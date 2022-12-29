У большого кроссовера Infiniti QX60 появится купеобразная версия

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У Infiniti появится ещё один конкурент Lexus RX
Toyota оснастит Supra мотором от BMW M4, а затем снимет с производства
Дмитрий Елизаров
Компания Infiniti планирует выпустить купеобразную модификацию кроссовера QX60, сменившего поколение летом прошлого года. Об этом пишет CarBuzz со ссылкой на патентную заявку на индекс QX65, которую компания подала в США в конце декабря.
В 2023 году Infiniti намерена также представить новое поколение внедорожника QX80. Как заявляли представители марки, появление этой новинки ознаменует полный перезапуск премиального бренда.