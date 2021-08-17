Больше 900 километров на одной заправке и три подвески: новые данные о Skoda Fabia

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Новая платформа и встроенный зонт: представлена Skoda Fabia четвёртого поколения
Флагманский кроссовер Chery получит в России версию с «автопилотом»
Дмитрий Елизаров
Компания Skoda в преддверии старта продаж Fabia нового поколения на европейском рынке поделилась некоторыми дополнительными техническими характеристиками. Для модели предусмотрено пять силовых агрегатов, и экономичность четырёх из них обеспечивает хэтчбеку запас хода более 900 километров. Кроме того, стало известно о двух опциональных вариантах подвески: с одним из них Fabia превращается в «кроссовер».
Skoda Fabia сменила поколение в мае нынешнего года. Модель перевели на другую платформу — MAB-A0, доработали внешность и интерьер, а также снабдили множеством новых опций, в том числе позаимствованных у старших моделей.