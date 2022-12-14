Большой кроссовер Geely Haoyue L поступил в продажу в Китае по цене Lada Niva Travel

Габариты кроссовера — 4860 х 1910 х 1770 миллиметров при колёсной базе 2825 миллиметров. Благодаря изменениям в дизайне Geely Haoyue L стал чуть крупнее кроссовера, которому приходит на смену. Вседорожнику , к примеру, серьёзно переработали оформление передней части, где появились массивная решётка радиатора, новый бампер с крупными воздухозаборниками и более современная оптика.

Интерьер H aoyue L характерен лаконичной горизонтальной передней панелью и центральным тоннелем с минимумом кнопок. Совмещать экраны приборной панели и медиасистемы в единый блок не стали: центральный дисплей диагональю 12,3 дюйма установлен независимо. Кроссовер будет предлагаться только в семиместном варианте, при этом все три кресла на среднем ряду получили собственные регулировки и возможность складывания спинок для перевозки длинномеров.

У Geely Haoyue L полностью независимая подвеска и безальтернативный силовой агрегат — двухлитровая «турбочетвёрка» на 218 л.с. и 325 Нм крутящего момента. Работает она в паре с семиступенчатым «роботом» и передним приводом, разгон до 100 км/ч займёт 7,9 секунды.

Флагманом Geely в России должен стать более компактный кроссовер Monjaro, который уже был анонсирован, но пока не продаётся. Тем не менее на Авто.ру в ноябре появлялись предложения привезти эту модель под заказ из Китая по цене 3,2 миллиона рублей.