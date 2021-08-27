Помните забавную микролитражку Chery QQ? Теперь это модный электромобиль

Большие штрафы за громкую музыку, дата смерти ДВС и китайская «Победа» на батарейках. Главное за день
Новости

Редакция Авто.ру

Добрый вечер! Ровно 89 лет назад в Британии перешли на номерные знаки с трёхбуквенным обозначением. Любители сокращений вроде WTF или JRK могут как следует отметить эту дату, а мы расскажем о более свежих новостях: о крупном увеличении штрафа за выхлоп и громкую музыку, дате прощания Audi с традиционными моторами и о других событиях за последние 24 часа.

Разбор дня: может ли инспектор ДПС проверять тонировку на дороге? А ночью?

В чём проблема? Случается так, что остановивший машину сотрудник принимается проверять тонированные стёкла в непогоду или несмотря на сумерки. Водитель вправе усомниться в качестве такой проверки и результатах, которые показывает прибор. Но, может быть, инспектор прав?

Что говорят эксперты? Мы спросили юриста и выяснили, при каких условиях можно проверять тонировку. Вкратце: процедура должна проводиться строго при определённой температуре и влажности. Однако дождливая погода — это не всегда 100 процентов влажности, а время суток вообще не влияет на качество измерения. А теперь — подробнее!

Какой могла бы стать «восьмёрка» от Porsche?

Взгляните на неизвестный ранее эскиз перспектив­ного автомобиля Lada. Рисунок датиро­ван 1975 годом; над дизайном народного хэтчбека работали специалисты компании Porsche. В металле проект так и не был воплощён, а новой моделью Волжского автозавода в итоге стала знакомая нам «восьмёрка».

Немного важных новостей

Почитать перед сном

Красивое слово Amati совсем не рифмуется с автомобилями. Однако именно так должен был называться премиальный бренд Mazda, способный потеснить конкурентов из Lexus, Infiniti и Acura. Мы решили вспомнить историю этого бренда, которую так не любят вспоминать топ-менеджеры Мазды.

***

В России тоже было немало громких проектов — например, по замене армейского УАЗика. Только представьте: архаичный внедорожник до сих пор трудится в вооружённых силах и по-прежнему ждёт достойной смены. Кто же пытался заменить этот олдскульный вездеход?

Кстати!

На Netflix вышел первый трейлер документаль­ного фильма «Шумахер». До премьеры ещё больше пары недель, но уже ясно, что лента будет полна отличных кадров и любопытной хроники. Взгляните

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение