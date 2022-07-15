Большой электрокроссовер Kia вышел на тесты

При этом часть дизайнерских решений всё же упростят: кроссовер снабдят традиционными дверными ручками и боковыми зеркалами, более привычными колёсными дисками и тому подобное. Концепт Kia EV9 отличался помимо всего прочего оригинальными треугольными стойками кузова, но на тестовых машинах они укрыты не только плёнкой, но и фальшнакладками.