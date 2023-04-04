Большой экзамен ПДД стартовал на Авто.ру

Материал по теме
С 1 марта в России вступили в силу доработанные ПДД
Дизайн и салон нового MINI рассекретили до премьеры
На Авто.ру стартовал традиционный Большой экзамен ПДД. На этот раз пользователи могут проверить свои знания Правил дорожного движения и попытаться выиграть призы от партнёров в период до 31 мая. Вопросы для экзамена составлены с учётом последних изменений в ПДД, вступивших в силу 1 марта.
Впервые Большой экзамен ПДД прошёл на Авто.ру в 2020 году. Двумя годами позже в экзамене, ставшем традиционным, приняли участие 1,2 миллиона человек, но правильно ответить на все вопросы смогли только 122 из них. Каждый мог заработать 60 баллов, при этом средняя оценка участников — 25 баллов. Основные затруднения вызвали задачи на знание правил для велосипедистов и пешеходов.