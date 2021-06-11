Первый болид Шумахера выставили на продажу

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Болид семикратного чемпиона Формулы-1 пустят с молотка: он всё ещё на ходу
УАЗ отозвал новую модель, которую представил три месяца назад: у неё проблемы с тормозами
Дмитрий Елизаров
Британская компания Speedmasters выставила на продажу болид Jordan 191 с мотором Ford Cosworth HB — тот самый, на котором 22-летний Михаэль Шумахер впервые участвовал в гонках Формулы-1. Утверждается, что машина в полностью рабочем состоянии, но цену необычного экземпляра фирма не называет.
В июле на аукционе RM Sotheby's будут продавать ещё один болид знаменитого гонщика — McLaren-Mercedes MP4-25A сезона 2010 года, на котором Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Турции. За спорткар планируют выручить до 7 миллионов долларов.