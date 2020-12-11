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Стартап Bollinger показал серийные внедорожник и пикап с разгоном до сотни за 4,5 секунды

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Дмитрий Елизаров

Компания Bollinger Motors напомнила о проекте своих электрических внедорож­ника B1 и пикапа B2, опубликовав их изображения в «производ­ственном дизайне». И их уже сравнивают с гибридом Дефендера и пикапа компании Tesla. Электро­мобили, о которых впервые заговорили в 2017 году, должны всё же встать на конвейер в 2021 году.

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  • По сравнению с прототипами, продемон­стриро­ванными два года назад, дизайн вездеходов Bollinger кардиналь­ных изменений не претерпел: внедорожник и пикап сохранили нарочитую углова­тость, а основным новшеством стало появление двуцветной бело-чёрной гаммы. Ранее все демонстраци­онные машины были окрашены исключи­тельно в чёрный цвет. Попутно обеим моделям изменили оформ­ление «решётки радиатора» и оптики.

  • И пикап, и внедорожник, построенные на единой платформе, смогут похвастать дорожным просветом в 380 милли­метров, а адаптивная подвеска позволит увеличивать его до 500 милли­метров либо уменьшать до 250. Пятидверный Bollinger B1 получит угол въезда в 52 градуса и 43-градусный угол съезда.

  • Подробностей о силовых установках пока немного. Топовый вариант с двумя моторами должен обеспечить 626 л.с. и 906 Нм, хотя ранее сообщалось и о более скромной отдаче в 365 л.с. и 640 Нм крутящего момента. Максимальную скорость угловатых внедорож­ников ограничат отметкой в 160 км/ч, но до 100 км/ч и B1, и B2 должны ускоряться за 4,5 секунды. Харак­теристики запаса хода также пока не сообщаются, хотя в Bollinger и назвали ёмкость тяговой батареи — она составит 142 кВт⋅ч.

  • Представленный ранее GMC Hummer EV с 200-кило­ваттной батареей может проехать без подзарядки до 560 кило­метров. А вот электроседану Lucid Air аккуму­ляторов на 113 кВт⋅ч достаточно для 832-кило­метрового запаса хода.

  • Компания пообещала начать серийное производ­ство своих моделей в конце следующего года, но, как уточняет Autoevolution, пока не анонсиро­вала, где именно будет налажена сборка. В Bollinger заявляют лишь о наличии некоего стратегиче­ского партнёра с много­летним опытом производства.

Как вам вот такой вариант электровездехода?

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