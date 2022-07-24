Болид Шумахера, на котором он одержал 4 победы, может уйти за 6–8 миллионов долларов

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На продажу выставили формульный болид Шумахера
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Михаил Кондратьев
Аукционный дом RM Sotheby’s пополнил список лотов формульным болидом Михаэля Шумахера, за рулём которого легендарный гонщик одержал четыре победы в сезоне 1998 года. Прогнозируемая стоимость машины команды Scuderia Ferrari составляет от шести до восьми миллионов долларов.
В июне на аукционе в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде был выставлен болид Михаэля Шумахера, на котором он никогда не побеждал. За машину рассчитывали выручить от 1,1 до 1,6 миллиона фунтов (1,3–1,9 миллиона долларов), но продажа так и не состоялась.