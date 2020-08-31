Внедорожник Lada 4x4 в Боливии рекламируют при помощи юмористического ролика
Дмитрий Елизаров
Юмористический видеоролик, посвящённый достоинствам российского внедорожника Lada 4х4, снят боливийской компанией Bolivian Auto Motors. Как уточняет YouTube-канал 4х4 Niva TV, реклама раскрывает ещё и некоторые тонкости отношений между поколениями.
Сюжет видеоролика строится вокруг общения между сыном — владельцем новенькой Лады — и его отцом, не ожидающим от автомобиля такого количества нововведений. К примеру, усаживаясь во внедорожник, он берёт с собой кассетный магнитофон, чтобы слушать музыку, и веер, чтобы бороться с жарой. В ответ сын демонстрирует родителю бортовую мультимедийную систему с возможностью подключения беспроводных гаджетов.
Бумажная карта тоже оказывается не нужна, так как автомобиль снабжён навигацией. Наконец, не пригодится пожилому боливийцу и подушка, которую тот прихватил, чтобы подложить под спину: по словам сына, подвеска у обновлённой Lada 4x4 вполне комфортна и позволяет обойтись без подобных апгрейдов. В финале ролика демонстрируются и внедорожные способности автомобиля.
Lada 4x4 Urban в Боливии продаётся под именем Lada Smart 4x4: рыночный дебют внедорожника в этой стране состоялся в августе. В России цена Lada 4x4 Urban в пятидверном кузове начинается с отметки в 691 900 рублей, при этом ни мультимедийной системой, ни навигатором модель не комплектуется.