Большое путешествие на Кавказ: какой маршрут выбрать и что посмотреть по пути
Вероника Волосунова
Планируя путешествие на Кавказ, туристы встречаются с одним серьёзным препятствием — расстоянием. Ради минеральных вод, гор и водопадов придётся преодолеть 1700 км от Москвы. Но вовсе необязательно преодолевать весь путь без остановок. Мы подготовили на выбор два маршрута — с точками, где можно отдохнуть, изучить новые красивые места и вкусно поесть. Один маршрут короткий, другой длинный: разбираем плюсы и минусы каждого.
Но для начала, почему Кавказ?
Ещё в годы СССР Кавказ получил репутацию лечебного курорта. И это действительно так: здесь находятся знаменитые источники минеральных вод, а лечебных санаториев — не пересчитать. Однако в последние годы всё больше туристов приезжают сюда не столько с целью поправить здоровье, сколько ради новых впечатлений и фотографий на память.
Кавказ поистине живописное место. В глубине местных гор затаились голубые озера, водопады и ледники, при виде которых время останавливается и дух захватывает. А в курортных парках Пятигорска и Ессентуков до сих пор сохранились скамейки и беседки, где русские писатели создавали свои шедевры. Помимо этого, на Кавказе будет вкусно — в прямом смысле этого слова. Мы уже собрали лучшие места кавказских городов в одном из прошлых материалов. Теперь расскажем подробнее о маршруте к ним.
Планируем дорогу
Кто-то хочет быстрее добраться до финальной точки и готов платить за проезд по платной трассе. А кто-то предпочитает размеренное путешествие и хочет сделать несколько остановок по пути, изучая красоты страны.
На Кавказ ведут две главных трассы: М4 с платным участком и бесплатная магистраль P-22«Каспий» (бывшая М6). Первый вариант по М4 предполагает только одну остановку – в Ростове-на-Дону. Этот путь быстрее, но менее интересен в отличие от второго варианта по P-22 с небольшими остановками в Тамбове, Волгограде и Элисте.
Если выехать рано утром, то с небольшими остановками уже к началу вечера можно оказаться в Ростове-на-Дону — городе, который называют воротами Кавказа.
Прогулка по Ростовской набережной и ужин в местной раковарне станут отличным вариантом отметить первый день путешествия. Если поедете в разгар лета, то утром можно отправиться искупаться и позагорать на левый берег Дона. В 2018 году город готовили к Чемпионату мира по футболу и заодно оборудовали отличную зону речных пляжей, рядом с которой есть теннисные и волейбольные площадки и главное — парковки. Есть ещё два варианта, как провести утро в городе: познакомиться с бытом казаков в этнокомплексе «Кумжа» или с ростовским Бродвеем — подробнее об этом мы написали в статье, ссылка на которую есть прямо под этим абзацем.
А ещё этот маршрут идеально подойдёт для дороги обратно — когда впечатлений от поездки уже через край и хочется поскорее вернуться домой.
В начале путешествия, когда вы ещё никуда не торопитесь и наслаждаетесь первыми днями отпуска, можно изучить ещё несколько интересных городов, заранее заложив на дорогу до Кавказа 3-4 дня.
Тамбов
Мы часто недооцениваем Тамбов и другие небольшие на фоне столичных мегаполисов города. Но и им есть, чем удивить! В Тамбове, например, находится русский Хогвартс. Здание хоть и заброшенное, но впечатляет — как и малоизвестные тамбовские подземелья, которые в своё время функционировали как полноценный подземный город. Местная духовная метрополия, тамбовский волк, усадьбы композитора С.В. Рахманинова и ученого В.И.Вернадского — программы хватит на полноценный день в городе. Ну а с собой в дорогу можно прикупить местных мичуринских яблок и особенный зефир.
Волгоград
Следующая остановка нашего маршрута — Волгоград. Город-герой богат на исторические памятники, и первое, что стоит посетить, — это Мамаев курган и памятники ансамбля «Героям Сталинградской битвы». После посещения исторических объектов можно прокатиться на подземном трамвае, посмотреть на Луну и кольца Сатурна в местном планетарии и попробовать в одном из городских ресторанов десерт «Мешок картошки» (он и правда так выглядит).
Элиста
По дороге на Кавказ путешественники незаслуженно часто проезжают мимо Элисты, столицы единственного в Европе региона, где исповедуют буддизм еще с XVI века. А ведь в Элисте находится самый большой в России буддийский храм «Золотая Обитель Будды Шакьямуни», на главной улице можно пройти через Золотые ворота, увидеть «Пагоду семи дней» и загадать заветные желания (главное, с чистыми намерениями, тогда все исполнится).
Ну а бриллиант Калмыкии — розовое солёное озеро, которое стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Неподалеку от него есть поющие барханы и источник с горящей водой. Интересно будет и взрослым, и детям.
И затем останется всего 350 км пути (примерно 28 литров АИ-95, 1500 рублей) до Минеральных вод. И чуть меньше — до Пятигорска или Ессентуков.
Считаем расходы на второй маршрут:
Стоит ли оно того? Однозначно да. Тамбов, Волгоград и Элиста перестанут быть просто точками на карте, как только вы подарите им хотя бы по несколько часов своего времени. А дорога в 1700 км станет менее напряженной и появится возможность отдохнуть и переключиться.
Ради чего? Ради гор, водопадов и колоритной кухни Кавказа. Как доберетесь до места, в Пятигорске советуем вспомнить Лермонтова и сходить в Некрополь (музей под открытым небом, сохранившийся с 1824 года), сфотографироваться у Ворот Любви, покататься на Канатной дороге и искупаться в бесстыжих ваннах.
В Ессентуках, помимо минеральных источников, вас ждут местный Рио, поющие фонтаны и прыжок с парашютом (кто давно мечтал об этом — представьте, какие открываются виды, такой прыжок станет незабываемым). Ну а из города с названием Минеральные воды нельзя уехать, так и не поднявшись на гору Змейка со святыми источниками и не увидев настоящий ледник и водопады в кавказских пещерах. В общем, вперёд, в путешествие!