Большие кроссоверы Chery в России лишатся двухлитрового турбомотора

Дмитрий Елизаров
Компания Chery перестанет оснащать кроссоверы Tiggo 8 и Tiggo 8 Pro одним из двигателей. Как пишут «Китайские автомобили», инициатива исходит из Китая, но коснётся и машин на российском рынке. Таким образом, Chery Tiggo 8 может лишиться топовой комплектации, а Tiggo 8 Pro, наоборот, подорожает.
- Из моторной гаммы обоих вседорожников исключат двухлитровый турбомотор. Развивает он в российской спецификации 170 л.с. и 250 Нм и сопровождается вариатором. По данным издания, производство этого двигателя в Китае будет прекращено, так как востребован он только на российском рынке, а выпускать двигатель для одной страны Chery не готова.
- В случае с Chery Tiggo 8 этим мотором оснащается самая дорогая версия вседорожника — по данным официального сайта, 170-сильный кроссовер стоит минимум 1 929 900 рублей. Если поставки таких Tiggo 8 действительно прекратятся, модель будет доступна в России только с полуторалитровой «турбочетвёркой» на 147 л.с. и шестиступенчатым «роботом». Сейчас такие Tiggo 8 стоят от 1 859 000 рублей.
- Ситуация с Chery Tiggo 8 Pro иная. В случае с этой моделью двухлитровый мотор играет роль базового двигателя. При прекращении его продаж базовая цена кроссовера вырастет на 200 тысяч рублей, то есть до 2 199 900 рублей, — с этой суммы начинается стоимость Tiggo 8 Pro с более современным 1,6-литровым двигателем, который развивает 186 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Он устанавливается в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой.
Когда именно продажи двухлитровых кроссоверов Chery прекратятся официально, пока неизвестно. При этом весной сообщалось, что в России могут стартовать продажи Tiggo 8 Pro с системой полного привода, которая в Китае устанавливается вместе с недавно разработанным турбомотором того же объёма в 2,0 литра, но развивающим уже 254 л.с. Таким образом, не исключено, что Chery просто заменит на Tiggo 8 Pro один двухлитровый двигатель на другой.