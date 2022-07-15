Большой электрокроссовер Kia вышел на тесты

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Электрокроссовер Kia EV9: сенсоры в руле, посадка задом наперёд и отделка из океанического мусора
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Дмитрий Елизаров
Компания Kia начала тестировать на дорогах общего пользования прототипы нового вседорожника на батарейках — серийной версии концепта EV9, представленного в ноябре прошлого года. По мнению издания Motor1, большой кроссовер появится в продаже в следующем году и получит горячую версию GT.
Всего компания намеревается в ближайшие годы выпустить до 14 новых моделей электрокаров, то есть по две батарейных новинки ежегодно.