Марки, у которых самые мощные модели — кроссоверы

Начнём с главного виновника! Ведь новый гибридный кроссовер Мазды — самый мощный дорожный автомобиль марки на сегодняшний день. Так, по крайней мере, заявляет сама Мазда. На старте новинка будет оснащаться гибридной силовой установкой с отдачей 327 лошадиных сил, которая включает в себя базовый 2,5-литровый турбомотор, но потом в гамму добавится и новейшая рядная «шестёрка» с наддувом! А ещё этот гибрид способен проехать без использования ДВС до 63 километров — это снижает показатель расхода топлива, который можно записать в паспорт, до 1,5 литра на 100 километров. Экологи должны верещать от восторга!

Модель создана на новой платформе, предполагающей классическую компоновку агрегатов — продольно расположенный двигатель и базовый задний привод! И шасси (с двухрычажкой спереди вместо плебейского МакФерсона) рассчитано на целое семейство крупных автомобилей, которые будут бороться за клиентов не с Тойотами и Ниссанами, а с Лексусами. По крайней мере, так хотят в Mazda.

В салоне — точно премиум. Внимание привлекают качественная кожаная отделка и фактурная обшивка передней панели. В список оснащения входит весь джентльменский премиум-набор: камеры кругового обзора, проекционный дисплей, вентиляция сидений, адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания дорожных знаков, а также система автоматического торможения. Ну что, Lexus, уже боишься?