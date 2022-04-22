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Большой электрокроссовер EV9 станет самой дорогой моделью Kia

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Дмитрий Елизаров

Компания Kia начнёт продажи электрического вседорожника EV9 в 2023 году. Как минимум на рынке США он должен стать самой дорогой моделью бренда: такой вывод делает Motor Authority на основании заявления одного из руководителей американского подразделения марки Стивена Сентера. Он озвучил также предполагаемый запас хода большого кроссовера: EV9 сможет проезжать без подзарядки до 480 километров.

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  • Стивен Сентер заявил, что ценовой разрыв между новым EV9 и Telluride, который сейчас считается самым большим кроссовером марки, будет аналогичным диапазону между ценами на Sportage и EV6. На основании этого издание делает вывод, что цена на Kia EV9 будет начинаться от 50 тысяч долларов. Сейчас самая дорогая модель корейского бренда в США — это гибридный Sorento, который стоит минимум 45 тысяч.
  • По словам представителя марки, серийный Kia EV9 будет сопоставим по размерам с Telluride и сохранит минимум 80% стилистических решений, применённых на концепт-каре. Таким образом, самый крупный электрокар Kia получит угловатый дизайн с необычной оптикой. Однако выпускать серийный автомобиль без центральных стоек кузова в Kia всё же не решились, хотя Сентер и оговорил, что такое решение может быть применено в будущем после тщательного изучения на краш-тестах.
  • Kia EV9 построят на модернизированной версии той платформы, на которой уже базируется EV6. Вседорожник получит 800-вольтовую архитектуру для быстрой зарядки аккумуляторов, а запас хода в 480 километров Сентер назвал «минимально возможным» для электрокара этого класса.

Следующей батарейной моделью Kia на той же платформе может оказаться пикап: представители марки уже подтверждали такие намерения. В целом же компания планирует в ближайшие пять лет вывести на рынок 14 совершенно новых электромобилей.

Готовы увидеть такой кроссовер на наших дорогах?

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