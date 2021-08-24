Большой электроконцепт Audi: новое фото и дата премьеры

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Автопилот и изменяющаяся колёсная база: вот какими будут Audi будущего
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Дмитрий Елизаров
Компания Audi опубликовала новое изображение второго концепт-кара из серии Sphere — четырёхдверного купе grandsphere, которое должно предвосхитить будущую флагманскую модель Audi на электротяге. Большой электромобиль с распашными дверями марка полностью рассекретит уже 2 сентября.
Ранее Audi представила первый прототип из серии Sphere — электрический родстер skysphere, который получил 623-сильную установку и возможность изменения колёсной базы. Позже серию пополнит ещё один концепт под названием grandsphere. О нём пока ничего не известно, но ожидается, что он станет подобием городского кроссовера.