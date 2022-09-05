Больше четверти американцев хотят купить несуществующий автомобиль от Apple

Организаторы опроса утешают все существующие автомобильные бренды тем, что ещё достаточно велика доля сомневающихся. Больше трети (34%) опрошенных честно заявили, что пока недостаточно знают о грядущей машине

Apple

и поэтому пока не готовы высказываться в её пользу.