Большие надежды. Все плюсы и минусы Chery Tiggo 8 Pro: подробный тест

Практичность

Второй ряд с ходу поражает пространством: хоромы! Коленям просторно, ноги можно без проблем просунуть под передние кресла, а тоннеля нет, так что втроём здесь нормально. Садиться через широкие двери удобно, нижние уплотнители дверей заходят ли не на днище и держат пороги в чистоте. Но отдельный климат задним пассажирам не положен, а нити обогрева есть только в подушках — и на втором, и на первом рядах. При на этом руль, ветровое стекло и форсунки омывателя обогревов не пожалели.

А ведь тут ещё есть третий ряд, который ставится на все машины! И он даже не номинальный — если получится пролезть в узкую щель за сдвинутым вперёд креслом второго ряда (только правым), то сесть на галёрке сможет даже некрупный взрослый.

И при этом за третьим рядом остаётся место для багажа и небольшое подполье. Галёрку можно убрать в пол, как и спинки дивана второго ряда. В такой конфигурации получается отсек длиной почти 1,9 метра, правда, без дополнительного функционала для креплений и организации размещения груза.