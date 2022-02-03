В Россию едет флагманский седан Kia: всё, что надо знать про роскошный K9

Вместо прежнего 12,3-дюймового медиакомплекса на передней панели красуется ещё более крупный дисплей на 14,5 дюйма. Интерфейс распознаёт рукописный ввод и умеет сканировать отпечатки пальцев — эту функцию можно использовать как для создания личного профиля и быстрого доступа к настройкам, так и для онлайн-оплаты покупок, без использования карты. Правда, пока неясно, будет ли такая функция доступна в России.

Электроника K5 позволяет открывать и закрывать машину со смартфона (через фирменное приложение Kia можно даже смотреть картинку с камер на машине) и активно использует обновление «по воздуху»: теперь такой апдейт доступен для цифровой «приборки» и проекционного дисплея с водительскими подсказками, которые работают в связке со штатным навигатором.