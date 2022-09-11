Больше четверти российских водителей не покупают ОСАГО

В РСА статистике одной из крупнейших страховых компаний страны не верят. Страховщики считают, что в России очень много зарегистрированных, но не эксплуатирующихся транспортных средств, которые по факту не несут рисков для остальных. В Союзе полагают, что ездящих без ОСАГО всего около 10%.