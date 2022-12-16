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В Подмосковье обнаружили дорогу с десятками исчезнувших номерных знаков
Новости

Кирилл Малышев

В подмосковном Одинцово около ограждения эстакады в Жаворонках появилось больше 30 автомобильных номерных знаков. Их нашли в луже на проезжей части, пишет телеграм-канал «Типичное Одинцово».

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Фото: телеграм-канал «Типичное Одинцово»

  • Комментарии к посту поясняют, что в этом месте перманентно образуется глубокая лужа. Если проезжать её слишком быстро, может смыть с переднего бампера даже закреплённый саморезами номер. Многие водители просто вставляют жестянку в пластмассовую рамку, и в этом случае потерять её ещё легче.
  • Однако потерянные таблички теперь интересны разве что в качестве сувениров. По статье 12.2.2 КоАП наказание за езду без номерных знаков (под неё подпадает и отсутствие одного номера из двух) может быть в виде штрафа 5000 рублей или лишения прав на срок от одного до трёх месяцев.

Поэтому все потерявшие их, скорее всего, оперативно заказали замену. Изготовление дубликата давно уже не требует обращения в ГИБДД. Более того, иногда при регистрации машины подразделение автоинспекции не выдаёт номера, а только присваивает определённую комбинацию букв и цифр, а владелец должен заказать таблички сам.

Доводилось терять номер?

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