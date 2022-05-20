Едем на Кавказ: что посмотреть в Пятигорске, Ессентуках и Минеральных водах
Михаил Деребеев
Среди южных направлений для путешествий на автомобиле у морского побережья появился серьёзный конкурент: всё больше автотуристов выбирают конечным пунктом Кавказ. Горные хребты Эльбруса, вкусная еда, целебная вода и даже прыжки с парашютом — Кавказский регион понравится как любителям экстрима, так и ценителям русской истории.
Рассказываем об интересных местах в трёх городах кавказского притяжения — Пятигорске, Ессентуках и Минеральных Водах.
Чтобы окунуться в уникальную природу и культуру российского юга, вовсе не обязательно ехать в города Приморья. Реликтовые леса, заповедные горы и целый ворох новых ощущений ждут вас на Кавказе. Пятигорск, Ессентуки и Минеральные Воды — три брата у подножия Кавказских гор, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Рассказываем, почему такое путешествие вам точно понравится.
Много свежего воздуха и вкусная еда — всё это ждёт гостей Пятигорска. Город подходит для долгих прогулок, поэтому подготовьте удобную обувь и припаркуйте машину на одной из центральных улиц. В Пятигорске есть места с бесплатной стоянкой — найти их легко на Яндекс Картах. При этом все ключевые достопримечательности расположены в одном районе — сейчас расскажем, какие из них надо обязательно посетить.
Вспомнить Лермонтова и сходить в Некрополь
Место дуэли легендарного поэта Михаила Лермонтова с отставным майором Николаем Мартыновым расположено на северо-западном склоне горы Машук. В этой точке в июле 1841 года Мартынов застрелил 26-летнего Лермонтова из-за нелепой шутки. Молодые люди были приятелями до того момента, как поэт не высмеял внешний вид друга на танцах перед девушками. На дуэли Лермонтов выстрелил в воздух. А вот обиженный Мартынов направил пистолет в поэта и смертельно ранил его в грудь.
Чтобы найти место дуэли, нужно обратить внимание на ворота на проспекте Калинина. На них легко заметить большой указатель и стрелку с направлением движения: 15 минут спокойной прогулки и вы у памятного обелиска на месте гибели поэта.
Рядом с обелиском есть место отдыха — можно подумать о вечном на лавочке в окружении цветочных клумб. После передышки рекомендуем отправиться в Пятигорский Некрополь — это музей под открытым небом, исторический памятник начала XIX века. Его стоит увидеть хотя бы потому, что это единственное подобное сооружение на Северном Кавказе. Некрополь тоже расположен у подножия горы Машук, с которой открывается захватывающий вид на горы Эльбрус и Бештау.
Вход в Некрополь обозначен каменной аркой с металлическими воротами. Справа находится храм. Тропинки на территории выложены из камня. Местные жители считают, что большая часть кладки сохранилась в первозданном виде с момента открытия 28 июля 1824 года. В Некрополе есть могила Лермонтова, но самого поэта в ней нет. Его перезахоронили в Пензенской области ещё в 1842 году.
Место дуэли Лермонтова
Адрес: северо-западный склон горы Машук
Проход к обелиску открыт круглые сутки
Сфотографироваться у Ворот Любви
Рукотворная арка под названием Ворота Солнца, которую сложили из огромных светлых камней, находится примерно на половине пути к вершине горы Машук. Местные жители верят, что если влюблённая пара загадает желание под аркой, то оно обязательно сбудется. Поэтому второе название места — Ворота Любви.
С этой точки открывается великолепный вид на город и горы Бештау, Юца и Джуца. В хорошую погоду можно увидеть Кавказский хребет и Эльбрус. А закаты тут просто космические. Так что это место идеально подходит для красивых памятных фотографий.
Покататься на канатной дороге
Вершина горы Машук — одно из самых интересных мест в Пятигорске: её высота составляет 993 метра над уровнем моря. Подняться на вершину можно пешком, однако это долгий трекинговый путь. Есть и более лёгкий способ подъёма — канатная дорога.
Нижняя посадочная станция находится рядом с Радоновой лечебницей, остановка называется «Ленинские скалы». До неё можно доехать на машине, добраться пешком или на автобусе №1. Маршрут последнего проходит от железнодорожного вокзала по основным достопримечательностям города и курортной зоны. Можно устроить себе мини-экскурсию, если машина припаркована в центре.
Подъём в вагончике занимает 3–5 минут. Отправление — каждые 10 минут. В тёплый сезон на канатной дороге собираются очереди, поэтому лучше приходить либо к моменту открытия касс, либо ближе к вечеру. На канатной дороге есть два кафе — фастфуд на нижней станции и небольшое кафе с панорамными окнами наверху. Ещё там можно купить сувениры и посидеть на скамейке на смотровой площадке.
На вершине горы расположен ещё один интересный объект — телевышка высотой 113 метров, или 1069 метров над уровнем моря.
Канатная дорога Пятигорска
Адрес: бульвар Гагарина, 2
Часы работы: с 10:00 до 20:00
Цены: взрослый билет в обе стороны — 360 рублей, детский до 8 лет — 100 рублей, дети до 5 лет — бесплатно
Полистать классику в парке «Цветник»
Лучше всего ехать в пятигорский парк «Цветник» летом, когда ароматные цветы растут на клумбах, на деревьях щебечут птицы, а с открытой эстрады звучит живая музыка. Но и зимой тут можно погулять по Лермонтовской галерее и гроту Дианы, посидеть в Китайской беседке и посмотреть на статую Орла. А в Центральной питьевой галерее можно набрать минеральной воды, она тут полезная и популярная.
Сегодняшний парк во многом сохранился в том же виде, что и в 1829 году, когда в «Цветник» приезжал Александр Пушкин. Металлическая Лермонтовская галерея была построена в 1901 году. Любители литературной классики помнят, что этому парку посвящена целая глава в знаменитом романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».
Парк «Цветник»
Адрес: проспект Кирова
Часы работы: круглосуточно
Сделать селфи у Провала и в бесстыжих ваннах
В районе Пироговских ванн на бульваре Гагарина есть открытые резервуары с целебной тёплой водой, которые называются Бесстыжими ваннами (Яндекс Карты). Назвали их так потому, что желающим искупаться в сероводородной воде просто негде раздеваться и делают они это прямо возле водоёмов. Если в пятигорских санаториях лечебные ванны принимают по расписанию и по очереди, то в открытых Бесстыжих ваннах местные купаются и набирают воду без какого-либо регламента.
Однако стоит помнить, что омовения в такой насыщенной минералами воде лучше проводить после консультаций с врачом и не дольше чем по 15 минут, так как процедура имеет много противопоказаний. Но даже если не купаться, на бесплатные Бесстыжие ванны и их посетителей интересно просто поглазеть.
Совсем рядом находится знаменитый пятигорский Провал — пещера, воспетая Остапом Бендером в романе «Двенадцать стульев». Там же и памятник литературному герою с натёртым носом и бронзовыми банкнотами (к деньгам!). Вход в Провал бесплатный. По сути, это пещера диаметром около 15 метров, образованная водами. На дне пещеры — голубое сероводородное озеро. Летом температура воды в нём достигает 40 градусов. Купаться там запрещено, поэтому туристы делают это рядом, в Бесстыжих ваннах.
Съездить на озеро Тамбукан
В 9 километрах на юго-восточном направлении от Пятигорска находится озеро Тамбукан. Вдоль его берега идёт дорога Р-217 «Кавказ», неподалёку также пролегает трасса Р-264. Найти озеро легко на Яндекс Картах.
На дне Тамбукана образовался слой лечебной грязи. После добычи она отправляется в санатории всех курортных городов Кавказа и экспортируется в другие здравницы. Такими грязевыми ваннами лечат заболевания кожи и суставов. Воду в Тамбукане нельзя пить, она слишком насыщена минералами и очень солёная. Озеро не имеет стока, подпитывается талыми водами и дождём. Из специально пробуренных скважин в озеро также поступает минерализованная вода.
От озера исходит необычный запах, в нём не водится живность — есть только бактерии. Из-за высокой концентрации соли в озере можно было бы искупаться даже тем, кто не умеет плавать. Но официально купаться в нём запрещено (на территории стоят информационные щиты). Местные жители этим запретом пренебрегают — активно обмазываются грязью и совершают короткие купания.
Где вкусно поесть в Пятигорске
Ресторан «Крыша» | Яндекс Карты
Местные жители советуют сходить в ресторан «Крыша» с видом на горы Машук и Бештау. Там хвалят борщ на утиной грудке и пельмени, запечённые с сыром. Сытный обед на четверых обойдётся примерно в 2,5 тысячи рублей. Ресторан находится на проспекте Кирова 65, работает с 12 часов до полуночи.
Кафе «Печорин» | Яндекс Карты
После похода в парк «Цветник» можно пообедать в кафе «Печорин», средний чек в нём составляет 1200 рублей. Стейк «Рибай» в заведении обойдётся в 690 рублей за 100 граммов. Если за руль садиться не нужно, можно попробовать местную «Гусарскую жжёнку» (напиток на основе вина, шампанского и рома с добавлением ананаса). Любителей безалкогольного заинтересует «Купеческое чаепитие»: самовар с вареньем и сушками за 815 рублей.
У кафе пятизвёздочный рейтинг на «Яндекс Картах». При почти 1,5 тыс. отзывов — невероятный результат. Больше всего посетители отмечают интерьер и атмосферу заведения, а также вкусную еду. «Печорин» находится на улице Кирова, 25А, работает с 9 утра до полуночи.
Кофейня Happy Coffee | Яндекс Карты
В Пятигорске работает целая сеть кофеен, куда любят заглядывать местные жители и туристы. Помимо традиционных видов кофе, в Happy Coffee подают топлёный капучино и кофе по-тайски. В заведении на бульваре Гагарина часто проводят стендапы, концерты и мастер-классы.
Кормят тоже неплохо — в меню много супов и разные варианты для завтрака. Есть и пицца на тонком тесте по цене от 250 до 700 рублей. Кофейни работают с 10 утра до 23 часов. Ближайший адрес можно найти на официальном сайте, ссылка на него есть в названии кофейни.
Где переночевать в Пятигорске
Бюджетно: общие номера в хостеле «Жить просто» (Яндекс Карты). Койка на сутки обойдётся в 450 рублей. Также хостел предлагает семейный четырёхместный номер за 1800 рублей в сутки и двухместные номера по 1000 рублей.
Средне: ещё один недорогой вариант ночлега в Пятигорске — аренда квартиры. Двухкомнатная с хорошим ремонтом в центре города на ночь обойдётся примерно в 2 тысячи рублей, однокомнатные квартиры можно найти и за 1 тысячу рублей в сутки.
Дорого: четырёхзвёздочный спа-отель «Бристоль» (Яндекс Карты), где стоимость номера достигает 27 тысяч рублей в сутки. За эти деньги гость получает двухуровневые апартаменты площадью 140 метров с двумя спальнями, гостиной, оборудованной кухней и ванной комнатой с джакузи. Самый доступный вариант в этом отеле — одноместный стандарт с односпальной кроватью за 3,3 тысячи рублей.
Что привезти
Помимо многочисленных сувениров и карманных томов Лермонтова, туристы увозят из Пятигорска... меха. Да-да, это не опечатка. Пятигорск — настоящая меховая столица в горах. Местные мастера делают шубы из мутона, норки, соболя, шиншиллы, куницы, рыси и любых других видов натурального меха.
Очевидное и невероятное: 22-метровая статуя Иисуса, знаменитая на всю страну минералка и экстремальные виды отдыха. Всё это ждёт вас в Ессентуках. До некоторых достопримечательностей удобнее всего добираться как раз на машине. Рассказываем про самые яркие места одного из главных лечебных курортов страны.
Заехать в местный Рио
По дороге в Ессентуки стоит побывать в храмовом комплексе Рио-де-Кавказ. Только здесь можно увидеть самую высокую (22 метра) статую Христа Спасителя в России. Место назвали по аналогии со знаменитой статуей Христа Искупителя на вершине горы Корковадо в Рио-де-Жанейро.
В храмовый комплекс на окраине Ессентуков входят Великий Храм Петра и Павла, а также три часовни: Успения Пресвятой Богородицы, Троицы Живоначальной и Пророка Илии. Все они выполнены в русско-византийском стиле. Если повезёт с погодой, можно полюбоваться видом на город и разглядеть Эльбрус.
Добираться в храмовый комплекс удобнее всего на машине. В Рио-де-Кавказ интересно будет и детям: на территории есть мини-зоопарк и развлекательная площадка.
Блогер и фотограф Артём Мелетов: «Хорошее место для отдыха всей семьёй. Красивый парк. Есть животные, которых можно покормить. Стоит обязательно зайти в храмы. В целом здесь всегда приятно проводить время».
Храмовый комплекс Рио-де-Кавказ
Адрес: Боргустанское шоссе, 31
Часы работы: круглосуточно
Выпить целебной воды
Невозможно себе представить поездку в Ессентуки без дегустации минеральной воды. В Ессентуках находится крупнейшая в Европе питьевая галерея. Она называется «Пятитысячник», потому что одновременно может принять 5 тысяч посетителей. Пить целебную воду можно бесплатно и в любом количестве.
Здание питьевой галереи находится на территории санатория «Виктория». Тут представлены минеральные воды Ессентуки №4, Ессентуки №17 и Ессентуки-новая.
Галерея «Пятитысячник»
Адрес: улица Пушкина, 4
Часы работы: с 7:00 до 9:30, с 11:30 до 14:30, с 16:30 до 19:00
Посмотреть «Поющий фонтан»
На центральной площади Ессентуков есть большой фонтан. Каждую минуту он выплескивает 10 тонн воды, при этом она поднимается прямо из-под земли. Вечером фонтан подсвечивается под музыкальное сопровождение и собирает вокруг себя местных жителей.
Фонтан находится у входа в старейший курортный парк. Колонны, арки и питьевые галереи сохранились с 1848 года. Ещё там есть ванные для высших слоёв общества XIX века, питьевая галерея минеральной воды, грот Дамские Cлёзы и целая россыпь архитектурных памятников.
Поющий фонтан и курортный парк
Адрес: улица Интернациональная, 18
Часы работы: фонтан работает круглосуточно, парк – с 10:00 до 21:00
Увидеть цветущую сакуру
На территории ессентукского санатория «Москва» в майские праздники расцветают десять японских деревьев. Лучше всего разглядывать сакуру с балкончиков Новоказённой гостиницы — старинное здание находится на территории здравницы. В среднем сакура цветёт около недели. Некоторые отдыхающие специально приезжают в эти даты, чтобы посмотреть на необычное для России цветение японского дерева.
Санаторий «Москва», где цветёт сакура
Адрес: улица Анджиевского, 8
Аллеи санатория доступны для прогулок круглосуточно
Прыгнуть с парашютом
Любителям экстрима в Ессентуках тоже понравится. В городе есть авиаспортивный клуб, где можно заказать полёт на самолёте над живописными местами региона. Ну а настоящие экстремалы могут попробовать прыжок с парашютом.
Аэродром имеет уникальное покрытие, которое не размокает в сырую погоду. Поэтому полёты проводятся даже в осенне-зимний период. Ознакомительный десятиминутный полёт на Ан-2 стоит 10 тысяч рублей. По предварительной записи его можно провести в любой день.
Прыгнуть с парашютом можно только в выходные. Для самостоятельного прыжка с высоты 700 метров нужно в пятницу, строго в 16 часов, пройти обучение. Есть также ограничение по весу — не более 90 кг. Стоит такая услуга 4 тысячи рублей плюс страховка от 350 рублей. В тандеме с инструктором можно прыгнуть уже с трёх тысяч метров, а стоит такая услуга 9 тысяч рублей. Доехать до аэродрома удобнее всего на машине, у клуба есть собственная парковка.
Где вкусно поесть
Мясо на гриле | Яндекс Карты
На главной площади города в Ессентуках есть приятное заведение Park City, где обычные вроде бы блюда украшают не хуже, чем в ресторанах с мишленовскими звёздами. Посетители хвалят большие порции и приятный персонал. Из блюд особым вниманием пользуются бараньи язычки на гриле и мясо ягнёнка. Ресторан находится по адресу Интернациональная, 18, а работает ежедневно с 11 до полуночи. Средний чек — 1400–1900 рублей.
Грузинская кухня | Яндекс Карты
На Интернациональной улице, 14 находится ресторан грузинской кухни «Гамарджоба». Это лучшее в городе место для любители хинкали, хачапури, оджахури, шашлыка и других кавказских блюд. Цены в заведении приятно удивят. Хинкали со фаршем из говядины и свинины стоит 49 рублей за штуку, цезарь с курицей — 349 рублей, а харчо — 275 рублей.
Посетители ресторана чаще всего хвалят хачапури, шашлык, а также отмечают высокую скорость подачи блюд. Работает заведение с 8 утра до 23 часов.
«У Серёжи» | Яндекс Карты
Есть в Ессентуках и дорогие заведения с необычными блюдами из морепродуктов — это ресторан «У Серёжи». Много блюд с крабом: салат за 1200 рублей или спагетти за 1000 рублей. Подают даже целого дальневосточного краба, а на мангале могут приготовить осьминога с лимонно-оливковой заправкой.
В заведении есть и вполне классические блюда по средним ценам. Например, спагетти карбонара стоит 275 рублей, солянка мясная — 250 рублей, а салат по-деревенски с разными овощами — 160 рублей. Находится ресторан по адресу Пятигорская, 19, а работает с 10 утра до полуночи.
Где жить в Ессентуках
Дёшево: цены на аренду квартир в Ессентуках примерно такие же, как и в Пятигорске. Однокомнатные в среднем стоят 1–2 тысячи рублей за ночь, двухкомнатные – от 2 тысяч. Но на сайтах аренды жильё можно найти ещё дешевле. Есть хостелы и гостевые дома — например, гостевой дом «Натали» (Яндекс Карты) предлагает номера по 750 рублей за ночь. У места нет своего сайта, поэтому бронировать жильё придётся по телефону.
Средне: В самом центре Ессентуков расположен пансионат — четырёхзвёздочный отель «Родина Отель&Спа» (Яндекс Карты) с хорошими отзывами. О наличии свободных номеров необходимо узнавать по телефону. Диапазон цен — от 3,8 до 5,7 тысячи рублей за стандартный номер.
Дорого: самую дорогую ночь в Ессентуках можно провести в отеле Pontos Plaza (Яндекс Карты), который находится на улице Анджиевского, 25 А. За 54 тысячи рублей гостям предложат президентский люкс в 135 метров. В стоимость включёны завтрак, мини-бар, акватермальный комплекс, круглосуточное обслуживание, тренажёрный зал. В номере разрешается проживание до четырёх человек.
Что привезти
В городах Кавказа продают много косметики и средств гигиены, сделанных на основе местных ингредиентов. Например, из грязи озера Тамбукан. В Ессентуках также можно купить аутентичные твёрдые шампуни, масла и бальзамы для волос, мыло и даже чёрную зубную пасту с минералами.
В городском парке Минеральных Вод можно покататься на колесе обозрения и поесть шашлык, но это далеко не всё, что есть в городе. Можно погулять по горам, посмотреть на водопады и сходить на экскурсию на конный завод. Рассказываем, как интересно провести время в этом городе.
Подняться на гору Змейка
Известная в Минеральных Водах гора Змейка получила своё название вовсе не из-за большого количества обитающих в окрестностях рептилий, а из-за своего рельефа. Её склоны когда-то состояли из узких извилистых оврагов и канав, которые издалека по форме напоминали ползущих змей. Теперь форма горы изменилась, потому что на ней активно добывают полезные ископаемые.
Подъём и спуск на Змейку занимают примерно 2–3 часа. У подножия горы есть два источника, которые считаются святыми. В них можно набрать воды. Для путешественников предусмотрена безопасная тропа — за её пределами есть риск попасть под осыпь камней.
Подняться на Змейку стоит хотя бы для того, чтобы полюбоваться видом на город, подышать свежим воздухом и сделать красивые снимки со скалами. На одном из склонов Змейки есть археологический памятник — стоянка древнего человека, которая датируется IV–I веками до нашей эры. Там есть алтарь и обозначено место, где древние люди совершали жертвоприношения.
На Змейке можно заказать экскурсию с проводником за 2 тысячи рублей с человека. Опытный гид проведёт по сложным нетуристическим тропам, покажет каменные водопады, гигантские валуны, штольню и старую железную дорогу. На обратном пути можно окунуться в купель со святой водой температурой около 10 градусов.
Погладить лошадь Владимира Путина
По дороге на гору Змейка, которую видно из любой точки города, стоит заглянуть на Терский конный завод. По вторникам, средам и пятницам там проводят экскурсии. Записаться нужно заранее по телефону, который указан на сайте завода.
Конный завод был основан в 1889 году. На выращенном здесь жеребце в 1945 году маршал Георгий Жуков принимал Парад Победы, а теперь туристам предлагают сфотографироваться с лошадьми, принадлежащими Владимиру Путину: на заводе стоят кобыла Амани и жеребец Сирдар, подаренные президенту арабскими шейхами в начале нулевых.
Ещё на заводе проводят специальные конные шоу-программы — чтобы посетить такое представление, нужно заранее позвонить на завод и купить билет. Стоимость билетов на экскурсии и шоу лучше уточнять по телефону.
Терский конный завод
Адрес: посёлок Новотерский, улица Школьная, 2
Часы работы: вторник, среда, пятница с 15:00 до 17:00, пн., сб., вс. – закрыт
Увидеть ледник и водопад в пещере
Из Минеральных Вод можно заказать двухчасовую экскурсию на Чегемские водопады, которые находятся в 130 км к юго-западу от города. Комфортный индивидуальный тур на четверых обойдётся в 12 тысяч рублей, включая трансфер из любой точки города. Но есть варианты дешевле — групповые экскурсии стоимостью 2–3 тысячи рублей, которые можно заказать в любом городском экскурсионном бюро. Такую поездку можно организовать и из Пятигорска или Ессентуков. Доехать до места удобно и на собственном автомобиле, но заказать проводника по тропам или экскурсию всё равно придётся.
Путь туристической группы проходит через живописную Чегемскую теснину, которая в какой-то момент сужается до 20 метров. Виды из этих мест впечатляют даже заядлых туристов.
Экскурсоводы и проводники показывают туристам редкий водопад в пещере, а также крупнейший в Кабардино-Балкарии главный Чегемский водопад высотой 60 метров. Ещё одна причина пойти на такую экскурсию — живьём увидеть настоящий ледник Шаурту и Нарзанные источники. Самостоятельно идти в такой трекинг местные не советуют: только опытные гиды знают безопасные экскурсионные тропы.
Где поесть в Минеральных Водах
Вкусный завтрак в столовой | Яндекс Карты
Демократично позавтракать в Минеральных Водах можно в столовой «Проспект» по адресу Интернациональная, 41. Заведение открывается в 7.30 утра и работает до 20 часов. Посетители отмечают большой выбор вкусных блюд и низкие цены. За две тарелки куриного супа, мясной люля, куриный шашлык и два чая туристы платят около 350 рублей. Информацию подтверждают и данные о среднем чеке заведения — 200–250 рублей на человека.
Пицца на обед | Яндекс Карты
Перекусить пиццей можно в заведении «Толстый Кот», которое находится на улице 50 лет Октября, в доме 65. В заведении 21 вид пиццы, а ещё есть салаты, панини и паста. Пицца в 30 см стоит 350–500 рублей, в зависимости от начинки.
Поужинать шашлыком | Яндекс Карты
Кафе «Обстановка» — интересный вариант для ужина. Блюда на мангале из разного мяса, рыбные стейки и овощи на гриле соседствуют в меню с хинкали и жарким от шефа. Шашлык стоит от 100 рублей за 100 граммов. Самое дорогое блюдо заведения — стейк из телятины за 719 рублей. Посетители называют кухню этого места самой вкусной в городе, а само заведение — уютным. Отмечают также большие порции и рекомендуют попробовать люля и салат «Цезарь». Кафе расположено на улице Бештаугорская, в доме 38 и работает с 11 до 23 часов.
Где жить в Минеральных Водах
Дёшево: самый доступный хостел в Минеральных Водах называется «1001 ночь». Цена за сутки в нём стартует с 700 рублей. Находится хостел по адресу: улица Мира, дом 30 (Яндекс Карты). Чтобы узнать о свободных местах, нужно заранее позвонить. Для путешественников в Минеральных Водах доступна и посуточная аренда жилья. Цена за однокомнатную квартиру составляет 1–2 тысячи рублей.
Средне: в городе можно забронировать полулюкс в City&Business Hotel, который находится на улице XXII Партсъезда, в доме 3 (Яндекс Карты). Стоимость такого номера за одну ночь – 4,2 тысячи рублей без питания. Но цена меняется в зависимости от дат, поэтому её лучше уточнить при бронировании. В номере можно жить втроём, но тогда стоимость возрастёт до 5,7 тысячи рублей.
Что привезти
На всех рынках Минеральных Вод продают уникальные чайные травяные наборы, собранные в регионе. Можно купить чёрный, зелёный, травяной чай и разные цветочные сборы Кавказских гор. Помимо этого, в городских лавках много сувениров с главным символом города — орлом, побеждающим змея.
Все точки на одной карте
Чтобы вам было удобнее сориентироваться и построить собственный маршрут, мы собрали все локации на одной карте.