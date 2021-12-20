Запрет личных машин и много камер: что ждёт российских водителей в 2035 году

Правительство утвердило долгосрочную стратегию развития транспортной отрасли, которая уже вызвала массу споров. Программа предполагает ограничение на использование личных автомобилей, преференции для электротранспорта и значительное снижение скоростного режима. При этом в стратегии, с одной стороны, обтекаемо указаны глобальные планы, а с другой — прописаны детальные шаги по их достижению. Журнал Авто.Ру внимательно изучил автомобильную часть 300-страничного документа и разобрался, в чём водителям станет сложнее, а в чём их жизнь может стать лучше.
Ограничения на эксплуатацию старых машин
Основной посыл документа состоит в том, что автомобили, вообще-то, сильно загрязняют окружающую среду. Тем более в России, где очень старый автопарк: в стране сейчас насчитывается 45 миллионов легковых автомобилей, средний возраст которых составляет 13,9 года. При этом 59% процентов парка — старше 10 лет. Грузовых автомобилей, включая пикапы и легковые фургоны насчитали 6,56 млн единиц, а средний возраст грузового парка ещё выше — 17,7 года. В итоге, на личные автомобили приходится более чем 30% общего объема выбросов в атмосферу, а в Москве — свыше 90%.
Как утверждает документ, для снижения негативного воздействия на окружающую среду потребуется целый ряд изменений в транспортной системе. Во-первых, это поэтапное введение ограничений на использование транспорта низких экологических классов — то есть фактический запрет на эксплуатацию старых машин в городах.
Стратегия предусматривает, дословно — «создание и контроль экологических зон, предполагающих установление… условий ограничения въезда либо перемещения автомобилей, в том числе не соответствующих определенным экологическим стандартам». То есть в городах появятся разные экологические зоны и камеры, которые будут выписывать штрафы за их нарушения.
Во-вторых, программа предполагает развитие инфраструктуры для электротранспорта и машин на альтернативных видах топлива, включая зарядные станции, точки обслуживания и пункты утилизации батарей. Причём речь идёт не только о популяризации личных электрокаров, но и о переводе на электричество и газомоторное топливо общественного транспорта.
Отдельно в стратегии выделены мероприятия по борьбе со слишком шумным транспортом. Именно для этого планируется снизить скоростной режим — как минимум в районах с высокой плотностью населения. А заодно внедрить цифровые методы контроля уровня шума — речь, очевидно, о дорожных комплексах, которые уже тестируются в Москве. Кстати, в столице штрафы для шумных машин уже планируют повысить с 500 рублей до 5000 рублей.
Личный транспорт немного запретят, в приоритете — общественный
Решить проблему только лишь переходом на электрические машины не получится, говорится в документе. Так как до 82% выбросов взвешенных частиц происходит не из выхлопных газов, а за счет стирания дорожного покрытия и составных частей автомобиля. Поэтому важная часть стратегии говорит о том, что использование личного транспорта всё-таки придётся ограничить.
Правда, сразу после публикации стратегии Минтрансу пришлось выступить с опровержением о том, что документ не предполагает никаких ограничений использования личных автомобилей, а все мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан.
Однако текст стратегии пока говорит именно об ограничениях. Каких именно — не уточняется, но методы хорошо известны. К примеру, введение платы на въезд в центр города или полный запрет на въезд, повышение стоимости платной парковки, снижение допустимой скорости движения, введение дополнительных выделенных полос для общественного транспорта.
Развитию общественного транспорта документ уделяет очень много внимания — в том числе на маршрутах, которые помогут добираться в мегаполисы из пригородов. А в самих городах будет развиваться инфраструктура для средств индивидуальной мобильности — велосипедов, электросамокатов и им подобных альтернатив автомобилям. Городской транспорт получит однозначный приоритет, поэтому на улицах станет ещё больше выделенных полос, которые будут повсеместно контролироваться камерами.
Что получат взамен автомобилисты? Судя по стратегии, немного. Она предполагает развитие улично-дорожной сети городов и реорганизацию движения для сокращения заторов, но основной фокус делается на вывод транспорта с улиц города на транзитные магистрали, проходящие вне жилой застройки. Это значит, что в будущем доехать на машине из одной части города в другую будет проще, но до конкретного места придётся добираться уже на общественном транспорте.
«Развитие общественного транспорта в крупных городах с одновременными ограничениями на использование личных автомобилей для сокращения негативного воздействия на окружающую среду является безальтернативным. Реализация указанных мероприятий должна к 2035 году обеспечить в целом по транспортному комплексу уменьшение "углеродного следа"», — говорится в стратегии.
Дороги станут лучше, безопаснее и быстрее
Существенная часть стратегии посвящена улучшению качества дорог и транспортной доступности регионов. Буквально: к 2035 году все дороги в России должны быть самого высокого качества. Сейчас из 60,4 тыс. км федеральных дорог в нормативном состоянии находится 85% процента, а из 505,5 тыс. км региональных качественными признаны только 46%!
Для того, чтобы дороги стали безопаснее (помните концепцию «нулевой смертности», над которой работают в ГИБДД?), предполагается массово использовать системы «превентивного информирования водителей о дорожной обстановке и происшествиях на маршруте». Речь, очевидно, идёт о различных информационных табло с оперативными данными о дорожной обстановке. А чтобы предупреждать нарушения, на дорогах будут ставить всё больше камер — в стратегии об этом говорит обтекаемая фраза об установлении действенной меры ответственности и контроля безопасности дорожного движения.
О том, сколько новых камер появится на дорогах, говорят цифры принятого ранее проекта «Безопасные и качественные дороги»: к 2030 году количество камер должно вырасти на 250% по сравнению с 2017 годом, на что потратят более 27 млрд рублей. Сейчас в России, по данным ГИБДД, функционирует уже 23 тысячи камер. Обрабатывать данные с новых камер будут региональные власти — такие полномочия они получат в соответствии с распоряжением президента Владимира Путина уже 1 июня 2022 года.
Существенную часть стратегии занимают планы по улучшению транспортной доступности регионов. Например, запланировано создание бесшовного скоростного сообщения от границы с Белоруссией через Смоленск, Москву, Казань и Екатеринбург в крупнейшие города Сибири (Тюмень, Челябинск и другие) с ответвлением на Казахстан.
После реконструкции магистралей время в пути от Екатеринбурга до Санкт-Петербурга сократится с 30 часов до 17,5 часа. А время в пути между Уфой и Краснодаром сократится в два раза — с 24 до 12 часов.
В перспективе, по этим дорогам поедут беспилотные грузовики! Стандарты и требования к эксплуатации беспилотных транспортных средств должны быть готовы уже к 2024 году. И в том же году планируется запуск первых проектов беспилотных автоперевозок на трассе М-11!