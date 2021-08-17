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Больше 900 километров на одной заправке и три подвески: новые данные о Skoda Fabia
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Дмитрий Елизаров

Компания Skoda в преддверии старта продаж Fabia нового поколения на европейском рынке поделилась некоторыми дополнительными техническими характеристиками. Для модели предусмотрено пять силовых агрегатов, и экономичность четырёх из них обеспечивает хэтчбеку запас хода более 900 километров. Кроме того, стало известно о двух опциональных вариантах подвески: с одним из них Fabia превращается в «кроссовер».

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  • Skoda Fabia будет оснащаться только бензиновыми моторами без гибридных составляющих — развивают они от 65 до 150 л.с. Компания заявляет, что все двигатели были усовершенствованы и теперь более экономичны, чем предшественники.
  • При замерах по циклу WLTP запас хода Fabia с четырьмя из них на одной заправке превышает 900 километров, но при одном условии: у модели впервые появилась возможность установить за доплату увеличенный топливный бак. По умолчанию Fabia комплектуется 40-литровым резервуаром, а заявленный запас хода достигается в том числе за счёт 50-литрового бака, который предлагается в качестве опции. Какой именно мотор не укладывается в эти характеристики, не уточняется.
  • Помимо стандартной подвески Skoda предложит для Fabia ещё два варианта. Первый будет призван обеспечить более спортивные ощущения от вождения: такой хэтчбек получит более жёсткие амортизаторы и уменьшенный на 15 миллиметров дорожный просвет. Второй получил статус опционального пакета под названием Rough-Road: он ориентирован на покупателей, регулярно передвигающихся по плохим дорогам. В пакет включены защитные панели днища, а также иные пружины и амортизаторы. В этом случае клиренс хэтчбека увеличивается на те же 15 миллиметров.

Skoda Fabia сменила поколение в мае нынешнего года. Модель перевели на другую платформу — MAB-A0, доработали внешность и интерьер, а также снабдили множеством новых опций, в том числе позаимствованных у старших моделей.

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