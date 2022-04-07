Марки, у которых самые мощные модели — кроссоверы
Артём Волков
Казалось бы, ещё недавно флагманами большинства крупных и уважаемых автобрендов считались большие седаны, а самыми мощными моделями — либо они же, либо стильные спорткупе. Однако теперь акцент, кажется, окончательно сместился в сторону кроссоверов. Недавно компания Mazda показала модель CX‑60 — самую мощную машину в своей линейке (да и вообще в своей истории). По этому случаю мы решили вспомнить, у каких компаний, чьи линейки состоят из разных моделей, тоже нет моделей мощнее какого-нибудь кроссовера.
Начнём с главного виновника! Ведь новый гибридный кроссовер Мазды — самый мощный дорожный автомобиль марки на сегодняшний день. Так, по крайней мере, заявляет сама Мазда. На старте новинка будет оснащаться гибридной силовой установкой с отдачей 327 лошадиных сил, которая включает в себя базовый 2,5-литровый турбомотор, но потом в гамму добавится и новейшая рядная «шестёрка» с наддувом! А ещё этот гибрид способен проехать без использования ДВС до 63 километров — это снижает показатель расхода топлива, который можно записать в паспорт, до 1,5 литра на 100 километров. Экологи должны верещать от восторга!
Модель создана на новой платформе, предполагающей классическую компоновку агрегатов — продольно расположенный двигатель и базовый задний привод! И шасси (с двухрычажкой спереди вместо плебейского МакФерсона) рассчитано на целое семейство крупных автомобилей, которые будут бороться за клиентов не с Тойотами и Ниссанами, а с Лексусами. По крайней мере, так хотят в Mazda.
В салоне — точно премиум. Внимание привлекают качественная кожаная отделка и фактурная обшивка передней панели. В список оснащения входит весь джентльменский премиум-набор: камеры кругового обзора, проекционный дисплей, вентиляция сидений, адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания дорожных знаков, а также система автоматического торможения. Ну что, Lexus, уже боишься?
Как и в Mazda CX-60, в самом мощном Вольво вместе работают два мотора. На задней оси установлен электродвигатель, который после недавнего обновления выдаёт 143 л.с., а помогает он двухлитровой бензиновой «турбочетвёрке». Вместе они способны на 455 сил и 708 Нм. Естественно, в состав силового агрегата входит тяговая батарея — её запаса хватит на 66 километров без выброса вредных веществ.
С кем, почему и за что борется XC90, объяснять, кажется, никому особо не нужно. Модель появилась в 2014 году, несколько лет назад пережила небольшой рестайлинг, но совсем не утратила шарма. А главное для нас сегодня, что за эти восемь лет другого флагмана и более мощной модели у Volvo так и не появилось. «Электрички» от Polestar мы в расчёт не берём. Ведь с недавних пор это отдельный бренд.
R-версии у большого кроссовера VW были и раньше. Так, Touareg R50 c турбодизелем V10 предлагался в первом поколении. Тогда же в гамме был ещё и монстр с двигателем W12, но это другая история.
В текущем, третьем поколении R-Touareg получил связку бензиновой V-образной «шестёрки» мощностью 340 лошадиных сил и электродвигателя. Совместно они выдают 462 л.с. и 700 Нм, а перерабатывает эту тягу постоянный полный привод на основе центрального дифференциала Torsen.
А ещё Volkswagen Touareg R — это 9 режимов управляющей электроники (два из них — опционально внедорожные), 250 км/ч максимальной скорости, возможность тащить за собой 3,5-тонный прицеп, особый декор экстерьера и, конечно же, гигантский «телевизор» на центральной консоли.
Большой электрический кроссовер из Китая часто записывают в конкуренты Rolls-Royce Cullinan. Но, несмотря на роскошный салон с семью широкоформатными мониторами, два из которых элегантно встроены в спинки передних сидений, перед вами оппонент Mercedes-Benz GLS, BMW X7 и Range Rover.
В топовой версии E-HS9 приводится в движение двумя электромоторами — передним 218-сильным и задним мощностью 333 л.с. Тяговая батарея может быть на 84, 99 или 120 кВт·ч. Самый расфуфыренный вариант Hognqi выдаёт 551 л.с. и 750 Нм. Максимальный запас хода — 700 километров.
Официально купить такого красавца в России, увы, пока не получится. Однако это не значит, что таких машин в РФ нет совсем: мы нашли один экземпляр и облазили его вдоль и поперёк.
Король нашего бала! Три электромотора Model X Plaid выдают 1034 лошадиных силы, а разгон до сотни у этого здоровяка занимает 2,5 секунды! И речь про машину, где пассажиры могут играть в видеоигры на бортовой мультимедийке, которая, в общем-то, мало отличается от современных игровых консолей. А пассажиров этих может быть шесть, и в дороге вы можете общаться, глядя друг на друга, потому что у Теслы есть автопилот. Но, как мы знаем, с ним пока лучше не увлекаться.
В США за эту ракету придётся отдать минимум 144 500 долларов. Однако это не значит, что вы получите машину сразу же: очередь на Model X Plaid растянулась на семь месяцев! Или можно попробовать взять такой же мощный Model S Plaid. И да, это единственная модель в нашем списке, у которой в линейке марки есть аналог такой же мощности. Но пройти мимо Model X, обсуждая мощные кроссоверы, невозможно.