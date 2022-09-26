Большой кроссовер ET5 от китайского бренда Skywell появился в России: известны цены

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Интересные китайские автомобили, которые скоро появятся в России
На продажу выставлен первый в истории гоночный Pontiac
Дмитрий Елизаров
В России появился новый автомобильный бренд: своё представительство в нашей стране открыла китайская марка Skywell. Флагманская модель этого бренда, электрокроссовер ET5 с 204-сильным мотором появится у официальных дилеров марки уже через месяц по цене от 4 480 000 до 4 980 000 рублей. В 2023 году к нему присоединится ещё один вседорожник, но уже с гибридной силовой установкой.
Ещё одна премиальная марка из Китая, которая может вскоре появиться на российском рынке — это Hongqi. Её модельный ряд будет состоять из двух седанов и двух кроссоверов, а продажи должны стартовать в четвёртом квартале. Дистрибуцию возьмут на себя существующие дилеры бренда FAW.