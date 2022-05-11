Конкурента Tesla Model 3 от Volkswagen заметили почти без камуфляжа

Передняя часть кузова оформлена в стилистике уже рассекреченных серийных электромобилей ID -серии. Профиль позаимствован у лифтбека, а не у классического седана. Ультракороткая крышка багажника подтверждает, что перед нами пяти-, а не четырёхдверка.

В целом машина получилась традиционной внешности — в её силуэте нет ни капли футуристичности, свойственной многим электрокарам. Пропорции кузова тоже «бензиновые», а не «электромобильные».

Снимков интерьера пока нет. Скорее всего, машину длиной около пяти метров предложат с одним электромотором мощностью 204 л.с. в базовом варианте и с двумя двигателями суммарной отдачей 306 сил в качестве топовой версии. Запас хода будет как минимум 460–500 километров.

Точное название модели ещё пока не известно. В числе возможных вариантов — Aero B, ID Aero и ID.7. Прототипами серийной версии стали концепты ID Vizzion и ID Space Vizzion. Последний был универсалом, так что, скорее всего, такой тип кузова тоже пойдёт в серию.