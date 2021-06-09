Большой, белый и никаких V8: всё, что надо знать про новый Toyota Land Cruiser 300
Александр Мирошкин
Задумывались ли вы, что Toyota Land Cruiser 200 пережил несколько созывов Государственной думы РФ и чемпионатов мира по футболу, парочку экономических кризисов, несколько пандемий, а также кое-какие территориальные изменения в Европе. Короче говоря, ему давно было пора на покой. И вот его преемник представлен официально — такой же величественный и огромный, но с набором очень серьёзных изменений. Мы одними из первых посмотрели вживую на Land Cruiser 300 и готовы рассказать о нём во всех подробностях.
1. Он действительно новый, пусть и не выглядит таковым
На первый взгляд, Toyota Land Cruiser 300 выглядит как глубокий рестайлинг «двухсотки», однако перед нами действительно новый автомобиль. Параллели с предшественником невольно возникают, например, из-за размеров — они почти не изменились. Самое «заметное» отличие — уменьшившаяся на пять миллиметров высота кузова.
Однако дизайн передней части кузова совсем новый: тут другие фары (диодные во всех версиях, но в базе в поворотниках будут обычные лампочки), новый бампер, а также другая — огромная! — решётка радиатора. При этом одна из фирменных фишек модели — огромный капот с гигантской ложбиной посередине — никуда не делась.
Сзади — целиком диодные фонари, другой бампер и... новая крышка багажника! Теперь это не две секции с откидной нижней створкой, как было у предшественника, а огромная цельная дверь. Хорошо это или плохо? Напишите своё мнение в комментариях!
На самом деле кузов тут целиком новый, причём часть кузовных деталей изготовлены из алюминия: передние крылья, капот и все двери. Из стали — только задние крылья. Всё это ради снижения массы, но о мерах для похудения и прочих технических подробностях Land Cruiser 300 лучше рассказывать отдельно.
2. Принципиально конструкция не изменилась, но в деталях — всё по-другому
Главное, что стоит знать прямо сейчас: Land Cruiser 300, как и его легендарные предшественники, — рамный. В основе тут полноценная лонжеронная рама (платформа GA-F), но с существенными изменениями. Продольные и поперечные элементы несущей конструкции представляют собой монолитно отлитые стальные элементы. За счёт этого они стали прочнее, что привело к отказу от дополнительных усилителей и, соответственно, к снижению массы.
Процент высокопрочных сталей в конструкции кузова увеличился (насколько именно, пока не уточняется), и это тоже положительно сказалось на массе. Кузов и рама вместе скинули около 200 килограммов, однако снаряжённая масса модели относительно «двухсотки» почти не изменилась: похудение компенсировал щедрый набор дополнительных опций, «помощников» и электронных ассистентов, о которых речь пойдёт чуть позже. Зато развесовка почти идеальная — 53 на 47.
Изменения случились и в подвеске: у передних амортизаторов увеличился ход, а задние теперь стоят более вертикально, что должно положительно отразиться на плавности хода. Плюс на «трёхсотке» дебютирует новая система управления активными стабилизаторами поперечной устойчивости, которая называется E-KDSS (прежде была просто KDSS). Её ключевое отличие — разные гидроконтуры для передней и задней оси (управлять стабилизаторами электроника теперь сможет независимо). Но ни обычной пневмы, ни гидропневмы у «крузака» больше нет: либо пассивная пружинная подвеска, либо вариант с активными амортизаторами. Дорожный просвет — 230 миллиметров.
Рулевое управление эволюционировало. Усилитель всё ещё гидравлический, но на вал поставили дополнительный электромотор, который должен обеспечивать работу всё тех же электронных помощников — например, системы удержания автомобиля в полосе.
Лёгкой модернизации подверглось и одно из самых больных мест модели предыдущего поколения — тормоза. Ни суппорты, ни диски крупнее или мощнее не стали, однако была доработана система подачи к ним тормозной жидкости. Теперь она должна быстрее доходить до механизмов, а они — быстрее реагировать на команды водителя. Хотя тормоза посолиднее, особенно с учётом массы, точно не помешали бы.
3. Моторы — новые. И больше никаких V8!
Действительно важная новость: в гамме Land Cruiser 300 нет моторов V8! Покупателям придётся выбирать между 3,5-литровым бензиновым твин-турбо V6 (V35A-FTS), который выдаёт 415 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента, и дизелем 3.3 (тоже твин-турбо и тоже V6) с заводским обозначением F33A-FTV, с отдачей 299 лошадиных сил и 700 Нм момента. Оба двигателя сочетаются только с десятиступенчатой автоматической коробкой передач с понижающим рядом.
Больше об этих агрегатах в Тойоте ничего не рассказывают за исключением того, что Land Cruiser 300 — не первая модель, которая получила бензиновый мотор V35A-FTS. Такой же агрегат ставится на седан Lexus LS500, где выдаёт 422 силы. Зато можно предположить, что выдающейся экономичности, несмотря на потерю пары цилиндров и наддув, от нового «Крузака» ждать не стоит. В Тойоте обещают, что расход топлива должен упасть примерно на литр: то есть до 12,9 и 9,2 литра в смешанном цикле у бензина и дизеля соответственно. Но в реальности наверняка будет больше.
4. Он всё ещё настоящий внедорожник, а полный привод стал даже круче!
В конструкции полного привода Lanc Cruiser 300 случились не менее серьёзные изменения. Он, как и прежде, постоянный, с центральным дифференциалом и возможностью его блокировки. Однако теперь, в зависимости от версии, на Land Cruiser 300 может появиться либо самоблок Torsen на задней оси, либо жёсткие блокировки переднего и заднего дифференциалов! Ни того, ни другого у 200-го не было. Причём, как обещают в Тойоте, блокировать их можно отдельно друг от друга в произвольной комбинации.
А ещё 300-й плотно напичкан «помощниками» для бездорожья. Система Multi Terrarin Select (MTS) получила дополнительный режим Snow, а также автоматический вариант, в котором электроника сама меняет настройки силового агрегата и другиих узлов автомобиля под окружающие условия. Сохранился и внедорожный круиз-контроль Crawl Control, а система кругового обзора теперь умеет рисовать 3D-модель автомобиля и выводить изображение на экран мультимедийной системы, чтобы вы могли посмотреть на машину со всех сторон, не выходя из неё.
Но, увы, приподнять машину, когда в этом появится необходимость, не получится. Как мы уже рассказали, ни пневматической, ни гидропневматической подвески у модели не будет. По крайней мере, в обозримом будущем.
5. Новой электроники действительно много
Мультимедийная система — тоже новая. Причём, по словам представителей Toyota, и по интерфейсу, и по «железу», хотя детали опять пока держатся в секрете. Вживую интерфейс не выглядит особенно свежим и похож, например, на тот, что используется в нынешней Camry. Но есть и парочка отличительных особенностей. Так, по краям экрана появляются всплывающие окна, например, с настройками климат-контроля (отдельного экрана у него нет). Это удобно. И на этих вкладках есть кнопка, которая должна убирать их с главного экрана, но если нажать на них, то... вкладка появится с другой стороны вытянутого дисплея! Возможно, это просто баг не самой серийной, выставочной машины: позже проверим.
Экран, кстати, действительно большой: его диагональ составляет 12,3 дюйма. Но это в дорогой версии — в базе дисплей на 4,3 дюйма меньше. Разрешение неплохое, яркость нормальная, да и чувствительность неплохая. Как минимум лучше, чем у топового комплекса «двухсотки».
А вот цифровой приборки у Land Cruiser 300 нет и пока не будет. Спидометр и тахометр аналоговые, а между ними располагается большой экран бортового компьютера. Некоторая архаичность этого решения компенсируется большим проекционным дисплеем диагональю 10,5 дюйма.
Но самая крутая фишка нового «крузака» — сканер отпечатка пальца, встроенный в кнопку запуска двигателя! В Тойоте говорят, что эта штука — действенная противоугонная мера. А заодно с помощью «тач-айди» машина сможет распознавать водителей и загружать соответствующие настройки сидений, зеркал, музыки и климат-контроля. В памяти есть слоты для четырёх профилей.
6. Салон обрадует ретроградов
Интерьер по-прежнему очень кнопочный и аналоговый. Сенсорный — только экран мультимедийки. Управление полным приводом и блокировками, выбор режимов движения и регулировка громкости, переключения треков и включение подогрева сидений — всё на классно сделанных физических кнопках, тумблерах и барабанах. Блок климата тоже полностью кнопочный, и он такого размера, что если его поставить в Smart, то в нём не останется места для пассажиров.
При этом в просторном салоне Land Cruiser всё ещё слишком мало мест для всякой мелочёвки. Внизу центральной консоли есть небольшая ниша для смартфона с беспроводной зарядкой, пара подстаканников и... всё. Зато нашлось пространство для CD-чейнджера, на месте которого отлично смотрелась бы полочка или карман.
Ниша под огромным центральным подлокотником тоже стала чуть скромнее: она сильно сужается ближе ко дну. Вероятно, никто не обратит на это внимания как минимум до того момента, как попытается затолкать туда, например, большую прямоугольную коробку с посылкой с AliExpress. В старый она бы поместилась…
Сиденья у Land Cruiser 300 — тоже полностью новые. Естественно, у них есть подогрев, вентиляция (она, кстати, теперь имеется ещё и на втором ряду) и электропривод, но, например, регулировка длины подушки внедорожнику всё ещё недоступна. И не только в России, а глобально.
По первым ощущениям, кресла действительно стали получше. Как минимум из-за того, у них наконец-то появились хоть какая-то форма и боковая поддержка.
Руль тоже новый, и его сделали специально для Land Cruiser 300 — ни у какой другой Тойоты такой баранки нет. Он большой, усыпанный кнопками, но главное новшество — увеличенная площадь обогрева. У «двухсотки» баранка грелась только в зоне естественного хвата, а у «трёхсотки» ещё и снизу! Но верхняя секция, как и раньше, будет холодной.
Увеличилась внутри Land Cruiser не только зона обогрева руля, но и количество USB-портов: теперь их четыре, а не один! Правда, три из них — пока ещё не очень привычные Type C, и только один разъём обычного формата. К счастью, именно он расположен спереди, в зоне досягаемости водителя.
Поначалу Toyota Land Cruiser 300 будет предлагаться в России только с пятью посадочными местами, а семиместные варианты появятся чуть позже. Но третий ряд теперь убирается в нишу, образуя ровный пол, а не встаёт к боковым стенкам, как прежде. При этом под днищем осталось место и для запасного колеса, которое, как и раньше, крепится под бампером.
Багажник, на первый взгляд, стал меньше из-за сильно выступающих внутрь колёсных арок, но его точный объём нам пока не раскрыли. Подполье скромное: открывается только одна секция, ближняя к порогу, и там — лишь пара небольших карманов. Выглядят они точно так же, как ниши, которые были встроены в откидную створку багажника у «двухсотого». В них поместятся знак аварийной остановки, аптечка, ну и компрессор, наверное.
7. На старте продаж в России будет три комплектации
Базовая машина будет комплектоваться восьмидюймовой мультимедийной системой, тканевой обивкой сидений, 18-дюймовыми колёсами и блокировкой только центрального дифференциала. Если встретите такой 300-й на дороге, то купите лотерейный билет: вряд ли вы увидите его ещё когда-нибудь. Приятный бонус в том, что даже такой «крузак» можно будет заказать с любым из доступных моторов.
Будет оффроуд-версия без накладок на бамперы и пороги (то есть с нормальной геометрией), а также с блокировками всех трёх дифференциалов. А самой крутой станет модификация 70th Anniversary — именно она на фотографиях. Её отличают низкие бамперы, 20-дюймовые колёса и самоблок только на задней оси.
Чуть позже должны подвезти ещё и приспортивленную модификацию GR Sport. Очевидно, она получит дерзкий обвес и особые колёсные диски, но как именно она будет выглядеть и какое место займёт в иерархии Land Cruiser 300, пока непонятно.
В перечень доступного для внедорожника оснащения войдут омыватель камеры заднего вида, датчик под бампером для бесконтактного открывания пятой двери, система активного подавления звука двигателя и автоматический дальний свет. Как всё это будет распределено по комплектациям, пока неизвестно. Цен тоже пока нет. Но есть чёткое ощущение, что сколько бы внедорожник ни стоил, российский офис Тойоты будет регулярно просить японский завод (а именно там будут производить Land Cruiser 300 для России) о самых больших квотах — спрос на «Крузак» ожидается высоким.
Ведь даже несмотря на огромное количество изменений, ощущения от «Крузака» (по крайней мере, в статике) точно такие же, как раньше: он большой и серьёзный. Хотя официальная маркетинговая политика Тойоты, наоборот, нацелена на снижение градуса брутальности. Но либо запланированное снижение этого градуса было не очень радикальным, либо у них просто не получилось. И это, кажется, ещё одна хорошая новость!