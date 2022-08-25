Оказывается, большинство россиян самостоятельно ремонтируют свои автомобили: опрос Авто.ру

Каждый пятый автомобилист способен сам выполнять (и выполняет) базовые операции: переобуться, долить омывайку, заменить стеклоочистители, лампочки в фарах, аккумулятор. Ещё 10% респондентов готовы решиться на более сложные работы: замену моторного масла (а может и других технических жидкостей) и тормозных колодок. А каждый десятый в добавок к этим операциям справится и с заменой свечей зажигания или даже ремня генератора.