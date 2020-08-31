Внедорожник Lada 4x4 в Боливии рекламируют при помощи юмористического ролика

Сюжет видеоролика строится вокруг общения между сыном — владельцем новенькой Лады — и его отцом, не ожидающим от автомобиля такого количе­ства ново­введений. К примеру, усаживаясь во внедорожник, он берёт с собой кас­сетный магнито­фон, чтобы слушать музыку, и веер, чтобы бороться с жарой. В ответ сын демонстри­рует родителю бортовую мульти­медийную систему с возмож­ностью подключения беспроводных гаджетов.

Бумажная карта тоже оказывается не нужна, так как автомобиль снабжён навигацией. Наконец, не пригодится пожилому боливийцу и подушка, которую тот прихватил, чтобы подложить под спину: по словам сына, подвеска у обнов­лённой Lada 4x4 вполне комфортна и позволяет обойтись без подобных апгрейдов. В финале ролика демонстри­руются и внедорожные способ­ности автомобиля.