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Большой кроссовер Geely, который ждут в России, получил новую гибридную версию
Новости

Дмитрий Елизаров

Китайское Министерство промышленности опубликовало изображения новой модификации кроссовера Geely Xingyue L, который должен появиться в России под именем Monjaro. Внешние доработки призваны подчеркнуть экологичную природу нового вседорожника: его оснастят гибридной силовой установкой.

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  • Бензоэлектрическая версия вседорожника будет отличаться оригинальной ячеистой решёткой радиатора, оформленной в цвет кузова. У стандартного Geely Monjaro решётка оформлена с применением множества вертикальных хромированных ламелей. Кроме того, гибридный Xingyue L получит ещё и необычный бампер с многоугольными вставками на месте воздухозаборников.
  • Дополнительными отличиями станут новые колёсные диски и оригинальный цвет кузова, а второй лючок (для зарядного порта) вкупе с шильдиком на задней двери намекают на подзаряжаемую природу силовой установки. При этом точные её характеристики официально пока не обнародованы.
  • По данным AutoHome связка из полуторалитрового турбомотора и электродвигателя будет развивать 204 л.с. В декабре прошлого года Geely уже объявляла цены на гибридную версию Xingyue L, но она была мощнее на 40 л.с. Негибридные модификации модели оснащаются двухлитровой «турбочетвёркой» с отдачей 218 либо 238 л.с. Таким образом, новинка может стать самой доступной версией модели. Цены на неё должны объявить в четвёртом квартале.

Эту модель под именем Monjaro компания Geely сертифицировала для российского рынка ещё в феврале нынешнего года. Вседорожник длиной 4,7 метра должен появиться в продаже во второй половине 2022-го с наиболее мощной версией бензинового мотора, однако ни цен, ни точной даты запуска продаж Geely пока не назвала.

Рискнули бы приобрести гибридный Geely?

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