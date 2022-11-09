Большой кроссовер Geely Haoyue стал ещё больше и мощнее

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Самый большой кроссовер Geely обновили через полтора года после премьеры
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Кирилл Малышев
Кроссовер Geely Haoyue обзавёлся в Китае версией с приставкой L. Она чуть больше, но считать её полноценно удлинённой нельзя. Зато L-модификацию сделали престижнее и мощнее, чтобы привлечь к ней покупателей.
Geely Haoyue стоит в Китае 103 600 – 139 600 юаней (14 800 – 19 000 долларов). Приставка L сделает машину дороже: 150 000 – 200 000 юаней (20 600 – 27 500 долларов). В линейке бренда ниже располагается недавно сменивший поколение кроссовер Geely Atlas L, а выше стоит вседорожник Monjaro.