Большой брат. Четыре мнения про кроссовер Volkswagen Teramont

Короче говоря, третий ряд во вседорожнике — гениальная маркетинговая находка, но не более того. Он не нужен большинству из тех, кто за него переплатил: ведь сделал он это, свято веря, что получил больше машины за те же деньги. Хотя по факту его просто облапошили.

Но есть одно исключение, только подтверждающее это правило. Как нетрудно догадаться, это Volkswagen Teramont. Из тех сотен машин, которые побывали на наших тестах, ещё не попадалось кроссовера, в котором я бы пошёл примерять третий ряд и был приятно удивлён. Чёрт побери! А здесь ведь действительно просторно! Настолько, что пара взрослых не испытают вообще никакого дискомфорта, а в случае острой необходимости к ним даже можно подсадить третьего. Да так, что его ягодицы окажутся на сиденьях, а не на чьих-то коленях.

И даже с поднятым третьим рядом кресел у Терамонта будет багажник. Нет-нет, вы не поняли. Не крошечная жёрдочка, на которой невозможно разместить ничего толще флейты, а полноценный грузовой отсек, способный вызвать комплекс неполноценности не только у компактных кроссоверов, но и у некоторых представителей среднеразмерного сегмента.

Так в чём же подвох? А в том, что таких выдающихся показателей удалось добиться благодаря исполинским габаритам, которые в современных мегаполисах нужны так же, как положительный тест на беременность на втором свидании. Я уж не говорю о том, что Teramont крупнее конкурентов, вроде Mazda CX-9 или Hyundai Palisade. Он больше, чем флагманский Range Rover предыдущего поколения! А это не только повод для гордости, но ещё и проблемы на тесных стоянках.