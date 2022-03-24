Большой кроссовер Geely Haoyue отделали «чёрным золотом»

Компания Geely выпустила на рынке Китая особое исполнение своего большого вседорожника Haoyue. Именуется она Black Gold Limited Edition («Чёрное золото») и будет отличаться оригинальными дизайнерскими акцентами в отделке как кузова, так и интерьера и расширенным оснащением. Как пишет AutoHome, стоить такой кроссовер будет минимум 129 600 юаней (20,3 тысячи долларов) — это на 9 тысяч юаней дороже предыдущей комплектации и на 23 тысячи выше цены базовой версии.