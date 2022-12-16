В Подмосковье обнаружили дорогу с десятками исчезнувших номерных знаков

Однако потерянные таблички теперь интересны разве что в качестве сувениров. По статье 12.2.2 КоАП наказание за езду без номерных знаков (под неё подпадает и отсутствие одного номера из двух) может быть в виде штрафа 5000 рублей или лишения прав на срок от одного до трёх месяцев.