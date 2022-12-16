В Подмосковье обнаружили дорогу с десятками исчезнувших номерных знаков

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Как оставить номера при продаже автомобиля
Запасов иномарок у российских дилеров осталось максимум на месяц
Кирилл Малышев
В подмосковном Одинцово около ограждения эстакады в Жаворонках появилось больше 30 автомобильных номерных знаков. Их нашли в луже на проезжей части, пишет телеграм-канал «Типичное Одинцово».
Фото: телеграм-канал «Типичное Одинцово»
Поэтому все потерявшие их, скорее всего, оперативно заказали замену. Изготовление дубликата давно уже не требует обращения в ГИБДД. Более того, иногда при регистрации машины подразделение автоинспекции не выдаёт номера, а только присваивает определённую комбинацию букв и цифр, а владелец должен заказать таблички сам.