE составляет не меньше 500 тысяч километров.
В паре с двигателем работает вариатор Jatco — JF010E до рестайлинга и JF017E после него. Стоит учитывать, что эти агрегаты требовательны к чистоте масла, а также плохо переносят резкие разгоны и буксование.
Полноприводная трансмиссия у Murano проста по конструкции. Электромагнитная муфта, которая подключает заднюю ось при пробуксовке передней, способна без проблем выдержать до 150–180 тысяч километров. Главное — не забывать регулярно менять масло. Также нужно вовремя устранять течи, к которым склонны сальники раздатки и редуктора.
В ходовой части Murano использованы передние стойки McPherson и задняя «многорычажка». Чаще всего здесь требуют замены стойки стабилизатора и ступичные подшипники. Не отличаются большим ресурсом рулевая рейка и гидроусилитель.
Какой он? После рестайлинга Tribeca утратила запоминающуюся внешность, сменив её на более строгий образ. Зато салон остался прежним, сохранив причудливую форму передней панели с чётким зонированием мест водителя и пассажира. Увы, с эргономикой не всё гладко: подушка водительского кресла коротковата, а отсутствие регулировки рулевой колонки по вылету может стать проблемой при поиске оптимальной посадки. Семиместность Subaru довольно условная: задний диван узковат и удобен только для двоих, а на третьем ряду тесно будет даже подросткам. Пятиместная Tribeca практичнее — у неё багажник вмещает 526 литров, а под полом на месте «галёрки» есть удобный органайзер.
Что можно купить? В пределах 1,6 млн рублей кроссоверов Subaru в продаже меньше, чем остальных. Выбора мотора у рестайлинговой машины нет: под капотом стоит шестицилиндровый «оппозит» объёмом 3,6 литра и мощностью 258 л.с., в паре с АКПП. При покупке кроссовера в приличном состоянии можно обойтись и миллионом рублей. У такой Tribeca будут отделка кожей, электроприводы кресел и премиальная аудиосистема harman/kardon.
Как едет? Недостатка мощности шестицилиндровая Tribeca не испытывает, поэтому даже затяжные обгоны на трассе даются кроссоверу легко. Подвеска настроена на комфорт, а плавность хода сравнима с некоторыми бизнес-седанами. Однако при проезде выбоин с острыми краями амортизаторы и пружины пасуют, пропуская в салон неприятный глухой стук. Постоянный полный привод с межосевым дифференциалом нужен Subaru лишь для безопасного вождения на скользком покрытии — бездорожье ему противопоказано.
Чего ждать? Искать ржавчину на кузове Tribeca стоит в первую очередь под пластиковыми накладками, которые защищают нижний периметр кроссовера. Также рекомендуется осмотр арок под локерами, рамки лобового стекла и задней двери в районе номерного знака. Стоит обратить внимание на замок капота: по нему в своё время даже проводилась отзывная кампания. Из-за его поломки возможно самопроизвольное открытие капота.
Салон у флагманского Subaru неплох по качеству материалов, которые достойно сопротивляются износу. С электрикой всё сложнее — возможны отказы блока ECU, фар, климат-контроля и мультимедийной системы.
Рестайлинговый двигатель EZ36D имеет ряд не очень приятных особенностей. Регулярно случаются течи масла, а на больших пробегах возрастает и масляный аппетит. Не отличаются надёжностью система охлаждения и регулятор давления в топливном насосе. Нередко выходит из строя натяжитель и начинает шуметь цепь ГРМ.
Пятиступенчатый «автомат» Jatco отличается неплохим ресурсом. Для этой коробки не составит проблем пройти около 200 тысяч километров до первого вскрытия. Главное — менять масло раз в 40–50 тысяч. Система полного привода проблем не доставляет.
В подвеске Tribeca типичные для этого класса стойки McPherson спереди и многорычажка сзади. Слабые места найти сложно. Несмотря на редкость модели, ряд деталей можно подобрать от других Subaru. К рулевому управлению с обычным гидроусилителем претензий нет.
Так что же выбрать?
Кроссоверы этого класса должны быть практичными, баловать комфортом максимальное количество пассажиров и располагать просторным багажником. А ещё крайне желательны минимальные расходы на содержание. Кому из данных автомобилей это удаётся лучше всего?
Просторная и удобная для семи пассажиров Toyota Highlander хороша на ходу и надёжна. К сожалению, это понимают и её продавцы, задирающие цены. А помимо слабого ЛКП и качества отделки, впечатление от кроссовера портит невыгодный в плане налогов двигатель.
Mazda CX-9 совмещает не самый просторный, но качественный салон и хорошо настроенное шасси. Жаль, что и тут мощность надёжного двигателя превышает комфортные по налогам 250 л.с.
Honda Pilot тоже ставит перед владельцем такую проблему. К тому же к ней есть вопросы по коррозионной стойкости кузова. Зато Honda радует практичностью салона, а также удачно настроенной комфортной подвеской.
Hyundai ix55 привлекает комфортным и просторным салоном, но огорчает скучной управляемостью. Зато он единственный из шестёрки кроссоверов доступен с более практичным дизельным двигателем, к тому же довольно надёжным и с налоговыгодной мощностью.
Nissan Murano популярен на «вторичке», у него богатый салон с множеством опций и энергоёмкая подвеска. Но это транспорт для пятерых, причём без объёмного багажа. У которого к тому же кузов, двигатель и коробка требуют регулярного внимания.
Главное преимущество Subaru Tribeca над конкурентами — низкая цена. Зато среди недостатков — не самый практичный и просторный салон, а также капризный мотор, который потребует лишних денег не только на обслуживание, но и на налоги.