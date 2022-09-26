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Большой кроссовер ET5 от китайского бренда Skywell появился в России: известны цены
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Дмитрий Елизаров

В России появился новый автомобильный бренд: своё представительство в нашей стране открыла китайская марка Skywell. Флагманская модель этого бренда, электрокроссовер ET5 с 204-сильным мотором появится у официальных дилеров марки уже через месяц по цене от 4 480 000 до 4 980 000 рублей. В 2023 году к нему присоединится ещё один вседорожник, но уже с гибридной силовой установкой.

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  • Skywell ET5 имеет колёсную базу 2,8 метра, другие габаритные показатели пока не названы. В официальном сообщении упоминается только одна силовая установка, которая сочетается с аккумулятором, обеспечивающим запас хода 500 километров. Силовая архитектура электрокара поддерживает мощные зарядные станции: с их помощью до 80% батарею можно будет зарядить за 30 минут. Кроме того, аккумулятор вседорожника поддерживает подключение сторонних потребителей.
  • Среди доступного для электровседорожника оснащения упоминаются, к примеру, лазерная оптика, самая крупная в сегменте панорамная крыша и система полуавтономного вождения уровня 2,5. Всего комплектаций у новинки будет две, а основным отличием топовой названы особо комфортные сиденья с вентиляцией, которые можно полностью разложить для сна.
  • За первый год работы компания Skywell намерена подписать соглашения с 30 дилерскими центрами. Они появятся в городах-миллионниках, начиная с Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара. Кроме того, электрокары можно будет покупать онлайн. Планы на первый год по продажам — около 3 тысяч автомобилей: в 2023 году Skywell выведет на наш рынок ещё и гибрид HT-i, о котором пока ничего не известно. Российский офис бренда обещает гарантийную поддержку и постгарантийное обслуживание.

Ещё одна премиальная марка из Китая, которая может вскоре появиться на российском рынке — это Hongqi. Её модельный ряд будет состоять из двух седанов и двух кроссоверов, а продажи должны стартовать в четвёртом квартале. Дистрибуцию возьмут на себя существующие дилеры бренда FAW.

Интересное предложение, верно?

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