Большой электрокроссовер EV9 станет самой дорогой моделью Kia

По словам представителя марки, серийный Kia EV9 будет сопоставим по размерам с Telluride и сохранит минимум 80% стилистических решений, применённых на концепт-каре. Таким образом, самый крупный электрокар Kia получит угловатый дизайн с необычной оптикой. Однако выпускать серийный автомобиль без центральных стоек кузова в Kia всё же не решились, хотя Сентер и оговорил, что такое решение может быть применено в будущем после тщательного изучения на краш-тестах.