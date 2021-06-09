Большой, белый и никаких V8: всё, что надо знать про новый Toyota Land Cruiser 300

Больше об этих агрегатах в Тойоте ничего не рассказывают за исключением того, что Land Cruiser 300 — не первая модель, которая получила бензиновый мотор V35A-FTS. Такой же агрегат ставится на седан Lexus LS500, где выдаёт 422 силы. Зато можно предположить, что выдающейся экономичности, несмотря на потерю пары цилиндров и наддув, от нового «Крузака» ждать не стоит. В Тойоте обещают, что расход топлива должен упасть примерно на литр: то есть до 12,9 и 9,2 литра в смешанном цикле у бензина и дизеля соответственно. Но в реальности наверняка будет больше.

4. Он всё ещё настоящий внедорожник, а полный привод стал даже круче!

В конструкции полного привода Lanc Cruiser 300 случились не менее серьёзные изменения. Он, как и прежде, постоянный, с центральным дифференциалом и возможностью его блокировки. Однако теперь, в зависимости от версии, на Land Cruiser 300 может появиться либо самоблок Torsen на задней оси, либо жёсткие блокировки переднего и заднего дифференциалов! Ни того, ни другого у 200-го не было. Причём, как обещают в Тойоте, блокировать их можно отдельно друг от друга в произвольной комбинации.

А ещё 300-й плотно напичкан «помощниками» для бездорожья. Система Multi Terrarin Select (MTS) получила дополнительный режим Snow, а также автоматический вариант, в котором электроника сама меняет настройки силового агрегата и другиих узлов автомобиля под окружающие условия. Сохранился и внедорожный круиз-контроль Crawl Control, а система кругового обзора теперь умеет рисовать 3D-модель автомобиля и выводить изображение на экран мультимедийной системы, чтобы вы могли посмотреть на машину со всех сторон, не выходя из неё.

Но, увы, приподнять машину, когда в этом появится необходимость, не получится. Как мы уже рассказали, ни пневматической, ни гидропневматической подвески у модели не будет. По крайней мере, в обозримом будущем.