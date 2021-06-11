Первый болид Шумахера выставили на продажу

Jordan 191 стал дебютным болидом не только для Шумахера, но и для самой команды Jordan, хотя особого успеха в первом сезоне (1991 год) ей не принёс. Будущий семикратный чемпион мира проехал на этой машине только одну гонку — Гран при Бельгии, причём в квалификации занял седьмое место, но завершить основные заезды не сумел: подвело сцепление.

Jordan 191 считается одним из самых красивых болидов Формулы-1 за всю её историю: в 2018 году этот титул был присвоен спорткару британским изданием The Telegraph. Всего команда построила семь таких машин.

Именно этот экземпляр после сезона 1991 года был продан бельгийскому коллекционеру, который решился расстаться с ним только в 2005 году. Нынешний владелец периодически участвует на спорткаре в тематических мероприятиях, включая гудвудский «Фестиваль скорости» и недавний Masters Historic Race Weekend.

Утверждается, что спорткар полностью исправен и функционален, включая силовой агрегат. Это 650-сильный V8 объёмом 3,5 литра от Ford Cosworth в паре с шестиступенчатой коробкой Jordan/Hewland. В комплект поставки продавец включит сертификат подлинности, масштабную модель болида с автографом Шумахера и оригинальный гоночный руль.

В июле на аукционе RM Sotheby's будут продавать ещё один болид знаменитого гонщика — McLaren-Mercedes MP4-25A сезона 2010 года, на котором Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Турции. За спорткар планируют выручить до 7 миллионов долларов.