Больше четверти российских водителей не покупают ОСАГО

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Новые тарифы ОСАГО начнут действовать в России 13 сентября
В Подмосковье появился дорожный знак «Высадил и уехал»
Кирилл Малышев
В свете заметного подорожания полисов ОСАГО, проблем с выплатами и ремонтом значительно увеличилась доля водителей, ездящих без обязательной страховки. По оценке компании «АльфаСтрахование», таких сейчас более 25%, а в некоторых регионах показатель приближается к 60%, пишут «Известия».
Эксперты полагают, что водителей не пугает 800-рублёвый штраф за отсутствие ОСАГО, которое сейчас может стоить десятки, а для некоторых и сотни тысяч рублей. Кроме того, нередко при заключении договора «автогражданки» компании навязывают дополнительные платные услуги.