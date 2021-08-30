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Большой экран и гибрид: рассекречен крупный кроссовер GAC GS8 нового поколения
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Дмитрий Елизаров

В рамках автосалона в Чэнду компания GAC представила большой вседорожник GS8 нового поколения. Как пишет AutoHome, кроссовер стал больше, обзавёлся радикально переработанным интерьером и получил гибридную силовую установку.

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  • Габариты новинки составляют 4980х1950х1780 милли­метров, а колёсная база равна 2920 милли­метрам. По сравнению с GS8 предыдущего поколения, который продаётся в России, кроссовер стал длиннее на 144 милли­метра, а между осями добавилось 120 миллиметров.
  • Изображения внешности нового GAC GS8 уже публиковались. Основными ново­введениями стали массивная решётка радиатора в двух вариантах исполнения (меняется в зави­симости от силового агрегата) и вертикальные задние фонари. 
  • Переработанный интерьер вседорожника отличается новой передней панелью, переделанным центральным тоннелем с джойстиком селектора транcмиссии и крупным экраном медиа­системы. Его диагональ пока не называется, как и размеры цифровой панели приборов.
  • Базовая версия GAC GS8 на домашнем рынке будет комплектоваться двухлитровым турбо­мотором на 252 л.с. и 400 Нм (в России — «турбочетвёрка» того же объёма выдаёт 190 л.с. и 300 Нм). Вместе с мотором работает восьми­ступен­чатый «робот». Альтер­нативой этому двигателю станет гибридная силовая установка на базе бензинового мотора 2.0, базирующаяся на технологиях Toyota: она развивает 190 л.с. и 320 Нм.

Цена нового кроссовера пока не названа. В России GAC GS8 предыдущего поколения стоит минимум 2 202 900 рублей, цена версии с полным приводом — от 2 643 900 рублей.

Пересели бы на такой кроссовер?

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