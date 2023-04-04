Большой экзамен ПДД стартовал на Авто.ру

В экзаменационном «билете» для каждого пользователя — 15 вопросов, которые отличаются как сложностью, так и стоимостью в баллах. На ответы даётся 15 минут, в течение которых можно воспользоваться двумя подсказками. Попыток — всего две.

Участники, набравшие не менее 40 баллов, смогут претендовать на призы от партнёров Большого экзамена. Это Яндекс.Станция, запас топлива на 3 месяца и разного рода сертификаты, промокоды и виртуальные карты. Каждый участник получит гарантированный приз — Отчёт Авто.ру. Кроме того, на сайте проекта появится турнирная таблица с результатами знатоков ПДД.

Впервые Большой экзамен ПДД прошёл на Авто.ру в 2020 году. Двумя годами позже в экзамене, ставшем традиционным, приняли участие 1,2 миллиона человек, но правильно ответить на все вопросы смогли только 122 из них. Каждый мог заработать 60 баллов, при этом средняя оценка участников — 25 баллов. Основные затруднения вызвали задачи на знание правил для велосипедистов и пешеходов.