Большой брат. Четыре мнения про кроссовер Volkswagen Teramont
Редакция Авто.ру
Важные дела не стоит откладывать, и это в полной мере относится к покупке автомобиля. Нужна машина — бери, пока есть возможность! Иначе завтра её может уже и не быть… Вот и обновлённый Терамонт попал в Россию в сложные времена: поставки заморожены, а дилерские остатки невелики. Но они пока есть. Правда, ценник уже совсем другой, и большой кроссовер Volkswagen сегодня конкурирует чуть ли не с соразмерными моделями премиального сегмента. Но стоит ли он этих денег? Мнения редакции на этот счёт разделились.
Автомобили на рынке не дешевели никогда. Что бы ни происходило! Но всегда находились люди, которые рассчитывали подождать до лучших времён. И вдруг момент, когда дилеры начали предлагать какие-то скидки, настал. Вот только ценники успели подрасти так, что вопрос покупки новой машины для многих в принципе закрылся. И особенно для тех, кто хотел купить большой автомобиль.
Как по-вашему, 6 миллионов за семейный кроссовер — это много? А восемь или девять? Но именно такие суммы сегодня просят дилеры за Терамонты, которые ещё есть в наличии. И даже если получится найти машину по пресловутой РРЦ, она всё равно будет стоить больше 6 млн — ведь даже базовый Respect с мотором мощностью 220 л.с. у дилера уже имеет набор пакетов и обязательную сеточку в бампере. А старший Teramont R‑Line с двигателем V6 мощностью 249 л.с. даже по РРЦ стоит почти 7 млн — и минимум на миллион больше у дилера.
Дорестайлинговых машин в продаже уже не найти, так как обновлённый Teramont на нашем рынке представлен с конца 2021 года. Отличий у него не очень много: подретушированная внешность с более узкими фарами и увеличенной решёткой радиатора, немного другие бамперы, новые материалы отделки и изменённая схема комплектаций. Например, мотор V6 положен только машинам в «спортивной» комплектации R‑Line, которой раньше не было. Официальный диапазон цен — от 6 146 500 до 6 856 500 рублей, но в теории у модели есть ещё и список дополнительных пакетов оборудования.
Но заказать машину под себя сейчас невозможно — предлагается выбирать только из тех вариантов, что есть на дилерских складах. А вот на вторичке предложений много, и даже под названием Atlas — из Америки. Так что отказываться от модели совсем не стоит, но денег на неё придётся подкопить…
Если владельцем харизматичного Land Rover Defender я мог представить себя лишь теоретически, то Teramont примерял полноценно. Всё потому, что я и моя семья, кажется, выросли из некогда идеального Тигуана! Во-первых, нужна машина побольше, на которой удобнее ездить далеко вместе с детьми. Во-вторых, комфорта хочется и в ощущениях, чего Тигуан с его жестковатой подвеской и нервным роботом подарить не способен.
И вот Teramont: большой, вальяжный, мощный… Места внутри — вагон. И даже если рассадить в салоне не только семью, но и тёщу с тестем, то багаж всё равно влезет. А если отпрыски сидят в своих креслах на втором ряду, то между ними остаётся полноценное, а не ущербное место, на которое нетрудно протиснуться. Тигуан так не умеет!
И на ходу флагман кажется совсем другим: гидромеханический «автомат» работает плавно, почти бесшовно, подвеска солиднее обтекает неровности асфальта, кузов сдержанно кивает. А этот благородный звук «шестёрки»? Понятно, что для себя я бы выбрал более экономичную 220-сильную «четвёрку», но ведь и с ней Teramont едет не менее качественно и аккуратно.
Но стоило покинуть гладкие столичные дороги и съехать на просёлок, как подвесочное очарование большого кроссовера рассыпается в пух и прах — на неровностях посерьёзнее Teramont оказался почти таким же грубым, как и Тигуан, с поправкой на некоторую вальяжность из-за массы. И к лежачим полицейским подвеска не слишком толерантна: чуть превысил скорость, и получил пинок. Хотя ударов на отбой, как на всех остальных «вагах», тут нет.
Что взамен? Почти легковая управляемость и идеальная устойчивость на прямой — вот в этом большой Teramont как минимум не уступает более компактному Тигуану.
В городе вопросы появляются уже к габаритам. Слишком большой! В тесных дворах на нём тяжело протискиваться вдоль рядов припаркованных машин, а маневрирование в подземных паркингах требует особых навыков. Картинка с камер по кругу — средненькая. И во всём остальном лоска не хватает: Teramont не настолько больше Тигуана, насколько дороже, при этом для его цены отделка ну очень скромная.
В общем, примерил — не подошло. Но контуры желаемого теперь обрисовались точнее. В модельном ряду Volkswagen нужен промежуточный автомобиль с габаритами как, например, у Kia Sorento — то есть не настолько огромный, чтобы не помещаться во дворе, но вместительнее Тигуана и его удлинённой вариации Skoda Kodiaq. И желательно — с нормальным «автоматом» и более комфортной подвеской. А раз уж такого Фольксвагена нет даже в теории, то позволю себе посмотреть на модели других марок. Если, конечно, вообще будет на что смотреть.
Формат полноразмерных кроссоверов — вроде этого VW Teramont или Toyota Highlander, Mazda CX-9 и Hyundai Palisade — мне всё ещё не очень понятен. И уж точно не близок. Огромные пятиметровые монстры, обычно построенные на базе легковых платформ (Терамонт, например, делит архитектуру с VW Golf, а Highlander — c Тойотой Камри), слишком большие и слишком прожорливые, но при этом, по сути, совершенно бестолковые. В том смысле, что более специализированные модели делают всё то же самое заметно лучше.
Кроссоверы поменьше — вроде VW Tiguan или Kia Sorento — заметно удобнее в повседневной жизни: ими приятнее управлять, на них проще парковаться, у них современные и экономичные моторы. А если у вас большая семья и много жизненных сценариев, в которых помимо 5–6 человек в машине должен умещаться ещё и какой-никакой багаж, то удобнее минивэнов человечество ничего всё равно не придумало. И пускай критики сейчас скажут, что Терамонт почти такой же большой, практичный и вместительный, — но это будет означать лишь то, что они никогда не сравнивали эти машины в реальной жизни. А я — сравнивал.
И тут должен отметить, что в таком сценарии VW Teramont действительно не так уж и плох, как я считал ровно до того момента, пока не проехал на нём 3000 километров с пятью пассажирами и запасом вещей на месяц. Вынужден признать, что этот большой кроссовер — интересный вариант для любителей путешествий. Почему?
Во-первых, у него удобный салон: очень много места на втором ряду и неожиданно просторная «галёрка». Взрослому там, наверное, много часов не высидеть, но подростку будет в самый раз. При посадочной формуле 2+2+1 (то есть когда на третьем ряду всего один пассажир) в багажнике остаётся достаточно места для пары очень больших чемоданов, пары чемоданов поменьше и ещё для россыпи городских рюкзаков и спортивных сумок. А если и этого мало — можно поставить бокс на крышу и увезти с собой вообще полквартиры.
Во-вторых, Терамонт оказался очень комфортным в дальней дороге. Подвеска, которая не слишком любит острые городские стыки, на высокой скорости отлично разглаживает большинство дорожных дефектов, не раскачивается и не боится внезапно пропадающих из-за ремонта полос с ровным асфальтом. Атмосферный мотор 3.6 — казалось бы, не самый лучший напарник в путешествиях — в реальности не слишком прожорлив. Если особо не превышать, то на трассе можно уложиться в 9 литров на 100 км. При этом он очень эластичный и приятный на слух, а обгоны на двухполосных шоссе даются неожиданно легко для машины с такими габаритами.
В-третьих, этот огромный кроссовер управляется почти как легковушка — отлично держит прямую, на руль реагирует мягко, но быстро и точно, и даже на серпантине не кажется неповоротливым увальнем. Наконец, он очень современный: адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и удержания в полосе — всё это здорово разгружает водителя, позволяя преодолевать за раз многие сотни километров вообще без усталости. Ну а если в путешествии захочется отклониться в сторону от ухоженных федеральных трасс, то полный привод и какой-никакой дорожный просвет позволят добраться туда, куда на классическом минивэне уже не сунешься…
Но вот какое дело: несмотря на все эти достоинства Терамонта, для путешествий я бы выбрал не его, а классический минивэн.
Проблема в том, что попытка натянуть большой кузов на компактную платформу заставляет инженеров идти на кучу компромиссов. Высокий кузов вынуждает задирать пол, поэтому в машину приходится забираться, а не входить, как в минивэн. Разнообразие вариантов трансформации салона — и рядом не стояло. Если в вэне кресла можно двигать по всему салону, вынимать и переставлять по своему усмотрению, то в кроссовере они в лучшем случае перемещаются вперед-назад сантиметров на 15–20 и просто складываются, как в самой обычной легковушке.
В итоге в минивэне ты ощущаешь себя словно в современном просторном доме с панорамными окнами, а большой кроссовер похож, скорее, на основательный особняк зажиточного фермера: массивный, но немного тёмный и давящий своими могучими стенами. Уверен, многим именно это в Терамонте и нравится, но я — не из их числа.
Ненавижу брюзжание на тему того, что раньше автомобили были лучше. Потому что — нет, не были. Можете даже не пытаться начинать разговор об этом: я участвовал в сотне подобных дискуссий и ни разу не услышал вразумительных аргументов в пользу этой теории, от которой к тому же за километр разит кризисом среднего возраста. Но то, что раньше в тачках было меньше лишнего и бесполезного, — это факт!
Возьмём хотя бы третий ряд сидений, особенно в кроссоверах. Раньше его можно было встретить разве что в минивэнах. Ну или совсем в каких-нибудь автоизысках, которые давно перемолоты эволюцией. И готов поспорить на чашку свежего кофе из «Старбакса» (а, стоп…), что большинство владельцев таких машин, будь то компактный Mercedes-Benz GLB или громила Mazda CX-9, пользуются шестым и седьмым посадочными местами не чаще раза в год. Или вообще не пользуются. А те, кто там прокатился, в следующий раз предпочтут поехать на такси. Или на самокате. Прямо по льду и прямо в январе.
Тем же, кто всё ещё уверен, что третий ряд сидений — это детские места, я настоятельно рекомендую показаться психотерапевту. Потому что при ударе сзади от кабины грузовика, за рулём которого задремал водитель, главных людей в вашей жизни будут отделять лишь стекло, тонюсенькая пятая дверь и 20–30 сантиметров воздуха. Очень безопасно, правда?
Короче говоря, третий ряд во вседорожнике — гениальная маркетинговая находка, но не более того. Он не нужен большинству из тех, кто за него переплатил: ведь сделал он это, свято веря, что получил больше машины за те же деньги. Хотя по факту его просто облапошили.
Но есть одно исключение, только подтверждающее это правило. Как нетрудно догадаться, это Volkswagen Teramont. Из тех сотен машин, которые побывали на наших тестах, ещё не попадалось кроссовера, в котором я бы пошёл примерять третий ряд и был приятно удивлён. Чёрт побери! А здесь ведь действительно просторно! Настолько, что пара взрослых не испытают вообще никакого дискомфорта, а в случае острой необходимости к ним даже можно подсадить третьего. Да так, что его ягодицы окажутся на сиденьях, а не на чьих-то коленях.
И даже с поднятым третьим рядом кресел у Терамонта будет багажник. Нет-нет, вы не поняли. Не крошечная жёрдочка, на которой невозможно разместить ничего толще флейты, а полноценный грузовой отсек, способный вызвать комплекс неполноценности не только у компактных кроссоверов, но и у некоторых представителей среднеразмерного сегмента.
Так в чём же подвох? А в том, что таких выдающихся показателей удалось добиться благодаря исполинским габаритам, которые в современных мегаполисах нужны так же, как положительный тест на беременность на втором свидании. Я уж не говорю о том, что Teramont крупнее конкурентов, вроде Mazda CX-9 или Hyundai Palisade. Он больше, чем флагманский Range Rover предыдущего поколения! А это не только повод для гордости, но ещё и проблемы на тесных стоянках.
С другой стороны, тут ты хотя бы должен понимать, что переплатил за что-то стоящее. Да, на разворот во дворе пришлось потратить 40 минут. Но, эй, у меня за спиной пять полноценных посадочных мест! Надо бы только проверить, поднимаются ли сиденья третьего ряда, потому что последний раз я раскладывал их, когда показывал машину папе после покупки... А ещё спросить у жены: зачем нам вообще понадобился автомобиль с тремя рядами сидений?
Volkswagen Teramont — автомобиль по-своему уникальный. Любой из его прямых конкурентов, будь то Traverse, Highlander или Pilot, логично встроен в вертикаль своего бренда, от самых простых и компактных моделей к дорогим и роскошным. А японская Mazda CX-9 и корейский Hyundai Palisade так вообще стоят на верхней ступеньке модельных иерархий.
Но Teramont — отнюдь не вершина эволюции автомобилей Volkswagen (на эту роль определён Touareg), а её побочная ветвь. Она тянется в сторону США и Китая: жители этих стран, несмотря на кардинальную разницу в менталитете, любят машины большие, недорогие и именитого бренда. Teramont — огромный (рядом с ним даже Touareg кажется компактным), надёжно защищён репутацией марки и относительно дешёв. Последний тезис в России теперь звучит особенно странно, но в Америке базовая цена огромного кроссовера (там он называется Atlas) всего на полмиллиона рублей выше, чем у Тигуана!
Вот поэтому Teramont такой, какой есть: с жёстким пластиком отделки и недорогой кожей сидений, которая на водительском кресле идёт волнами даже у машин с маленьким пробегом. С мультимедийной системой, которую уже поменяли даже на Polo, а здесь при рестайлинге оставили прежней. С не самым богатым набором «плюшек», даже в топ-версии, и светодиодными, но относительно простыми и слабыми фарами без омывателей. Едва ли не единственный атрибут роскошной жизни в Терамонте — «шестёрка» под капотом, но и она сегодня доступна только в самой дорогой комплектации.
Зато салон кроссовера просторен, на третьем ряду сидений есть полноценная жизнь, а если его сложить, багажник становится просто огромным. И главное — в движении всё это не похоже на грузовик — едет и управляется Teramont как хороший кроссовер куда меньших размеров.
Этим и силён большой Volkswagen. Ведь многим автовладельцам достаточно того, чтобы машина их нормально, с комфортом, везла и не ломалась. А на жёсткий пластик, некрасивую мультимедийку и отсутствие автопилота им наплевать. Дорогущие матричные фары какого-нибудь Audi я могу по достоинству оценить буквально несколько раз в году, как и адаптивный круиз-контроль. Всё остальное время дорогу на работу и обратно мне освещают уличные фонари, а скорость передвижения задают светофоры и дорожный трафик, а не кнопки на руле.
Другое дело, что не за американскую цену Терамонта, а за свои кровные 8 миллионов рублей уже хочется иметь отделку побогаче, музыку получше и полный набор электронных ассистентов. Так что в России прямо сейчас он остаётся вещью в себе — удобной, но слишком дорогой…
Teramont — идеальный семиместный кроссовер?
Комплектация2.0 AT (220 л.с.) 4WD
Двигатель2.0 / 220 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива10.1
Разгон до 100 км/ч8.6