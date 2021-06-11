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Первый болид Шумахера выставили на продажу

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Дмитрий Елизаров

Британская компания Speedmasters выставила на продажу болид Jordan 191 с мотором Ford Cosworth HB — тот самый, на котором 22-летний Михаэль Шумахер впервые участвовал в гонках Формулы-1. Утверждается, что машина в полностью рабочем состоянии, но цену необычного экземпляра фирма не называет.

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  • Jordan 191 стал дебютным болидом не только для Шумахера, но и для самой команды Jordan, хотя особого успеха в первом сезоне (1991 год) ей не принёс. Будущий семикратный чемпион мира проехал на этой машине только одну гонку — Гран при Бельгии, причём в квалификации занял седьмое место, но завершить основные заезды не сумел: подвело сцепление.
  • Jordan 191 считается одним из самых красивых болидов Формулы-1 за всю её историю: в 2018 году этот титул был присвоен спорткару британским изданием The Telegraph. Всего команда построила семь таких машин.
  • Именно этот экземпляр после сезона 1991 года был продан бельгийскому коллекционеру, который решился расстаться с ним только в 2005 году. Нынешний владелец периодически участвует на спорткаре в тематических мероприятиях, включая гудвудский «Фестиваль скорости» и недавний Masters Historic Race Weekend.
  • Утверждается, что спорткар полностью исправен и функционален, включая силовой агрегат. Это 650-сильный V8 объёмом 3,5 литра от Ford Cosworth в паре с шестиступенчатой коробкой Jordan/Hewland. В комплект поставки продавец включит сертификат подлинности, масштабную модель болида с автографом Шумахера и оригинальный гоночный руль.

В июле на аукционе RM Sotheby's будут продавать ещё один болид знаменитого гонщика — McLaren-Mercedes MP4-25A сезона 2010 года, на котором Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Турции. За спорткар планируют выручить до 7 миллионов долларов.

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