Большой кроссовер Geely, который ждут в России, получил новую гибридную версию

По данным AutoHome связка из полуторалитрового турбомотора и электродвигателя будет развивать 204 л.с. В декабре прошлого года Geely уже объявляла цены на гибридную версию Xingyue L, но она была мощнее на 40 л.с. Негибридные модификации модели оснащаются двухлитровой «турбочетвёркой» с отдачей 218 либо 238 л.с. Таким образом, новинка может стать самой доступной версией модели. Цены на неё должны объявить в четвёртом квартале.

Эту модель под именем Monjaro компания Geely сертифицировала для российского рынка ещё в феврале нынешнего года. Вседорожник длиной 4,7 метра должен появиться в продаже во второй половине 2022-го с наиболее мощной версией бензинового мотора, однако ни цен, ни точной даты запуска продаж Geely пока не назвала.