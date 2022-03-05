Большой электрокроссовер Kia: первые характеристики

На Kia EV9 дебютирует некая новая фирменная система автономного управления. Её назовут AutoMode, и в перспективе она должна обеспечить возможность полностью самостоятельного передвижения автомобиля, хотя произойдёт это не ранее 2025 года. При этом, не исключено, оборудованием для автопилота кроссоверы начнут оснащать ещё на старте производства: Kia пообещала реализовать возможность разблокирования некоторых функций при помощи обновлений «по воздуху». Кроме того, у марки появится и услуга Function

on Demand —

«функции по запросу», то есть применение некоторых новых сервисов в рамках

временной либо постоянной

подписки.