В Россию едет флагманский седан Kia: всё, что надо знать про роскошный K9

Если вы подзабыли, как выглядит нынешний флагман компании Kia, то самое время освежить воспоминания! Потому что актуальный седан K900 с нами потихоньку прощается. Ему на смену спешит свежая модель с индексом K9, которая удивит и внешностью, и «железом», и оснащением. Насколько глубокими оказались отличия новинки от предшественника, куда пропали два нуля из названия и что ещё интересного будет у самого большого автомобиля Kia? Собрали основные факты.
Кузов
Корейцы называют K9 обновлённым вариантом K900, даже несмотря на радикальные внешние изменения. Премиальный седан выглядит свежо и здорово, но базируется на старой «тележке». Смена кузовных панелей не повлияла на габаритную длину (5120 мм от бампера до бампера) и не потревожила другие параметры, включая колёсную базу (3106 мм). Основные силы были брошены на смену имиджа.
Дизайнеры безжалостно избавились и от передней оптики с витиеватыми двойными диодными ресницами, и от недостаточно крупной решётки радиатора. K9 получил узкие фары в стиле современных Audi и огромную решётку, которая готова посоперничать по размеру с любым Лексусом.
В задней части углов и строгих линий меньше, но и здесь поменялись фонари (теперь их блоки соединяет горизонтальная диодная перемычка) и крышка багажника, которая лишилась вогнутой середины и обзавелась крупной эмблемой, отчего номерной знак «переехал» на бампер.
Зачем было менять название? Чтобы навести порядок в модельной картотеке Kia. Тем более, что в Корее название K9 используется ещё с 2012 года. Да и в России у бренда уже есть седан с коротким K-индексом, поэтому оставлять нули для флагмана было нелогично.
Двигатель
Если K900 предлагает два силовых агрегата на выбор, то для свежего K9 в России сертифицирован всего один. И это не большой пятилитровый V8 на 413 «лошадей», который есть в гамме дорестайлингового седана, а более скромная атмосферная «шестёрка» 3,3 GDI с отдачей в 249 л.с. и 347 Нм.
Отказ от большого двигателя не связан с прихотью рынка. Просто корейцы решили прекратить производство двигателей V8, заменив их экономичными моторами поменьше. Под капотом K9 хотелось бы встретить наддувный 370-сильный T-GDI от Stinger, но нам положены только 249 атмосферных сил, восьмиступенчатый «автомат» и полный привод. У себя на родине Kia предлагает и более простые версии с задними ведущими колёсами, но информации о моноприводных K9 от российского офиса пока не поступало.
Оснащение
Рестайлинг флагмана принёс больше современных фишек, хотя сам интерьер в сравнении с K900 принципиально не поменялся. Форма панелей, четырёхспицевый руль и даже кресла — всё это знакомо, но на фоне предшественника новый автомобиль заметно «поумнел».
Вместо прежнего 12,3-дюймового медиакомплекса на передней панели красуется ещё более крупный дисплей на 14,5 дюйма. Интерфейс распознаёт рукописный ввод и умеет сканировать отпечатки пальцев — эту функцию можно использовать как для создания личного профиля и быстрого доступа к настройкам, так и для онлайн-оплаты покупок, без использования карты. Правда, пока неясно, будет ли такая функция доступна в России.
Электроника K5 позволяет открывать и закрывать машину со смартфона (через фирменное приложение Kia можно даже смотреть картинку с камер на машине) и активно использует обновление «по воздуху»: теперь такой апдейт доступен для цифровой «приборки» и проекционного дисплея с водительскими подсказками, которые работают в связке со штатным навигатором.
От «девятисотого» свежий седан будет отличаться ещё и на ходу. «Пневмы» на K9 так и не появилось, но в пружинной подвеске теперь используются электронноуправляемые амортизаторы, которые способны менять настройки не только на основе датчиков, но и по команде с передней камеры или навигационного комплекса. Информацией с навигатора активно пользуется и трансмиссия, заранее готовя нужную передачу. А активный круиз-контроль Kia стал умнее — на шоссе электронный ассистент может менять полосу по команде водителя, контролируя дистанцию и скорость.
Цены
Пока их нет, но до полноценного дебюта K9 в России осталась пара месяцев, в течение которых, скорее всего, будет опубликован полный прайс-лист.
А пока можно ориентироваться на актуальные цены K900 и держать в голове небольшую прибавку. Нынешний седан в начальной версии Luxe (3,3 л, 249 л.с., полный привод) сегодня стоит 4 564 900 рублей. Новый K9 в Корее оценён в 60 миллионов вон, то есть в 3,6 млн ₽ в пересчёте по текущему курсу. Для сравнения: за кроссовер Sorento корейцы просят на родине чуть больше 30 миллионов вон (1,9 млн ₽), тогда как в России цены на модель начинаются с 2,66 млн рублей.