Большие кроссоверы Chery в России лишатся двухлитрового турбомотора

Из моторной гаммы обоих вседорожников исключат двух­литровый турбомотор. Развивает он в российской специ­фикации 170 л.с. и 250 Нм и сопро­вождается вариатором. По данным издания, производство этого двигателя в Китае будет прекращено, так как востребован он только на россий­ском рынке, а выпускать двигатель для одной страны Chery не готова.

В случае с Chery Tiggo 8 этим мотором оснащается самая дорогая версия вседорожника — по данным официаль­ного сайта, 170-сильный кроссовер стоит минимум 1 929 900 рублей. Если поставки таких Tiggo 8 действительно прекратятся, модель будет доступна в России только с полутора­литровой «турбочетвёркой» на 147 л.с. и шести­ступенчатым «роботом». Сейчас такие Tiggo 8 стоят от 1 859 000 рублей.

Ситуация с Chery Tiggo 8 Pro иная. В случае с этой моделью двухлитровый мотор играет роль базового двигателя. При прекращении его продаж базовая цена кроссовера вырастет на 200 тысяч рублей, то есть до 2 199 900 рублей, — с этой суммы начинается стоимость Tiggo 8 Pro с более современным 1,6-литровым двигателем, который развивает 186 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Он устанавли­вается в паре с семиступен­чатой роботи­зированной коробкой.

Когда именно продажи двухлитровых кроссоверов Chery прекратятся официально, пока неизвестно. При этом весной сообщалось, что в России могут стартовать продажи Tiggo 8 Pro с системой полного привода, которая в Китае устанавли­вается вместе с недавно разра­ботанным турбо­мотором того же объёма в 2,0 литра, но развивающим уже 254 л.с. Таким образом, не исключено, что Chery просто заменит на Tiggo 8 Pro один двухлитровый двигатель на другой.