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Большой китайский кроссовер Geely Monjaro заметили в Москве
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Кирилл Малышев

Марка Geely продолжает готовить свой флагманский кроссовер Monjaro к выходу на российский рынок. Об этом свидетельствуют опубликованные порталом «Китайские автомобили» снимки, на которых новинка запечатлена с московскими номерными знаками.

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  • Geely Monjaro точно такого же цвета и на тех же литых дисках в начале года видели на зимних тестах в Сургуте. Однако номера на нём были другие, с подмосковным кодом региона. Хотя не исключено, что перед нами одна и та же машина, которую за прошедшие несколько месяцев успели перерегистрировать.
  • Представительство Geely ничего не говорит о дате дебюта Monjaro. В свете последних событий даже если мероприятие планировалось на ближайшее время, оно наверняка теперь перенесено на более поздний срок. Но также бренд не говорит и о том, что запуск модели отменён.

Monjaro длиной 4770 миллиметров уже получил российское ОТТС. В нём указана только одна силовая установка: турбомотор 2.0 мощностью 238 сил (как на кросс-купе Tugella), 8-ступенчатый «автомат» и полный привод. В зависимости от комплектации на автомобиль ставят 19- или 20-дюймовые колёса.

У какой китайской марки дизайн интереснее?

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