Большой электрокроссовер от Hyundai: первое изображение

Компания Hyundai анонсировала ещё одну модель на электротяге, которая выйдет на рынок под суббрендом Ioniq. Это большой вседорожник, который, как ожидается, будет именоваться Ioniq 7. Продажи новинки стартуют, скорее всего, через два года после появления седана Ioniq 6, то есть в 2024 году.