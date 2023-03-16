Боливия будет покупать внедорожники УАЗ за рубли

- В компании уточнили, что переход на российскую национальную валюту при расчётах значительно упростит взаимодействие сторон, а также позволит усилить присутствие бренда в регионе.
- Первая партия отправленных на боливийский рынок автомобилей включает в себя внедорожники «Патриот Экспедиция», грузовики «Профи», а также скорые и пожарные машины на их базе.
- «Продукция УАЗ незаменима в регионе в силу целого ряда объективных факторов. Речь идёт о полноценных рамных внедорожниках, разработанных для самых суровых условий эксплуатации. Перепады высот и температур, а также разнородность дорожного покрытия — скалы, грязь, броды — то, с чем боливийским пользователям приходится сталкиваться каждый день. Надежный двигатель ZMZ Pro обеспечивает бесперебойную работу на 4500 метрах над уровнем моря в горах Анд и на территории высокогорных плато. Автомобили неприхотливы к качеству топлива и просты в обслуживании», — считает глава UAZ Bolivia LtdA Дмитрий Зрожевский.
- Топ-менеджер отметил, что на территории страны уже открыто несколько фирменных станций техобслуживания, на которых владельцы могут пройти ТО или отремонтировать автомобиль.
- По планам, до конца 2023 года УАЗ намерен отправить в Боливию не менее 100 автомобилей.
В марте стало известно, что в Ульяновске возобновился выпуск моделей «Патриот», «Пикап» и «Профи» с системой ABS. Новым поставщиком комплектующих стала китайская компания AGP.