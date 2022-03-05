Большой электрокроссовер Kia: первые характеристики

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Компания Kia в рамках мероприятия по обнародованию стратегии развития своего электронаправления поделилась и первыми характеристиками большого вседорожника EV9. Как уточняет InsideEVs, построят его по мотивам одноимённого концепта и выведут на рынок уже в 2023 году, а проезжать без подзарядки он сможет до 540 километров.
Базироваться EV9 будет на той же платформе, что и уже имеющийся у Kia кроссовер EV6. Годом позже собственный вариант большого электрокроссовера выпустит Hyundai: намёк на эту модель уже был сделан при помощи концепт-кара Seven.