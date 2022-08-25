Оказывается, большинство россиян самостоятельно ремонтируют свои автомобили: опрос Авто.ру

Дмитрий Савостьянчик
Российские автовладельцы предпочитают самостоятельно обслуживать своё транспортное средство, причём две трети из них своими руками готовы (и способны) починить почти всё. Такие результаты были получены в ходе опроса пользователей Авто.ру.
Каждый пятый автомобилист способен сам выполнять (и выполняет) базовые операции: переобуться, долить омывайку, заменить стеклоочистители, лампочки в фарах, аккумулятор. Ещё 10% респондентов готовы решиться на более сложные работы: замену моторного масла (а может и других технических жидкостей) и тормозных колодок. А каждый десятый в добавок к этим операциям справится и с заменой свечей зажигания или даже ремня генератора.
При этом 8% участников опроса признались, что хоть и обладают некоторыми навыками обслуживания машины, но предпочитают пользоваться услугами профессионалов в виде автосервисов.
Большинство — 63 процента опрошенных — ездят на СТО только из-за серьёзных поломок. Но есть и те, кто перестраховывается при любом новом подозрительном звуке в работе машины — 13% респондентов. Столько же автомобилистов обращаются в сервис только тогда, когда «новых» звуков становится много. Остальные ограничиваются заездами на плановое техобслуживание, где сообщают о неисправностях.