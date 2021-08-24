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Большой электроконцепт Audi: новое фото и дата премьеры
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Дмитрий Елизаров

Компания Audi опубликовала новое изображение второго концепт-кара из серии Sphere — четырёхдверного купе grandsphere, которое должно предвосхитить будущую флагманскую модель Audi на электротяге. Большой электро­мобиль с распашными дверями марка полностью рассекретит уже 2 сентября.

  • На тизере Audi grandsphere представлен сверху: подобное изображение компания уже публиковала, но на новом хорошо различимы панорамное остекление, сплошной диван на втором ряду и необычное свечение в центральном подлокотнике. Какое именно оборудование обеспечи­вает такую подсветку, пока неизвестно.
  • Grandsphere примет облик купе с четырьмя дверями, крупным задним свесом и просторным салоном. Ожидается, что пред­назначен электрокар будет в первую очередь для передних пассажиров, так как его салон сформирован по схеме 2+2. Интерьер концепта предусматри­вает минимали­стичный набор органов управления, хотя Audi планирует снабдить электро­мобиль беспилотной системой 4‑го уровня.
  • Технические характеристики концепт-кара пока не раскрываются.

Ранее Audi представила первый прототип из серии Sphere — электрический родстер skysphere, который получил 623-сильную установку и возможность изменения колёсной базы. Позже серию пополнит ещё один концепт под названием grandsphere. О нём пока ничего не известно, но ожидается, что он станет подобием городского кроссовера.

Если электрокар, то спортивный или комфортный?

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