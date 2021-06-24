Большинство россиян поддерживает снижение скорости до 30 км/ч в городах

59% жителей России одобряют введение ограничения скорости в 30 км﻿/﻿ч в городской черте. Об этом свидетель­ствует исследование SuperJob, сообщает «РИА Новости». При этом среди авто­мобилистов доля поддер­живающих ограни­чения оказалась ненамного меньше — 56%.

Четверть всех участников опроса высказалась за тотальное снижение разрешённой максимальной скорости в городах, ещё 37% согласились с применением лимита в 30 км﻿/﻿ч на некоторых улицах.

Среди автомобилистов одобряющих нововведения нашлось 19 и 37% соответ­ственно, среди тех, кто не водит автомобиль, — по 31%. Категорически против новых ограничений высказались лишь 28% россиян.

Доля тех, кто поддерживает ограничение максималки отметкой в 30 км﻿/﻿ч, в регионах оказалась несколько выше, чем согласных с этим в Москве и Санкт-Петербурге. Если в двух столицах введение повсеместных ограни­чений одобрили 25 и 24% соответ­ственно, то в регионах «за» высказались 26%. В случае с более осторожным снижением максимальной скорости и точечным его применением результаты составили 34, 31 и 35% соответ­ственно.

В начале июня отношение ГИБДД к обсуждающимся ново­введениям озвучил глава ведомства Михаил Черников. По его словам, предлагаемые ограничения выглядят абсурдно, а их инициаторы заботятся не о безопасности, а о «пополнении доходной части» за счёт штрафов.