Большой кроссовер ET5 от китайского бренда Skywell появился в России: известны цены

За первый год работы компания Skywell намерена подписать соглашения с 30 дилерскими центрами. Они появятся в городах-миллионниках, начиная с Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара. Кроме того, электрокары можно будет покупать онлайн. Планы на первый год по продажам — около 3 тысяч автомобилей: в 2023 году Skywell выведет на наш рынок ещё и гибрид HT-i, о котором пока ничего не известно. Российский офис бренда обещает гарантийную поддержку и постгарантийное обслуживание.