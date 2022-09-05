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Больше четверти американцев хотят купить несуществующий автомобиль от Apple
Новости

Кирилл Малышев

Консалтинговое агентство Strategic Vision опубликовало результаты очередного исследования New Vehicle Experience. В нём спрашивают мнение американских автомобилистов не только о представленных на рынке брендах, но и недоступных. В этом году 26% респондентов ответили, что рассмотрели бы покупку электрокара Apple, будь он доступен для покупки.

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  • Марку Apple впервые включили в опрос, и её сразу настиг успех у потенциальных покупателей. Она взлетела сразу на третье место. Популярнее неё в качестве будущей машины стали только Toyota (38%) и Honda (32%). Замыкают четвёрку лидеров Ford (21%) и Tesla (20%).
  • Уровень доверия американцев к несуществующему пока автомобилю беспрецедентно высокий. Так, 24% опрошенных заочно верят в его высокое качество. А из нынешних владельцев Tesla больше половины готовы присмотреться к «яблочному» электромобилю.
  • Организаторы опроса утешают все существующие автомобильные бренды тем, что ещё достаточно велика доля сомневающихся. Больше трети (34%) опрошенных честно заявили, что пока недостаточно знают о грядущей машине Apple и поэтому пока не готовы высказываться в её пользу.

Недавно компания Apple переманила в свой штат одного из ведущих инженеров Lamborghini. Луиджи Тараборелли отвечает за настройку шасси и проработал на итальянский бренд 20 лет. Это не первый перешедший в Apple инженер крупнейших автомобильных концернов.

А вы бы рассмотрели машину от Apple?

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