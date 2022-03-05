Оставить коммент

Новый Countryman станет самой мощной моделью MINI благодаря электричеству

Большой электрокроссовер Kia: первые характеристики

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Компания Kia в рамках мероприятия по обнародованию стратегии развития своего электронаправления поделилась и первыми характеристиками большого вседорожника EV9. Как уточняет InsideEVs, построят его по мотивам одноимённого концепта и выведут на рынок уже в 2023 году, а проезжать без подзарядки он сможет до 540 километров.

Читайте нас в Дзене!
1/3
  • Озвученный разработчиками запас хода серийной версии Kia EV9 превышает тот, который заявлялся для концептуального вседорожника — тогда упоминались 480 километров. По одной из версий, максимальный пробег станет доступен только модификации со скромной силовой установкой, тогда как прототип оснастили более мощной. По другой, различия в оценках связаны с использованием разных циклов измерения запаса хода.
  • Использование мощных зарядных станций позволит пополнять энергозапас бортовых аккумуляторов на 100 километров всего за 6 минут. Несмотря на свои размеры (длина Kia EV9 должна вплотную приблизиться к 5 метрам) мощные версии вседорожника смогут разгоняться до 100 км/ч примерно за 5 секунд.
  • На Kia EV9 дебютирует некая новая фирменная система автономного управления. Её назовут AutoMode, и в перспективе она должна обеспечить возможность полностью самостоятельного передвижения автомобиля, хотя произойдёт это не ранее 2025 года. При этом, не исключено, оборудованием для автопилота кроссоверы начнут оснащать ещё на старте производства: Kia пообещала реализовать возможность разблокирования некоторых функций при помощи обновлений «по воздуху». Кроме того, у марки появится и услуга Function on Demand — «функции по запросу», то есть применение некоторых новых сервисов в рамках временной либо постоянной подписки.
  • Наконец, Kia EV9 должен получить просторный салон с расширенными возможностями трансформации и огромный дисплей на передней панели: производитель называет его «ультрашироким». На концепте был применён 27-дюймовый экран, но серийная версия кроссовера может быть оснащена ещё более крупным тачскрином.

Базироваться EV9 будет на той же платформе, что и уже имеющийся у Kia кроссовер EV6. Годом позже собственный вариант большого электрокроссовера выпустит Hyundai: намёк на эту модель уже был сделан при помощи концепт-кара Seven.

Большие экраны в салоне — это круто?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я