Большой экран и гибрид: рассекречен крупный кроссовер GAC GS8 нового поколения

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BMW позавидует: китайская марка GAC показала кроссовер с гигантской решёткой радиатора
Лады подорожают из-за аптечек и огнетушителей
Дмитрий Елизаров
В рамках автосалона в Чэнду компания GAC представила большой вседорожник GS8 нового поколения. Как пишет AutoHome, кроссовер стал больше, обзавёлся радикально переработанным интерьером и получил гибридную силовую установку.
Цена нового кроссовера пока не названа. В России GAC GS8 предыдущего поколения стоит минимум 2 202 900 рублей, цена версии с полным приводом — от 2 643 900 рублей.