Больше четверти американцев хотят купить несуществующий автомобиль от Apple

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Экс-инженер Apple, работавший над электрокаром, признался в краже секретов для Китая
Три электромобиля российского бренда Evolute дебютировали на московском велофестивале
Кирилл Малышев
Консалтинговое агентство Strategic Vision опубликовало результаты очередного исследования New Vehicle Experience. В нём спрашивают мнение американских автомобилистов не только о представленных на рынке брендах, но и недоступных. В этом году 26% респондентов ответили, что рассмотрели бы покупку электрокара Apple, будь он доступен для покупки.
Недавно компания Apple переманила в свой штат одного из ведущих инженеров Lamborghini. Луиджи Тараборелли отвечает за настройку шасси и проработал на итальянский бренд 20 лет. Это не первый перешедший в Apple инженер крупнейших автомобильных концернов.