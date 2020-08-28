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Компания Bollinger представила электрофургон с запасом хода 320 километров

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Кирилл Малышев

Автомобильный стартап Bollinger опубликовал эскизы своей новой модели – электрического фургона Deliver-E. Название можно перевести как «электро­доставщик». Машину собираются запустить в серию в 2022 году, пишет портал Car and Driver.

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  • Как сообщает сам производитель, Deliver-E сможет заменить не только лёгкие коммер­ческие машины на локальной доставке, но и средние грузовики на более объёмных перевозках. Модель станет пред­лагаться в нескольких вариантах длины, колёсной базы и высоты. При этом стоимость владения обещают гораздо ниже, чем для аналогов с ДВС.

  • Аккумуляторный блок заказчик сможет выбрать в соответ­ствии со своими потреб­ностями – ёмкостью от 70 до 210 кВт⋅ч. Запас хода составит до 200 миль (320 километров), по словам главы фирмы Роберта Боллиджера, которые приводит New York Times. 

  • Deliver-E переднеприводный, что подразумевает переднее распо­ложение электро­мотора. Батареи, скорее всего, традици­онно размещены под днищем.

  • Фишка машины – ультранизкая погрузочная высота. Bollinger обещает всего 18 дюймов (45,7 сантиметра). В грузовом отсеке идеально ровный пол с минимально выступающими колёсными арками.

  • В стандарте на Bollinger Deliver-E поставят ESP, независимые переднюю и заднюю подвеску. Батарея машины рассчитана на эксплуатацию в течение десяти лет.

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