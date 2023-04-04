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Большой экзамен ПДД стартовал на Авто.ру

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Дмитрий Елизаров

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На Авто.ру стартовал традиционный Большой экзамен ПДД. На этот раз пользователи могут проверить свои знания Правил дорожного движения и попытаться выиграть призы от партнёров в период до 31 мая. Вопросы для экзамена составлены с учётом последних изменений в ПДД, вступивших в силу 1 марта.

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  • Эксперты Авто.ру при участии специалистов столичного дептранса и ЦОДД подготовили 350 вопросов. Они распределены по категориям сложности, при этом 100 из них посвящены новой теме — электросамокатам и прочим средствам индивидуальной мобильности (СИМ).
  • В экзаменационном «билете» для каждого пользователя — 15 вопросов, которые отличаются как сложностью, так и стоимостью в баллах. На ответы даётся 15 минут, в течение которых можно воспользоваться двумя подсказками. Попыток — всего две.
  • Участники, набравшие не менее 40 баллов, смогут претендовать на призы от партнёров Большого экзамена. Это Яндекс.Станция, запас топлива на 3 месяца и разного рода сертификаты, промокоды и виртуальные карты. Каждый участник получит гарантированный приз — Отчёт Авто.ру. Кроме того, на сайте проекта появится турнирная таблица с результатами знатоков ПДД.

Впервые Большой экзамен ПДД прошёл на Авто.ру в 2020 году. Двумя годами позже в экзамене, ставшем традиционным, приняли участие 1,2 миллиона человек, но правильно ответить на все вопросы смогли только 122 из них. Каждый мог заработать 60 баллов, при этом средняя оценка участников — 25 баллов. Основные затруднения вызвали задачи на знание правил для велосипедистов и пешеходов.

Уверены в своих знаниях ПДД?

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