Большие штрафы за громкую музыку, дата смерти ДВС и китайская «Победа» на батарейках. Главное за день

В чём проблема? Случается так, что остановивший машину сотрудник принимается проверять тонированные стёкла в непогоду или несмотря на сумерки. Водитель вправе усомниться в качестве такой проверки и результатах, которые показывает прибор. Но, может быть, инспектор прав?

Что говорят эксперты? Мы спросили юриста и выяснили, при каких условиях можно проверять тонировку. Вкратце: процедура должна проводиться строго при определённой температуре и влажности. Однако дождливая погода — это не всегда 100 процентов влажности, а время суток вообще не влияет на качество измерения. А теперь — подробнее!