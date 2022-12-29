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У большого кроссовера Infiniti QX60 появится купеобразная версия
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Дмитрий Елизаров

Компания Infiniti планирует выпустить купеобразную модификацию кроссовера QX60, сменившего поколение летом прошлого года. Об этом пишет CarBuzz со ссылкой на патентную заявку на индекс QX65, которую компания подала в США в конце декабря.

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  • В качестве аргумента издание напоминает, что подобными индексами фирма обычно маркирует свои кросс-купе на базе традиционных вседорожников: например, в линейке Infiniti имеются кроссовер QX50 и его купеобразная модификация QX55. Кроме того, фирма сама ранее заявляла о намерении сосредоточиться на развитии в самых востребованных сегментах рынка, включая кроссоверы.
  • Предполагается, что новый премиальный вседорожник из Японии появится на свет не ранее третьего квартала следующего года. При этом Infiniti может приурочить его дебют к расширению моторной гаммы семейства: к примеру, QX65 может выйти на рынок с гибридной силовой установкой.

В 2023 году Infiniti намерена также представить новое поколение внедорожника QX80. Как заявляли представители марки, появление этой новинки ознаменует полный перезапуск премиального бренда.

А вам какой премиум-бренд японского происхождения ближе?

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