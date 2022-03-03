Большие надежды. Все плюсы и минусы Chery Tiggo 8 Pro: подробный тест

Прошлой осенью мы собрали пять главных китайских новинок 2021 года и предложили читателям выбрать самую важную. Победитель — перед вами: флагманский кроссовер марки Chery, который довольно часто встречается на улицах. Вот только в топе продаж китайских моделей по итогам прошлого года занимает только седьмое место. Не успел разогнаться?
- Приятная внешностью
- Богатая комплектация
- Мощный двигатель
- Жесткая подвеска
- Особенности посадки
- Неудобная медиасистема
Однако в том, что продажи Tiggo 8 Pro не бьют рекорды, ничего удивительного нет. Это флагманский, а значит самый дорогой автомобиль в линейке Chery, начальная стоимость которого превышает 2 миллиона рублей (цена актуальна на конец февраля) — за сравнимые деньги покупатель вполне мог бы претендовать и на кроссовер более известной марки. Правда, только на бюджетный его вариант, в то время как базовый Chery предлагает очень плотный набор оборудования и — главное — большой семиместный салон. База оснащена так хорошо, что желать большего вроде бы и не нужно, но…
За сравнительно небольшие деньги Tiggo 8 Pro можно нафаршировать ещё сильнее, одновременно получив более мощный двигатель. Именно такой вариант за 2,5 млн рублей оказался на нашем тесте. Но полного привода нет даже у него — все версии переднеприводные.
Интерьер
Салон Tiggo 8 Pro на первый взгляд почти не даёт поводов для придирок — приятно выглядит и хорошо скомпонован. А дизайнерские элементы вроде тач-панели климата и нефиксируемого рычага трансмиссии и вовсе хороши! Но если целенаправленно поискать шероховатости, то они обнаружатся быстро. Во-первых, тут много разнофактурных материалов, которые создают слишком пёструю картину. Во-вторых, много глянцевых поверхностей, которые мгновенно заляпываются отпечатками пальцев — любителям чистоты придётся всё время держать в дверном кармашке тряпочку. Ну и приборы здесь только ради приборов — информативности у них минимум.
При более детальном изучении салона вопросов станет ещё больше: найдётся и дешёвый пластик с облоем, и обманные крутилки, которые не крутятся, и сильно люфтящие поверхности. Подобрать нормальную посадку тоже получается не у всех — кому-то не хватает продольной регулировки руля, кому-то — диапазонов настроек сиденья. В общем, европейской эргономики в Chery пока не завезли, и некоторой адаптации к себе машина требует.
Практичность
Второй ряд с ходу поражает пространством: хоромы! Коленям просторно, ноги можно без проблем просунуть под передние кресла, а тоннеля нет, так что втроём здесь нормально. Садиться через широкие двери удобно, нижние уплотнители дверей заходят ли не на днище и держат пороги в чистоте. Но отдельный климат задним пассажирам не положен, а нити обогрева есть только в подушках — и на втором, и на первом рядах. При на этом руль, ветровое стекло и форсунки омывателя обогревов не пожалели.
А ведь тут ещё есть третий ряд, который ставится на все машины! И он даже не номинальный — если получится пролезть в узкую щель за сдвинутым вперёд креслом второго ряда (только правым), то сесть на галёрке сможет даже некрупный взрослый.
И при этом за третьим рядом остаётся место для багажа и небольшое подполье. Галёрку можно убрать в пол, как и спинки дивана второго ряда. В такой конфигурации получается отсек длиной почти 1,9 метра, правда, без дополнительного функционала для креплений и организации размещения груза.
Техника и надёжность
Как и прочие модели с приcтавкой Pro, флагманский Tiggo стал результатом глубокого рестайлинга более старой модели Tiggo 8, который и сам недавно обновился — сейчас обе они продаются параллельно. В основе лежит платформа T1X, созданная в период сотрудничества с Jaguar Land Rover. Она предполагает МакФерсон спереди и многорычажку сзади, 4-цилиндровые турбомоторы и возможность установки полного привода. Однако в России Tiggo 8 Pro (как и простой Tiggo 8) бывает исключительно переднеприводным (версию с четырьмя ведущими нам пока не привезли).
Двигателей два, и оба с турбиной. Начальным считается 2-литровый с отдачей 170 л.с. и 250 Нм, разработанный австрийцами из AVL — в паре с вариатором он ставится только на машины в базовой комплектации. Все остальные оснащаются более современным мотором 1.6 TGDI с непосредственным впрыском и отдачей в 186 л.с. и 275 Нм, который агрегатируется уже с 7-ступенчатым преселективным роботом.
Китайцы настолько уверены в надёжности своих агрегатов, что объявили на них… пожизненную гарантию на внутреннем рынке. Однако в России гарантийные условия остаются стандартными: на двухлитровый мотор — 5 лет и 150 000 км, на 1.6 — 7 лет и 200 000 км. Интересно, что конструкция первого не содержит сложных элементов, но производитель рекомендует менять масло каждые 5000 км при заявленной периодичности ТО 10 000 км. А его реальный ресурс прогнозируется на уровне 250 тыс. км. По более сложному 1.6 TGDI нет даже прогнозов — остаётся надеяться на расширенную гарантию. А роботизированная коробка Getrag со сцеплениями в маслянной ванне, прямой аналог которой ставится на BMW X2 — это пусть и дорогой, но вполне надёжный агрегат.
Стоит ли ждать полный привод? В российском ОТТС на модель такая версия значится с января. И она обещает быть очень интересной: 2-литровый турбомотор мощностью 197 л.с. (в Китае он развивает 254 силы) работает в паре с 7-ступенчатым «роботом», а задний привод обеспечивает традиционная многодисковая муфта. По предварительной информации, такие машины должны прийти на рынок в апреле.
Езда
Тестовый автомобиль с мотором 1.6 TGDI едет по-боевому: двигатель отзывчивый, «робот» быстрый, хотя при старте с места и бережёт сцепления. При разгоне до сотни машина без дополнительных ухищрений выезжает из девяти секунд, но к процессу управления тягой есть вопросы — педаль акселератора кажется слишком резкой и чаще работает по принципу «то густо, то пусто». Базовый мотор в этом смысле спокойнее — тяга не так резко приходит на колёса, а вариатор работает плавно, и в итоге 2-литровый Tiggo 8 Pro кажется более флегматичным.
Но больше всего раздражает не резкость более мощного турбомотора — к его характеру можно адаптироваться — а неотключаемый «автохолд» электрического «ручника», который в сочетании с системой старт-стоп иногда приводит к досадным подтупливаниям на светофорах.
Ездовой комфорт спорный. По плохой дороге кроссовер везёт грубовато и жёстко реагирует даже на малозаметные стыки асфальта. Зато энергоёмкость хорошая — одни и те же неровности кросс проходит одинаково грубо что на 20, что на 40 км/ч, но, по крайней мере, ещё некомфортнее с ростом скорости не становится. Плюс такой жёсткости в том, что крены кузова сравнительно невелики, а экстренные манёвры выполняются очень чётко. Был бы ещё руль более естественным!
В общем, поведение машины можно назвать надёжным, но удовольствия от рулёжки она не доставит. А если заиграться и переборщить со скоростью в повороте, то поведение будет максимально прямолинейным: короткий снос передком под треск системы стабилизации.
Шумоизоляции тоже хотелось бы побольше — совсем уж «прозрачным» Tiggo 8 Pro не кажется, но на скорости выше средней акустический комфорт оставляет желать лучшего, потому что в салон проникают и внешние шумы, и гул шин, и вой двигателя. А на галёрке хорошо слышен шелест дорожной грязи по аркам и днищу — даже при том, что багажник, вроде бы, не лишён отделки.
Оснащение
Несмотря на то, что цены на новые автомобили меняются каждый день, мы продолжаем указывать официальную стоимость машин на момент публикации, — для того, чтобы уточнить его позиционирование в сегменте, а также на фоне конкурентов.
Формат прайс-листа у Chery Tiggo 8 Pro не совсем обычный — одна комплектация и три дополнительных пакета, которые, помимо набора оборудования, предусматривают ещё и другой силовой агрегат. Фактически, это и есть четыре разных комплектации, но оговорка нужна для того, чтобы потенциальный покупатель не запутался в этих пакетах при общении с дилером.
Итак, базовая машина — это исполнение Prestige, которое подразумевает 2-литровый мотор с вариатором и совсем немаленький набор оборудования: светодиодная оптика, камеры кругового обзора, бесключевой доступ с дистанционным пуском двигателя, электроприводы передних кресел и багажника, кожаная отделка салона и 2-зонный климат-контроль, 10-дюймовая медиасистема и полный набор подушек безопасности. Именно такая машина на конец февраля по прайс-листу стоила 2 049 900 рублей.
Более мощный двигатель 1.6 TGDI появляется с любым из дополнительных пакетов. В-первых, это Speedline за 200 000 рублей, который добавляет улучшенную отделку интерьера и атмосферную подсветку, 12-дюмовые дисплеи приборной панели и мультимедийки, беспроводную зарядку и противотуманки, но камеры кругового обзора и передний парктроник из комплектации пропадают.
Второй вариант — пакет Dreamline стоимостью 350 000 рублей, в котором не будет потерь, а к допам из Speedline добавляются панорамная крыша с люком, система мониторинга слепых зон, система старт/стоп, электроприводы пассажирского кресла, коричневая отделка сидений и дополнительная подсветка салона.
А топовый пакет Ultimate стоимостью 450 000 рублей (всего 2 249 900 рублей) помимо перечисленного содержит ещё и кучу электроники, включая систему удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль с «пробочным» режимом, функцию распознавания знаков, контроль трафика при открывании дверей и выезде задом, а также автомат дальнего света.
Конкуренты
Вывод
Сам по себе факт победы Tiggo 8 Pro в нашем голосовании уже много говорит о том, что машина рынку интересна. Как минимум потому, что здесь и сейчас это самый доступный 7-местный кроссовер рынка с тремя рядами сидений! У которого ещё и современные агрегаты, обеспечивающие неплохую динамику.
Он интересно выглядит, неплохо собран и отделан, а список оборудования вызывает желание ещё раз перечитать прайс-лист, куда Chery упаковала много интересного. Пока ему не хватает лишь одной важной штуки — полного привода, но в условно недорогом сегменте покупатели готовы с этим мириться. И если китайское происхождение уже не раздражает, а к нелогичному цифровому миру и неидеальной эргономике получается быстро привыкнуть, противопоказаний нет. Главное, проверить, не забыл ли дилер внести в договор увеличенную гарантию — на всякий случай.
Chery Tiggo 8 Pro или кто-то из конкурентов?
Комплектация1.6 AMT (186 л.с.)
Двигатель1.6 / 186 л.с / бензин
Коробка передачРоботизированная
ПриводПередний
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива7
Разгон до 100 км/ч8.9