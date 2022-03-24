Большой кроссовер Geely Haoyue отделали «чёрным золотом»
Дмитрий Елизаров
Компания Geely выпустила на рынке Китая особое исполнение своего большого вседорожника Haoyue. Именуется она Black Gold Limited Edition («Чёрное золото») и будет отличаться оригинальными дизайнерскими акцентами в отделке как кузова, так и интерьера и расширенным оснащением. Как пишет AutoHome, стоить такой кроссовер будет минимум 129 600 юаней (20,3 тысячи долларов) — это на 9 тысяч юаней дороже предыдущей комплектации и на 23 тысячи выше цены базовой версии.
- Кузов такого кроссовера украсят золотистыми акцентами. Этот оттенок получат, к примеру, окантовки головной оптики, вертикальные ламели решётки радиатора, накладки на борта и детали колёсных дисков. Логотип Geely на радиаторной решётке тоже сделают золотистым. На задних стойках кузова появятся шильдики с названием серии. На презентационных фотографиях Haoyue представлен в чёрном цвете, но не уточняется, будут ли доступны другие оттенки.
- Чёрно-золотая тема продолжается в салоне кроссовера: он отделан чёрной кожей, а золотистыми сделаны обводы целого ряда элементов (например, дефлекторов вентиляции и площадки рычага КПП).
- Комплектацию такого кроссовера расширят за счёт возможности дистанционного управления рядом функций и «цифрового ключа», электропривода задней двери с защитой от защемления, а также увеличенного количества подушек безопасности и функции обновления бортового софта «по воздуху». Исполнение Haoyue Black Gold Limited Edition будет доступно как для пяти-, так и для семиместного варианта.
- Отличий в силовом агрегате у такого кроссовера не будет. Как и прочие Geely Haoyue, машины спецсерии укомплектуют 1,8-литровым турбомотором с отдачей 184 л.с. и 300 Нм в паре с семиступенчатым «роботом».
Geely Haoyue, при длине 4,8 метра считающийся самым крупным кроссовером в линейке Geely, обновили осенью прошлого года. Модель лишилась младшего 177-сильного двигателя, получив взамен более современную внешность и модернизированный интерьер.