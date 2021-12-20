Запрет личных машин и много камер: что ждёт российских водителей в 2035 году

Ограничения на эксплуатацию старых машин

Основной посыл документа состоит в том, что автомобили, вообще-то, сильно загрязняют окружающую среду. Тем более в России, где очень старый автопарк: в стране сейчас насчитывается 45 миллионов легковых автомобилей, средний возраст которых составляет 13,9 года. При этом 59% процентов парка — старше 10 лет. Грузовых автомобилей, включая пикапы и легковые фургоны насчитали 6,56 млн единиц, а средний возраст грузового парка ещё выше — 17,7 года. В итоге, на личные автомобили приходится более чем 30% общего объема выбросов в атмосферу, а в Москве — свыше 90%.

Как утверждает документ, для снижения негативного воздействия на окружающую среду потребуется целый ряд изменений в транспортной системе. Во-первых, это поэтапное введение ограничений на использование транспорта низких экологических классов — то есть фактический запрет на эксплуатацию старых машин в городах.

Стратегия предусматривает, дословно — «создание и контроль экологических зон, предполагающих установление… условий ограничения въезда либо перемещения автомобилей, в том числе не соответствующих определенным экологическим стандартам». То есть в городах появятся разные экологические зоны и камеры, которые будут выписывать штрафы за их нарушения.

Во-вторых, программа предполагает развитие инфраструктуры для электротранспорта и машин на альтернативных видах топлива, включая зарядные станции, точки обслуживания и пункты утилизации батарей. Причём речь идёт не только о популяризации личных электрокаров, но и о переводе на электричество и газомоторное топливо общественного транспорта.

Отдельно в стратегии выделены мероприятия по борьбе со слишком шумным транспортом. Именно для этого планируется снизить скоростной режим — как минимум в районах с высокой плотностью населения. А заодно внедрить цифровые методы контроля уровня шума — речь, очевидно, о дорожных комплексах, которые уже тестируются в Москве. Кстати, в столице штрафы для шумных машин уже планируют повысить с 500 рублей до 5000 рублей.