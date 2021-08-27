Большие штрафы за громкую музыку, дата смерти ДВС и китайская «Победа» на батарейках. Главное за день

Редакция Авто.ру
Добрый вечер! Ровно 89 лет назад в Британии перешли на номерные знаки с трёхбуквенным обозначением. Любители сокращений вроде WTF или JRK могут как следует отметить эту дату, а мы расскажем о более свежих новостях: о крупном увеличении штрафа за выхлоп и громкую музыку, дате прощания Audi с традиционными моторами и о других событиях за последние 24 часа.
Разбор дня: может ли инспектор ДПС проверять тонировку на дороге? А ночью?
В чём проблема? Случается так, что остановивший машину сотрудник принимается проверять тонированные стёкла в непогоду или несмотря на сумерки. Водитель вправе усомниться в качестве такой проверки и результатах, которые показывает прибор. Но, может быть, инспектор прав?
Что говорят эксперты? Мы спросили юриста и выяснили, при каких условиях можно проверять тонировку. Вкратце: процедура должна проводиться строго при определённой температуре и влажности. Однако дождливая погода — это не всегда 100 процентов влажности, а время суток вообще не влияет на качество измерения. А теперь — подробнее!
Какой могла бы стать «восьмёрка» от Porsche?
Взгляните на неизвестный ранее эскиз перспективного автомобиля Lada. Рисунок датирован 1975 годом; над дизайном народного хэтчбека работали специалисты компании Porsche. В металле проект так и не был воплощён, а новой моделью Волжского автозавода в итоге стала знакомая нам «восьмёрка».
Немного важных новостей
- В Москве предлагают увеличить штраф для громких машин. В 10 раз!
- Китайцы сделали электрокар, похожий на советскую «Победу».
- Компания Audi назвала точную дату смерти ДВС.
- У Тома Круза угнали машину. Но актёр её не покупал.
Почитать перед сном
Красивое слово Amati совсем не рифмуется с автомобилями. Однако именно так должен был называться премиальный бренд Mazda, способный потеснить конкурентов из Lexus, Infiniti и Acura. Мы решили вспомнить историю этого бренда, которую так не любят вспоминать топ-менеджеры Мазды.
***
В России тоже было немало громких проектов — например, по замене армейского УАЗика. Только представьте: архаичный внедорожник до сих пор трудится в вооружённых силах и по-прежнему ждёт достойной смены. Кто же пытался заменить этот олдскульный вездеход?
Кстати!
На Netflix вышел первый трейлер документального фильма «Шумахер». До премьеры ещё больше пары недель, но уже ясно, что лента будет полна отличных кадров и любопытной хроники. Взгляните!