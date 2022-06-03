Большое путешествие на Кавказ: какой маршрут выбрать и что посмотреть по пути

Но для начала, почему Кавказ?

Ещё в годы СССР Кавказ получил репутацию лечебного курорта. И это действительно так: здесь находятся знаменитые источники минеральных вод, а лечебных санаториев — не пересчитать. Однако в последние годы всё больше туристов приезжают сюда не столько с целью поправить здоровье, сколько ради новых впечатлений и фотографий на память.

Кавказ поистине живописное место. В глубине местных гор затаились голубые озера, водопады и ледники, при виде которых время останавливается и дух захватывает. А в курортных парках Пятигорска и Ессентуков до сих пор сохранились скамейки и беседки, где русские писатели создавали свои шедевры. Помимо этого, на Кавказе будет вкусно — в прямом смысле этого слова. Мы уже собрали лучшие места кавказских городов в одном из прошлых материалов. Теперь расскажем подробнее о маршруте к ним.