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Внедорожник Lada 4x4 в Боливии рекламируют при помощи юмористического ролика

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Дмитрий Елизаров

Юмористический видеоролик, посвящённый достоин­ствам российского внедорожника Lada 4х4, снят боливийской компанией Bolivian Auto Motors. Как уточняет YouTube-канал 4х4 Niva TV, реклама раскрывает ещё и некоторые тонкости отношений между поколениями.

  • Сюжет видеоролика строится вокруг общения между сыном — владельцем новенькой Лады — и его отцом, не ожидающим от автомобиля такого количе­ства ново­введений. К примеру, усаживаясь во внедорожник, он берёт с собой кас­сетный магнито­фон, чтобы слушать музыку, и веер, чтобы бороться с жарой. В ответ сын демонстри­рует родителю бортовую мульти­медийную систему с возмож­ностью подключения беспроводных гаджетов.

  • Бумажная карта тоже оказывается не нужна, так как автомобиль снабжён навигацией. Наконец, не пригодится пожилому боливийцу и подушка, которую тот прихватил, чтобы подложить под спину: по словам сына, подвеска у обнов­лённой Lada 4x4 вполне комфортна и позволяет обойтись без подобных апгрейдов. В финале ролика демонстри­руются и внедорожные способ­ности автомобиля.

  • Lada 4x4 Urban в Боливии продаётся под именем Lada Smart 4x4: рыночный дебют внедорожника в этой стране состоялся в августе. В России цена Lada 4x4 Urban в пятидверном кузове начинается с отметки в 691 900 рублей, при этом ни мульти­медийной системой, ни навигатором модель не комплектуется.

Как вам боливийское чувство юмора?

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