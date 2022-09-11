В Подмосковье появился дорожный знак «Высадил и уехал»

Больше четверти российских водителей не покупают ОСАГО
Новости

Кирилл Малышев

В свете заметного подорожания полисов ОСАГО, проблем с выплатами и ремонтом значительно увеличилась доля водителей, ездящих без обязательной страховки. По оценке компании «АльфаСтрахование», таких сейчас более 25%, а в некоторых регионах показатель приближается к 60%, пишут «Известия».

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  • Самые дисциплинированные водители живут в Брянской области, Еврейской автономной области и Тыве (застраховано 100% транспорта). Из федеральных округов наиболее благополучный Центральный (71,5% застрахованных).
  • От 50% до 60% водителей без полисов в Адыгее, Волгоградской, Ивановской областях, Дагестане и Кабардино-Балкарии. В Северной Осетии, Чечне и Ингушетии и Камчатке доля таких превышает 60%.
  • Хуже всего по совокупности факторов дела обстоят в Северо-Кавказском округе, где полисы ОСАГО есть только у 46,5% водителей. Там же самая высокая частота страховых случаев (5,8%) и средняя выплата (103 000 рублей).
  • В РСА статистике одной из крупнейших страховых компаний страны не верят. Страховщики считают, что в России очень много зарегистрированных, но не эксплуатирующихся транспортных средств, которые по факту не несут рисков для остальных. В Союзе полагают, что ездящих без ОСАГО всего около 10%.

Эксперты полагают, что водителей не пугает 800-рублёвый штраф за отсутствие ОСАГО, которое сейчас может стоить десятки, а для некоторых и сотни тысяч рублей. Кроме того, нередко при заключении договора «автогражданки» компании навязывают дополнительные платные услуги.

У вас есть ОСАГО?

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