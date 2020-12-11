Стартап Bollinger показал серийные внедорожник и пикап с разгоном до сотни за 4,5 секунды
Дмитрий Елизаров
Компания Bollinger Motors напомнила о проекте своих электрических внедорожника B1 и пикапа B2, опубликовав их изображения в «производственном дизайне». И их уже сравнивают с гибридом Дефендера и пикапа компании Tesla. Электромобили, о которых впервые заговорили в 2017 году, должны всё же встать на конвейер в 2021 году.
По сравнению с прототипами, продемонстрированными два года назад, дизайн вездеходов Bollinger кардинальных изменений не претерпел: внедорожник и пикап сохранили нарочитую угловатость, а основным новшеством стало появление двуцветной бело-чёрной гаммы. Ранее все демонстрационные машины были окрашены исключительно в чёрный цвет. Попутно обеим моделям изменили оформление «решётки радиатора» и оптики.
И пикап, и внедорожник, построенные на единой платформе, смогут похвастать дорожным просветом в 380 миллиметров, а адаптивная подвеска позволит увеличивать его до 500 миллиметров либо уменьшать до 250. Пятидверный Bollinger B1 получит угол въезда в 52 градуса и 43-градусный угол съезда.
Подробностей о силовых установках пока немного. Топовый вариант с двумя моторами должен обеспечить 626 л.с. и 906 Нм, хотя ранее сообщалось и о более скромной отдаче в 365 л.с. и 640 Нм крутящего момента. Максимальную скорость угловатых внедорожников ограничат отметкой в
160 км/ч,но до 100 км/чи B1, и B2 должны ускоряться за 4,5 секунды. Характеристики запаса хода также пока не сообщаются, хотя в Bollinger и назвали ёмкость тяговой батареи — она составит 142 кВт⋅ч.
Представленный ранее GMC Hummer EV с 200-киловаттной батареей может проехать без подзарядки до 560 километров. А вот электроседану Lucid Air аккумуляторов на 113 кВт⋅ч достаточно для 832-километрового запаса хода.
Компания пообещала начать серийное производство своих моделей в конце следующего года, но, как уточняет Autoevolution, пока не анонсировала, где именно будет налажена сборка. В Bollinger заявляют лишь о наличии некоего стратегического партнёра с многолетним опытом производства.