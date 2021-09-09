Большой электрокроссовер от Hyundai: первое изображение

Дмитрий Елизаров
Компания Hyundai анонсировала ещё одну модель на электротяге, которая выйдет на рынок под суббрендом Ioniq. Это большой вседорожник, который, как ожидается, будет именоваться Ioniq 7. Продажи новинки стартуют, скорее всего, через два года после появления седана Ioniq 6, то есть в 2024 году.
#Hyundai will electrify its entire model line-up in Europe by 2035, and by 2040 in other major markets.#CarbonNeutrality2045 #PositiveEnergy pic.twitter.com/YensZG6zvg— Hyundai Worldwide (@Hyundai_Global) September 6, 2021
- Насколько можно судить по тизеру, внешность большого кроссовера будет отличаться от экстерьера младшей модели Ioniq 5. Вседорожник получил иное, более плавное оформление передней части: на ней отсутствует видимый рельеф, но хорошо заметны горизонтальная светодиодная полоса и вертикальные секции по краям.
- Кроме того, Ioniq 7 приобретёт динамичный силуэт с покатой линией крыши и массивными задними стойками кузова. Колёсные арки имеют угловатые очертания, а сами диски получили необычный дизайн.
- Предполагается, что Ioniq 7 построят на той же платформе, что и младшую модель, однако этот кроссовер выйдет на рынок с тремя рядами кресел в 6- или 7‑местной конфигурациях. Объёмные батареи обеспечат ему запас хода до 480 километров, а моторы смогут развивать более 300 л.с.
- По данным Korean Car Blog, на новинке будут реализованы некоторые наработки марки Genesis — например, полноуправляемое шасси и адаптивная пневмоподвеска, а также видеокамеры вместо боковых зеркал.
- Концептуальный прообраз большого электрокроссовера Hyundai может представить уже в ближайшие месяцы.
Ранее компания Hyundai поделилась планами по развитию водородного направления. Силовые установки на топливных элементах в будущем получит вся коммерческая линейка марки, но Hyundai не оставляет намерений выпустить легковой водородный суперкар.