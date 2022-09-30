Большой китайский кроссовер Geely Monjaro заметили в Москве

Представительство

Geely

ничего не говорит о дате дебюта

Monjaro

. В свете последних событий даже если мероприятие планировалось на ближайшее время, оно наверняка теперь перенесено на более поздний срок. Но также бренд не говорит и о том, что запуск модели отменён.