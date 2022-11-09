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Большой кроссовер Geely Haoyue стал ещё больше и мощнее
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Кирилл Малышев

Кроссовер Geely Haoyue обзавёлся в Китае версией с приставкой L. Она чуть больше, но считать её полноценно удлинённой нельзя. Зато L-модификацию сделали престижнее и мощнее, чтобы привлечь к ней покупателей.

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  • Кузова у Haoyue и Haoyue L одинаковые, но второй за счёт иных бамперов длиннее на 25 миллиметров (4860 миллиметров). Заднюю полузависимую подвеску заменили на многорычажку, а колёсная база прибавила 10 миллиметров (2825 миллиметров). Клиренс вырос со 190 до 200 миллиметров, хотя высота машины осталась прежней (1840 миллиметров).
  • Компоновку салона можно выбирать на пять или семь мест. В отделке стало больше мягкого пластика, центральный дисплей и цифровая приборка сохранили прежние диагонали, 12,3 и 10,2 дюйма соответственно. Переднюю панель частично переработали.
  • Версия без литеры L осталась в гамме со своим турбомотором 1.8 мощностью 184 лошадиные силы. Новое исполнение получило двухлитровый двигатель Drive-E разработки Volvo отдачей 218 сил. С ним сочетаются преселективный «робот» и передний привод. Набор 100 км/ч требует 7,9 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км/ч.

Geely Haoyue стоит в Китае 103 600 – 139 600 юаней (14 800 – 19 000 долларов). Приставка L сделает машину дороже: 150 000 – 200 000 юаней (20 600 – 27 500 долларов). В линейке бренда ниже располагается недавно сменивший поколение кроссовер Geely Atlas L, а выше стоит вседорожник Monjaro.

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