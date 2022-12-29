У большого кроссовера Infiniti QX60 появится купеобразная версия

Предполагается, что новый премиальный вседорожник из Японии появится на свет не ранее третьего квартала следующего года. При этом Infiniti может приурочить его дебют к расширению моторной гаммы семейства: к примеру, QX65 может выйти на рынок с гибридной силовой установкой.