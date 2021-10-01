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Болид Toyota, едва не заехавший на подиум в Ле-Мане, выставили на продажу
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Алексей Олефиренко

Компания Art & Revs из Люксембурга продаёт прототип Toyota 92C-V, который трижды выходил на старт марафона «24 часа Ле-Мана». Соответствующее объявление было опубликовано на сайте компании. Цену машины объявят потенциальному покупателю в индивидуальном порядке, но, учитывая состояние, историю и заслуги конкретного экземпляра, речь может идти о сумме в несколько сотен тысяч евро.

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  • 92C-V (92 — год выпуска, С — отношение к Группе С, V — схема расположения цилиндров) стала эволюцией предыдущего прототипа Toyota — 90С‑V, который участвовал в гонках на выносливость в 1990 году. И не слишком удачно: в Ле-Мане 1990 года две из трёх машин сошли, а оставшийся болид занял лишь шестое место в общем зачёте. Год спустя триумфатором марафона стала компания Mazda с роторным прототипом 787B, что и подстегнуло Toyota вернуться на автодром Сартэ.
  • Продаваемый экземпляр 92C-V является первым среди выпущенных (шасси номер 001). В гонках на выносливость он участвовал трижды: в 1992 году машина заняла пятое место, в 1993‑м — шестое, в 1994‑м — четвёртое. В общей сложности в Ле-Мане выступали всего два экземпляра 92C‑V, и второй экземпляр (шасси 005) сейчас находится в музее Toyota.
  • Автомобиль пребывает в полностью ходовом состоянии. Как сказано в описании, в 2021 году двигатель 92C‑V подвергся капитальному ремонту, и сейчас мощность битурбиро­ванного V8 объёмом 3,6 литра составляет 782 л.с. Вместе с автомобилем будущий покупатель получит запчасти, необходимые для обслуживания прототип.
  • Несмотря на неудачные выступления в 90‑е, сейчас Toyota является безоговорочным доминатором марафона во Франции: компания вот уже четыре года подряд занимает первое место в «24 часах Ле-Мана». Последний триумф состоялся в прошедшем августе, когда болиды Toyota GR010 Hybrid заняли первое и второе места в общем зачёте.

В середине октября на аукцион будет выставлен ещё один болид, имевший отношение к Ле-Ману. Это один из 13 построенных компанией Porsche прототипов модели 919 Hybrid, трижды побеждавшей в знаменитом марафоне. Правда, данный экземпляр в гонке не участвовал, а является макетом, который использовался в рекламных целях и внешне полностью копирует облик настоящей гоночной машины.

В Ле-Мане грядёт серьёзное изменение регламента. Продолжится ли доминирование Toyota?

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