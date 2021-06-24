Большинство россиян поддерживает снижение скорости до 30 км/ч в городах

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Глава ГИБДД назвал «абсурдным» лимит 30 км/ч в городах
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Дмитрий Елизаров
59% жителей России одобряют введение ограничения скорости в 30 км/ч в городской черте. Об этом свидетельствует исследование SuperJob, сообщает «РИА Новости». При этом среди автомобилистов доля поддерживающих ограничения оказалась ненамного меньше — 56%.
В начале июня отношение ГИБДД к обсуждающимся нововведениям озвучил глава ведомства Михаил Черников. По его словам, предлагаемые ограничения выглядят абсурдно, а их инициаторы заботятся не о безопасности, а о «пополнении доходной части» за счёт штрафов.