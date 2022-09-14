Большой кроссовер Geely, который ждут в России, получил новую гибридную версию

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Дмитрий Елизаров
Китайское Министерство промышленности опубликовало изображения новой модификации кроссовера Geely Xingyue L, который должен появиться в России под именем Monjaro. Внешние доработки призваны подчеркнуть экологичную природу нового вседорожника: его оснастят гибридной силовой установкой.
Эту модель под именем Monjaro компания Geely сертифицировала для российского рынка ещё в феврале нынешнего года. Вседорожник длиной 4,7 метра должен появиться в продаже во второй половине 2022-го с наиболее мощной версией бензинового мотора, однако ни цен, ни точной даты запуска продаж Geely пока не назвала.