Большой китайский кроссовер Geely Monjaro заметили в Москве

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Кирилл Малышев
Марка Geely продолжает готовить свой флагманский кроссовер Monjaro к выходу на российский рынок. Об этом свидетельствуют опубликованные порталом «Китайские автомобили» снимки, на которых новинка запечатлена с московскими номерными знаками.
Monjaro длиной 4770 миллиметров уже получил российское ОТТС. В нём указана только одна силовая установка: турбомотор 2.0 мощностью 238 сил (как на кросс-купе Tugella), 8-ступенчатый «автомат» и полный привод. В зависимости от комплектации на автомобиль ставят 19- или 20-дюймовые колёса.